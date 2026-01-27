Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává
včera | Petr Prokopec
Magnus Walker na první pohled vypadá jako bezdomovec, u kterého nevíte, zda ho se mu raději vyhnete obloukem, nebo ho spíš obdarujete nějakou tou korunou. Stojí za tím jeho vskutku svérázný vzhled včetně už ikonické bradky a dredů sahajících do půli zad. Walker uvádí, že naposledy si vlasy stříhal ve dvaceti, čemuž výsledek docela odpovídá. Ještě o rok dřív ovšem opustil rodné hnízdo v britském Sheffieldu a vypravil se za svým americkým snem. Tehdy mu bylo pouhých 19 let a za sebou měl jen různé brigády. A také nemalou touhu jednou si pořídit Porsche 911.
Dva roky na to si v Los Angeles udělal řidičský průkaz a spolu se svou ženou zkoušel štěstí na poli realit i módy. Se svou značkou Serious dosáhli úspěchu, načež si v pětadvaceti skutečně mohl kupé z Zuffenhausenu koupit. Šlo tehdy ale o starší kousek, za který dal jen 7 500 dolarů. Přesto však tento moment považuje za „obrovský osobní úspěch“. Porsche navíc zůstal věrný a s tím, jak se mu začalo dařit v byznysu, začal si kupovat další a další, stále cennější vozy. Přičemž nezůstal jen u 911, ale do své garáže nastěhoval i 914, 924 či 928.
Walker ale nezůstal jen u rozšiřování své kolekce. Auta povětšinou ze 60. a 70. let začal dávat dohromady, přičemž je osazoval i zakázkovými komponenty. A jakožto úspěšný designér neváhal přidat také unikátní lakování. Postupem času se tak stal jedním z největších expertů na Porsche, se kterým dokonce před pár lety spolupracovala společnost Nike. Ta tehdy navrhla tenisky inspirované jak samotným Walkerem, tak jeho nejznámějším vozem, Porsche 911 T z roku 1971. Dnes je jedním z asi 40 poršáků, které vlastní
Většině lidí by asi spojitost s německou automobilkou rozhodně nevadila, pro Walkera se ale stala přítěží neslučující se s jeho naturelem. „Nikdy jsem neměl skutečnou práci. Nikdy jsem nebyl u nikoho zaměstnán. Věci, ve kterých jsem dokázal excelovat, jsou věcmi, pro které mám velkou vášeň,“ uvedl. Vášeň spojená s Porsche ovšem prý v posledních pár letech začala vyprchávat. A proto se rozhodl pro nečekaný krok - pro prodej části své sbírky.
Asistovat mu při tom bude společnost RM Sotheby's, která už oznámila, že aukce se bude konat od 18. do 25. března letošního roku, a zamíří do ní zhruba 160 položek nějak spojených s Walkerem a automobilkou z Zuffenhausenu. Nepůjde tedy pouze o samotná auta, ale také o všemožné díly, dokumenty či vzácné plakáty. Na přesný výčet všeho, co Walker pošle do světa, si ale ještě budeme muset chvíli počkat. Předpokládat se ale dá pořádná čistka v jeho tematické garáži.
Podle Walkera se jeho koníček „tak trochu vymknul kontrole“, který začal na veřejnosti formovat jeho identitu. A tato škatulka mu začala být na obtíž - jestli i proto, jak se Porsche postupem času změnilo a co dnes nabízí, je otázkou. Rozhodnutí prodat mnohá svá auta každopádně bere jako pokus o začátek nové éry. A my jsme zvědavi, jaká značka u ní bude. Tedy pokud vůbec bude automobilová. U Walkera člověk nikdy neví, jisté je jen jedno - dredů a bradky se prý zbavovat nechce. Tu si prý jednou před lety oholil a byla to chyba, kterou už nehodlá opakovat.
Automobilka z Zuffenhausenu byla zpočátku k Walkerovi spíše rezervovaná, postupem času jej však sama začala používat ve vlastních maraketingových materiálech. Foto: Porsche
Zdroje: Magnus Walker: The Outlaw Collection@RM Sotheby's, Porsche
