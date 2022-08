Propadák Mercedesu byl takový průšvih, že výrobce ani nechce říct, kolik aut vyrobil, v bazarech najdete jen 4 před 9 hodinami | Petr Miler

Foto: SF Automobile Handels, publikováno se souhlasem

Občas se stane, že se nějakému autu na trhu nedaří, jen zřídka je to ale taková polízanice, aby pro výrobce představovala trauma i o léta později. Tohle je jeden z těch případů, čemuž odpovídá i „šíře” nabídky ojetin. Tři čtvrtiny dostupných aut pak stojí v jednom městě.

Na Mercedes třídy R si patrně ještě vzpomenete, není to nakonec zase tak dávno, co se ještě prodával jako nový. Automobilka se jím pokoušela nabídnout gigantické MPV s trochu zvýšeným podvozkem lidem, kteří chtěli pohodlí, prostor, šest sedadel a třícípou hvězdu. Tehdy se říkalo, že Mercedes vytvořil novou kategorii auta a zákazníci, kteří se pro třídu R rozhodli, byli s tímto nápadem stuttgartské značky obvykle velmi spokojení. Jenže jich bylo velmi, velmi málo.

Dnes můžeme bez okolků říci, že třída R pávem patří mezi auta, která skoro nikdo nechtěl. Zájem o ni byl velmi malý, v USA prodal Mercedes po třech letech na trhu jen o něco více než sedminu původně plánovaných vozů (50 tisíc ročně) a o další rok to byla pouhá dvacetina. Mercedes se ale pochopitelně nevzdával snadno a vůz nejenže držel na trhu, dokud to šlo, jeho image chtěl podpořit i něčím peprnějším. A tak vymyslel něco hodně bláznivého - verzi AMG.

Působí to trochu jako snaha ženy „udělat si dítě”, když vidí, že vztah jde do kopru - do kopru jde stejně a na světě je o problém navíc -, Mercedes to skutečně udělal. A do vozu krom tehdy normálních šesti- a osmiválců namontoval také motor M156 a výsledku dal jméno R 63 AMG. Byl to kříženec kombíku, MPV, SUV a sporťáku. Třída R tak se silným osmiválcem a decentně opepřeným vzhledem od AMG skutečně tak působila. Verze R 63 AMG se objevila v roce 2007, jen dva roky po uvedení standardního modelu do prodeje - tehdy byl odbyt eRka ještě na čtvrtině původního plánu a Mercedes doufal, že toto provedení by mohlo už v tu dobu klesající prodeje zvrátit.

AMG si mělo udržet přednosti standardní třídy R. Uvnitř byla spousta místa, a to nejen v první a druhé řadě sedadel, ale i v té třetí. První dvě řady sedadel mohly nabídnout vyhřívání a chlazení sedaček, všude byla kvalitní kůže, cestující v druhé řadě mohli sledovat filmy na obrazovkách v opěrkách hlavy řidiče a spolujezdce, mimo jiné. Tímto byla třída R zajímavá a kdo ji mohl poznat, vám snadno potvrdí, že šlo o mimořádně komfortní vůz

Výkonná verze k tomuhle všemu přidala už zmíněný motor M156, první pohonnou jednotku postavenou kompletně u AMG. Měla 6,2 litru objemu a v první dekádě 21. století pracovala skoro ve všem, co mělo označení 63 AMG, od třídy C po S a také v M a právě R. Zde dával 510 koní a 630 Nm, což ve spolupráci se sedmistupňovým automatem a pohonem všech kol 4Matic stačilo ke zrychlení na stovku za 5 vteřin.

To tehdy byly hodnoty rychlejších Porsche 911 a Mercedes jich dosahoval s 2 330 kg (!) vážícím křížencem, ve kterém pohodlně odvezete šest lidí. A ti by, nebýt hromového zvuku atmosférického osmiválce, zrychlení poznali jen tak, že by jim v rukou tancovaly kuřecí nugetky a obsah kelímků se snažil vycestovat ven jinak než brčkem. Zní to zajímavě už kvůli šílenosti kombinace všech těchto vlastností, jenže zákazníky to jednoznačně neoslovilo.

Třída R byla pořád docela ošklivá a pořád byla zaměřena na tak úzkou skupinu zákazníků, že najít v nich dostatek těch, kteří by chtěli vysázet na stůl další statisíce za brutální osmiválec, nebylo lehké. K tomu si přidejte spotřebu, která dle dostupných pramenů nejde pod 16 litrů na sto, ani když se hodně snažíte, a jen trochu těžší noha znamená výlet nad hodnotu 20 l/100 km. Toto auto nechtěl už opravdu nikdo.

Výsledkem tak bylo, že verze R 63 AMG z nabídky putovala hned rok poté, co do ní byla zařazena. To se nevídá. Po prodejní stránce šlo o takový průšvih, že Mercedes dodnes není ochoten otevřeně hovořit o počtu reálně prodaných kusů. Některé zdroje hovoří o 180, jiné o 270 exemplářích prodaných po celém světě, jedno číslo ale známe jistě - 83 bylo celosvětové prodáno v provedení s krátkým rozvorem. To je extrémně málo a někteří označují tento Mercedes od AMG za vůbec nejvzácnější dílo moderní existence Aufrecht-Melcher-Grossaspach.

V tomto kontextu nepřekvapí, že na celém širém Mobile.de vidíme v Evropě v prodeji pouhá čtyři auta. Bizarní je navíc i to, že 3 stojí v Mnichově (kdyby šlo aspoň o Stuttgart...) a 2 exempláře dokonce u stejného dealera ojetin. My se podíváme na ten nejdražší, jde o vůz už z konce roku 2006 se 120 tisíci najetými km. Zdá se být ve velmi dobrém stavu, a tak přes 16 let stáří a rozhodně nenulový nájezd nevyjde levně - 49 900 Eur znamená 1,23 milionu Kč. Vážně dost peněz na tak starý prodejní propadák, ale čas pohled na něj poněkud změnil.

Jak vzácné auto to je, nejlépe ukazuje srovnání s výjimečným sporťákem SLS AMG. I tahle rarita se dnes najde po bazarech v Evropě ve 156 kusech, a to jde o vůz, který rozhodně není jednoduché spatřit na ulici. Až tedy někdy nějaké R 63 AMG uvidíte v provozu, věnujte mu větší pozornost, než jste jinak měli v úmyslu. A nebo si jej rovnou kupte, kousek na fotkách níže je vlastně ještě raritnější - jde o jeden z oněch 83 vyrobených kusů s krátkým rozvorem.

Toužíte-li po vzácném Mercedesu, toto je něco pro vás. Doby, kdy byl pro svou nežádoucnost relativně levným zbožím, jsou ale pryč. Tento zachovalý, ale rozhodně ne zánovní kousek stojí přes 1,2 milionu korun. Foto: SF Automobile Handels, publikováno se souhlasem

