Propouštění už nestačí. Obří německý dodavatel automobilek musí zbylým zaměstnancům snížit mzdy, ti se bouří včera | Petr Prokopec

Jeden z největších dodavatelů komponentů pro automobilový průmysl se topí v dluzích, do kterých ho přivedly v prvé řadě následky vynucovaného přechodu na elektromobily. Loni oznámená opatření tak už nejsou dostačující, opasky se musí utahovat dál.

Nezisková organizace Transport & Environment (T&E) nedávno uvedla, že Evropa se znovu může vyšplhat na vrchol automobilového světa. Stačí prý jediné - dál lpět na elektromobilech. Pokud by totiž prý starý kontinent podlehl „benzinové lobby“, můžeme očekávat období temna, během kterého o práci přijde až milion lidí. Přijde vám to jako absurdní otáčení reality naruby? Nejste sami, své o tom nyní víc i lidé pracující pro společnosti ZF Friedrichshafen.

Tento proslulý dodavatel automobilových komponentů, zejména pak převodovek, byl založen 20. srpna 1915, zakrátko tedy oslaví 110. výročí své existence. Na vytažení šampaňského z lednice ale nejspíše nedojde. Firma je totiž v hlubokých dluzích, které loni vystoupaly na 10,5 miliardy Eur, tedy na 258 miliardy korun. ZF přitom oznámilo, že si stranou odložilo 600 milionů Eur (14,75 mld. Kč), které budou z velké části použity na restrukturalizaci. Společnost má totiž do roku 2028 jen v Německu opustit 14 tisíc lidí, tedy čtvrtina tamních zaměstnanců.

ZF už i uvedlo, co přesně za tím stojí. O překvapení se pochopitelně nejedná, firma bez okolků ukázala i na neziskovkami jako T&E tlačenou elektromobilitu. Poptávka po ní je totiž nadále příliš slabá, náklady s ní spojené pro změnu příliš vysoké. Situaci navíc začala ještě více zhoršovat levná čínská konkurence a celní válka, na níž dochází na klíčových trzích. Dosavadní opatření tak už nejsou nedostačující, načež ZF hodlá snížit výplaty zbylým zaměstnancům o 25 až 30 procent, jak informuje Focus.

K tomuto kroku má dojít snížením počtu pracovních hodin, zrušením jednorázových odměn a dalších benefitů. Šéf závodní rady Achim Dietrich k tomu dodal, že opatření se budou lišit továrnu od továrny. Úsporné kroky tak nedopadnou pouze na dělníky u montážních linek, ale také na manažery či vývojáře. ZF tak nepřekvapivě čelí nemalé nespokojenosti, neboť jen ve Friedrichshafenu proti chystaným opatřením protestovalo zhruba 6 tisíc lidí. Další 4 tisíce se pak přidaly ve Schweinfurtu.

Franz-Josef Müller, šéf závodní rady v továrně Z, k tomu uvedl, že protestů se účastní minimálně tisíc vývojářů, z nichž mnozí jsou zaměstnáni v Divizi E. Ta je zaměřena na elektrické hnací ústrojí, a tak ji vlastně obchází největší nejistota. Zástupkyně odborové organizace IG Metall Helen Sommer k věci poznamenává, že sice chápe obtížnou situaci, do které se firma dostala, dle ní však vedení dělá nesprávné kroky. Utahovat opasky chce totiž i přes lepší první letošní pololetí než to loňské.

Manažeři pak z jejího úhlu pohledu pozastavují nebo zcela ruší projekty, na které přitom má čekat množství zákazníků. Nepřekvapivě jsou ve hře hlavně plody Divize E, která tak nesmí být prodána ani zčásti. Místo toho by se firma měla daleko více soustředit na hybridní převodovky, ze kterých by následně přesedlala na ryzí elektromobilitu. Přiznává ale přitom, že problémem jsou vysoké náklady, které musí být promptně vyřešeny. S konkrétním návrhem ovšem nepřichází.

Právě kroky lidí žijících ve vzdušných zámcích jsou důvodem, proč Evropa momentálně padá k zemi. Elektromobilita jistě má své fanoušky a zákazníky, není ale schopna zastat to, co auta se spalovacími motory. Čím víc tedy bude tlačena, tím nižší budou prodeje aut. A tím méně bude potřeba převodovek, ať už budou doplňovat jakýkoli motor. A logicky to povede také ke snižování mezd, propouštění zaměstnanců a zavírání továren.

Je to vlastně to samé, co v různé míře vidíme všude jinde. Přesto všechno organizace jako T&E vidí řešení v příčině potíží. Pokud budeme takovým lidem naslouchat, neexistuje šance, aby to dopadlo třeba - je třeba návrat k „obyčejné” (dnes bohužel stále víc neobyčejné) technické a ekonomické racionalitě. Jinak firmy jako ZF nemají šanci přežít.

Firma ZF je známa hlavně svou výrobou jedněch z nejlepších automatických převodovek světa. Potíže měla už loni, letos se však jen stupňují. A to až do té míry, že zaměstnancům, kteří tak nepřišli o práci, mají být sníženy mzdy až o 30 procent. Foto: ZF Friedrichshafen, tiskové materiály

