Proti dotykovým displejům v autech se postavil i autor iPhonu, přesně popsal, proč jsou tak problematické
Petr ProkopecOd někoho takového by člověk čekal lásku k dotykovým řešením. Jakkoli podstatu iPhonu nevymyslel, vzhled revolučního telefonu je jeho nápadem. V autech si z něj bere designovou inspiraci, funkční nikoli.
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Ferrari tento týden odhalilo interiér svého prvního elektromobilu a vyvolalo velké rozpaky. Vůz, který se bude jmenovat Luce, totiž dostal kabinu navrženou Jonym Ivem, designérem, který poslední tři dekády strávil u společnosti Apple, kde navrhnul jak iPhone, tak iMac. Tedy ikony světa spotřební elektroniky, které se zvládají obejít bez prakticky jediného fyzického tlačítka. Zrovna s těmi ovšem Ive u elektrického Ferrari nešetřil, jakkoli design auta připomíná spíš zaříznutý iCar.
O svůj názor se neváhal podělit s médii. A jakkoliv s pojetím kokpitu Luce máme trochu problém coby vnitřkem Ferrari, ve všech ostatních ohledech můžeme dám Ivemu zapravdu.
„Důvod, proč jsme (pro iPhone, pozn. red.) vyvinuli dotykový displej, byl ten, že jsme hledali řešení pro náš konkrétní problém. Našim cílem bylo přijít s víceúčelovým zařízením, které by mohlo být kalkulačkou, psacím strojem nebo kamerou,“ uvedl Ive. S touto myšlenkou se fyzická tlačítka neslučovala, načež bylo třeba vyrukovat s revolučním řešením. A jakkoli se zpočátku zdálo, že ovládání se zhorší, nakonec iPhone z roku 2007 ovlivnil vývoj všech budoucích mobilních telefonů.
„Co ovšem přišlo poté, mělo vlastně velmi blízko módě. Byla to ta vůbec nejmodernější technologie, načež si i jiné firmy řekly, že také potřebují dotykové displeje,“ dodává Ive. V rukou výrobců aut se ovšem tento trend zvrhnul, a to kvůli dalším zažitým postupům. Když totiž automobilky představují nové generace aut, pak se u nich pyšní nárůstem všeho možného od výkonu přes rozměry až po komfort či objem zavazadlového prostoru.
Podobně tak začaly přistupovat k dotykovým displejům, které se začaly stávat většími a většími, přičemž na to konto začaly z kabin mizet fyzická tlačítka. Z pohledu výrobců totiž nová technologie představovala jen samá pozitiva. Interiéry bez celé řady všemožných ovladačů mohou vypadat elegantněji, především ale dotykové obrazovky místo tlačíte vedou k výrazným úsporám, neboť značně omezují množství dílů používaných napříč modely a jejich verzemi - dotykový displej umí být vším i ničím.
„Myslím, že způsob, jakým se dnes navrhují interiéry, nevede k vyřešení problémů, jako tomu bylo v našem případě. Já bych totiž nikdy v autě nepoužil dotykový displej pro ovládání stěžejních funkcí. Nenapadlo by mne to ani ve snu, protože se v tu chvíli po řidiči vyžaduje, aby sundal oči z vozovky. Jednoduše je to tedy špatná technologie pro primární rozhraní,“ říká dále Ive a poukazuje přesně na bod, ve kterém se většina výrobců aut vydala špatným směrem.
Bývalý designér Applu se proto snažil, aby si první elektrické Ferrari mohli majitelé „užívat bezpečně a intuitivně. Každý ovladač má tedy trochu jinou odezvu, abyste se na něj vůbec nemuseli dívat.“ Něčemu takovému lze rozhodně zatleskat, byť vzhled herní konzole z počátku milénia je pořád stejně nepřijatelný.
Je vám kabina nového Ferrari Luce po chuti? Nám ne, chybí ji mnohé. Po funkční stránce ale zjevně může dávat smysl. Foto: Ferrari
Zdroj: Autocar, PRNDL by Jordan Golson@Youtube
