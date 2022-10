Projekt největšího letadla světa po obřích ztrátách skončil, jeden ze vzniklých kusů se teď rozprodává na díly včera | Petr Prokopec

Když vám řekneme, že výrobce by musel vydělávat přes 2,2 miliardy korun na každém kuse, aby pokryl alespoň obří vývojové náklady, asi vás nepřekvapí, že se to nikdy nepodařilo. Ztrátový projekt nyní končí poněkud hořce, po loňském zastavení výroby se první z exemplářů rozprodává na díly.

Již v 80. letech minulého století se Airbus rozhodl, že se pokusí narušit dominanci konkurenčního Boeingu při dálkových letech. Rodit se tedy začaly plány na stavbu nového vlajkového letounu, který by pojal až k tisícovce cestujících. Celý projekt byl pod označením A3XX představen již v roce 1994, na první prototyp nicméně bylo třeba vyčkat až do roku 2005, kdy se uskutečnil první let. Airbus nicméně následně začal řešit problémy s elektroinstalací, jenž nakonec zahájení výroby zdržela o dva roky.

Nejen tyto problémy vedly ke zvýšení vývojových nákladů, které se podle dostupných informací pohybovaly okolo 28 miliard dolarů, tedy asi 688 miliard Kč. To je obrovská suma, v jejíž umoření výrobou stroje s tak úzkým zaměřením nemohli doufat ani ti největší optimisté. Veškeré náklady tak nikdy nebyly pokryty a projekt loni skončil ve ztrátě pohybující se v řádu stovek miliard korun.

Než se tak stalo, naděje existovala. První sériový kus byl uveden do služby v roce 2007 skrze singapurské aerolinky, největší část produkce ale odebrala společnost Emirates. Ta si loni převzala svůj 123. a celkově 251. vyrobený A380 - jeho cena startovala na 445 milionech dolarů (bezmála 11 miliard Kč), jen na pokrytí vývojových nákladů by ale firma musela vydělávat na každém kuse vydělat přes 2 miliardy Kč. Nic takového se pochopitelně nedělo, a tak se největší osobní letadlo historie a jediné se dvěma palubami po celé své délce stalo obří dírou na peníze.

S problémy spojenými s A380 se ale nepotýkal jen Airbus, ztrátovým se jeho provoz stal i pro zákazníci. Lufthansa tak již v roce 2019 vyřadila ze své flotily 6 exemplářů, zatímco Emirates v téže době oznámily, že dalších původně objednaných 39 kusů již nepřevezmou. Produkce se tedy nakonec zastavila na zmíněných 251 exemplářích, z čehož 239 bylo letos v létě stále v provozu.

Emirates stál z provozu 3 z převzatých strojů a právě jeden z nich, konkrétně ten s označením MSN13 (jde tedy o 13 produkční kus a dvanáctý pro rok 2008) se vrátil k Airbusu. Ten nyní oznámil, že jej posílá do dražby, nikoliv však vcelku, nýbrž na díly. Zájemci si tedy mohou koupit nejen technické součásti, ale i sedadla, lampičky či třeba umyvadlo z falešného mramoru, které dříve sloužilo v kabině první třídy. Airbus za něj nicméně požaduje zhruba 50 tisíc korun, což dost možná řadu nadšenců odradí.

Také proto se firma rozhodla, že zpeněží opravdu vše, z čeho byl letoun vyroben. Mnohé komponenty proto posloužily jako plátno pro řadu umělců, kteří na nich zanechali svůj podpis. A pochopitelně nejen ten. Mezi 13. a 15. říjnem budou nabízeny v aukci, levně se asi neprodají. Podobně pak lze smýšlet nejen o vozících, jimiž se rozváželo občerstvení, ale také o dětských postýlkách či dokonce baru. Nebo o takové kuriozitě, jakou je záchranné lano.

Lze už jen dodat, že aukce se koná v domově Airbusu, tedy ve francouzském Toulouse, zúčastnit se jí nicméně můžete i online. Samotné město si ale ponechte v paměti, neboť další vyřazený exemplář zde bude přeměněn v hotel. Respektive měl být, přičemž slavnostní otevření bylo plánováno na rok 2024. V průběhu letošního léta se ovšem práce zastavily. Zda budou pokračovat, pak není jisté. Projekt Airbusu A380 tak skončil jako spousta věcí vzniklých za mohutných subvencí ze všech stran, jakkoli je třeba kvitovat, že stroj dosud nebyl součástí žádné fatální nehody.

Airbus chystá neobvyklou aukci, během které hodlá rozprodá části ztrátového letadla A380. Je to zřejmě jediný způsob, jak na něm dnes aspoň něco vydělat. Foto: Airbus

