Propuštění zaměstnanci Tesly se o svém vyhazovu dozvěděli tak, že jim druhý den ráno přestala jít vstupní karta před 6 hodinami

/ Foto: Tesla

Elon Musk se zjevně rozhodl být inovativní i při propouštění zaměstnanců. Místo korektního oznámení nemilé zprávy jednotlivým lidem se část z více než 14 tisíc vyhozených o svém osudu dozvěděla až ve chvíli, když se ráno nedostali do práce.

Svého času jsem pracoval pro člověka, který ani v nejmenším neměl hluboko do kapsy. Peníze ovšem neutrácel za drahá auta či značkové oblečení, jeho velkým koníčkem byly hrátky s lidmi. Neměl tedy problém posílat do střetu inzertní oddělení s redakcí, stejně jako jste si nikdy nemohli být jisti hodnocením výsledků své práce. Zatímco jeden den jste byli dáváni za příklad celému vydavatelství, ten druhý jste pomalu přebírali výpověď. K té pak jen stačilo, že se dotyčný špatně vyspal. Nebo potkal známého, kterému zrovna poslední číslo toho kterého časopisu nesedlo.

Neznamená to, že bych si tímto způsobem chtěl stěžovat či si léčil traumata. Na své působení v tomto vydavatelství se koneckonců snažím vzpomínat v dobrém. Dotyčného majitele mi ale tento týden připomněl Elon Musk, který je možná marketingový génius, ovšem k lidem okolo se chová se značnou přezíravostí. Znovu to předvedl v rámci aktuálního kola propouštění. Nepředcházelo mu totiž žádné varování, místo toho Tesla zkrátka rozhodla, že je třeba redukovat počet pracovních sil, a to okamžitě, což je v USA legálně možné.

Musk tedy v neděli v noci lidem rozeslal interní email, ve kterém oznámil, že o místo přijde více než 10 procent zaměstnanců, tedy přes 14 tisíc lidí. O koho se však jedná, již uvedeno nebylo. Místo toho šéf Tesly pouze zmínil, že vyhození se během 48 hodin dozví informace týkající se odstupného. Nic dalšího ale již uvedeno nebylo. A protože ne každý byl v neděli před půlnocí vzhůru, stejně jako si ráno nekontroloval email, čekalo mnohé druhý den ráno u vstupu do firmy nemilé překvapení.

Kolegové z Business Insideru od dvou zaměstnanců automobilky zjistili, že ostraha běžně při vstupu do objektu kontroluje lidem visačky. V pondělí ráno je ovšem nově i skenovala. A právě tímto způsobem se vyhození dozvěděli, že přišli o práci - pokud totiž jejich kartička nebyla aktivní, byli u vstupu rovnou otočeni zpět k autobusu, který je přivezl. Že se pak už nemohli ani přihlásit do interních systémů Tesly, je logické, prostě skončili.

Jednání Tesly je přinejmenším nekorektní, takhle se o propuštění dozvědět nechcete. Bez zajímavosti není, že výpovědi se zatím rozdávaly pouze v USA a v Číně, kde je pracovní trh svobodnější a zaměstnanců se dá zbavit levněji. V Německu by to bylo komplikovanější a dražší.

Pracovat pro Teslu je vážně „pohádka“. Prostředí v továrnách je značně rizikové, o časté úrazy tak není nouze. Nakonec tak možná můžete být rádi, když vám automobilka již nepovolí vstup do objektu - právě takovým způsobem totiž lidem oznamuje, že dostali výpověď. Foto: Tesla

Zdroj: Business Insider

