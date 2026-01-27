Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává

Má jich tolik, že ani samo Porsche neuvádí přesný počet aut, který najdeme v jeho garážích. Teď se rozhodl pro změnu a nad motivací můžeme jen tápat. Divili bychom se ale, kdyby v tom změna image značky v posledních letech neměla prsty, ač to přímo nepřiznává.

Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Zajímavosti

Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává

včera | Petr Prokopec

Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává

/

Foto: Porsche

Má jich tolik, že ani samo Porsche neuvádí přesný počet aut, který najdeme v jeho garážích. Teď se rozhodl pro změnu a nad motivací můžeme jen tápat. Divili bychom se ale, kdyby v tom změna image značky v posledních letech neměla prsty, ač to přímo nepřiznává.

Magnus Walker na první pohled vypadá jako bezdomovec, u kterého nevíte, zda ho se mu raději vyhnete obloukem, nebo ho spíš obdarujete nějakou tou korunou. Stojí za tím jeho vskutku svérázný vzhled včetně už ikonické bradky a dredů sahajících do půli zad. Walker uvádí, že naposledy si vlasy stříhal ve dvaceti, čemuž výsledek docela odpovídá. Ještě o rok dřív ovšem opustil rodné hnízdo v britském Sheffieldu a vypravil se za svým americkým snem. Tehdy mu bylo pouhých 19 let a za sebou měl jen různé brigády. A také nemalou touhu jednou si pořídit Porsche 911.

Dva roky na to si v Los Angeles udělal řidičský průkaz a spolu se svou ženou zkoušel štěstí na poli realit i módy. Se svou značkou Serious dosáhli úspěchu, načež si v pětadvaceti skutečně mohl kupé z Zuffenhausenu koupit. Šlo tehdy ale o starší kousek, za který dal jen 7 500 dolarů. Přesto však tento moment považuje za „obrovský osobní úspěch“. Porsche navíc zůstal věrný a s tím, jak se mu začalo dařit v byznysu, začal si kupovat další a další, stále cennější vozy. Přičemž nezůstal jen u 911, ale do své garáže nastěhoval i 914, 924 či 928.

Walker ale nezůstal jen u rozšiřování své kolekce. Auta povětšinou ze 60. a 70. let začal dávat dohromady, přičemž je osazoval i zakázkovými komponenty. A jakožto úspěšný designér neváhal přidat také unikátní lakování. Postupem času se tak stal jedním z největších expertů na Porsche, se kterým dokonce před pár lety spolupracovala společnost Nike. Ta tehdy navrhla tenisky inspirované jak samotným Walkerem, tak jeho nejznámějším vozem, Porsche 911 T z roku 1971. Dnes je jedním z asi 40 poršáků, které vlastní

Většině lidí by asi spojitost s německou automobilkou rozhodně nevadila, pro Walkera se ale stala přítěží neslučující se s jeho naturelem. „Nikdy jsem neměl skutečnou práci. Nikdy jsem nebyl u nikoho zaměstnán. Věci, ve kterých jsem dokázal excelovat, jsou věcmi, pro které mám velkou vášeň,“ uvedl. Vášeň spojená s Porsche ovšem prý v posledních pár letech začala vyprchávat. A proto se rozhodl pro nečekaný krok - pro prodej části své sbírky.

Asistovat mu při tom bude společnost RM Sotheby's, která už oznámila, že aukce se bude konat od 18. do 25. března letošního roku, a zamíří do ní zhruba 160 položek nějak spojených s Walkerem a automobilkou z Zuffenhausenu. Nepůjde tedy pouze o samotná auta, ale také o všemožné díly, dokumenty či vzácné plakáty. Na přesný výčet všeho, co Walker pošle do světa, si ale ještě budeme muset chvíli počkat. Předpokládat se ale dá pořádná čistka v jeho tematické garáži.

Podle Walkera se jeho koníček „tak trochu vymknul kontrole“, který začal na veřejnosti formovat jeho identitu. A tato škatulka mu začala být na obtíž - jestli i proto, jak se Porsche postupem času změnilo a co dnes nabízí, je otázkou. Rozhodnutí prodat mnohá svá auta každopádně bere jako pokus o začátek nové éry. A my jsme zvědavi, jaká značka u ní bude. Tedy pokud vůbec bude automobilová. U Walkera člověk nikdy neví, jisté je jen jedno - dredů a bradky se prý zbavovat nechce. Tu si prý jednou před lety oholil a byla to chyba, kterou už nehodlá opakovat.


Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 1 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 01Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 2 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 02Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 3 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 03Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 4 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 04Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 5 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 05Proslulému sběrateli Porsche začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku rozprodává - 6 - Magnus Walker Porsche Collection tiskove 06Automobilka z Zuffenhausenu byla zpočátku k Walkerovi spíše rezervovaná, postupem času jej však sama začala používat ve vlastních maraketingových materiálech. Foto: Porsche

Zdroje: Magnus Walker: The Outlaw Collection@RM Sotheby's, Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše