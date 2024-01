„Proti elektromobilům se zvedá vlna odporu,” říká největší evropský automobilový expert, letošní rok může být poslední kapka před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je dlouhodobě tím, který na elektromobily negativně nehledí, přesto si zachovává kritický odstup. Nyní po událostech v Německu, v USA i jinde připouští, že „elektrická revoluce” může skončit dřív, než pořádně začala.

Nejsme žádní škarohlídi, to ani trochu. Mně osobně naopak má partnerka dlouhodobě vyčítá, že na věci hledím až s přílišným optimismem a v očekávání pozitivního vývoje se pak o to hůř vyrovnávám s opakem. Tak to je, nejsem ten, který by kolem sebe šířil „blbou náladu”, všechno mu přišlo těsně před zhroucením a svět podle něj byl v nejlepší kondici po velkém třesku. To samo o sobě ale neznamená, že s kolegy budeme s nadšením vítat každý nesmysl.

Takovým nesmyslem podle nás nepochybně je, že automobilovou a vlastně nejen automobilovou dopravu lze za současného stavu věcí plně elektrifikovat. Jednoduše to není možné - parciálně ano, plně ne, na to bychom potřebovali docela jiné akumulátory za docela jiné ceny a s docela jinou životností, úplně jinou infrastrukturu a nové zdroje energie. Pokusy o realizaci tak nesmyslného cíle proto způsobí nedozírné škody, tomu se už léta snažíme zabránit věcnou argumentací.

I když by odpovědní lidé měli vědět totéž - a mnozí to ví -, tváří se, jako by tomu tak nebylo a existovala reálná šance takový záměr naplnit. Proto přinejmenším evropský automobilový svět přesně takovou cestou kráčel až asi do první poloviny loňského roku, kdy se začalo ukazovat, že prakticky všechny odvážné plány na elektrifikaci toho či onoho vyletěly komínem. Je jedno, jestli se podíváme na aktivity automobilek jako VW, Ford nebo GM, popř. na dění v zemích, jako je Německo, všude se začalo ukazovat, že bláhové plány nedochází svého postupného naplňování a přehodnocovány musí být v momentě, kdy nebyly splněni ani z velmi malé části. Popř. - tak jako v Norsku - jejich naplňování způsobuje nedozírné škody.

Tento trend pokračuje dál a dál, přičemž pomyslnými posledními kapkami se pro tuto chvíli stalo ukončení přímých německých dotací na koupi elektromobilů, které poslalo tamní trh výrazně dolů, a kroky autopůjčovny Hertz. Také ta chtěla být elektrická, seč to jen půjde, po mnoha problémech ale zavelela plnou parou zpět a podstatné části beztak omezené flotily elektrických aut se zbavuje. To jsou samy o sobě pro elektrické nadšení nepříjemné události, mají ale i mnohé problematické sekundární dopady.

Jednak jsou to velmi negativní signály, zejména postoj ještě o rok dřív tak nadšeného Hertzu, který nyní říká, že elektromobily jsou nechtěné a jsou pro něj drahé provozně i z hlediska poklesu hodnoty. A tak je raději levně prodá, než aby je dál provozoval. Tyto kroky pak dále eskalují už tak masivní ztráty hodnoty ojetých elektrických aut, které jsou nakonec pro firmy i soukromé majitele rozhodující. Kolik auto stojí, vás nemusí až tak trápit, když ho za pár let dobře a draho prodáte. To pak nemusí ani bůhvíjak skvěle fungovat, hodnota za peníze může být pořád dostačující. Ale elektromobily jsou provozně osinou v zadnici, jsou mnohem dražší než srovnatelné spalovací vozy a pak ještě tak moc tratí na ceně? To je prostě mizerný obchod, i když vás vůbec nezajímá, jestli auto jezdí na elektřinu, benzin, plyn nebo třeba vývar z krtka.

Tyto faktory dostávají elektrická auta do stále horší pozice, což nyní konstatoval i člověk, který jim je obecně nakloněn. Jde o Ferdinanda Dudenhöffera, německého profesora ekonomie z Center Automotive Research v Bochumi, který platí za největšího evropského automobilového experta. Němci mu říkají „automobilový papež” (neplést s „motorovým papežem”) a jeho slovo má nejen v Německu váhu. Právě on nyní pro agenturu DPA řekl, že vidí, jak se „proti elektromobilům zvedá vlna odporu” a stačí málo, aby se stala mrtvou větví vývoje.

Právě krok Hertzu a jeho stažení z byznysu s elektromobily považuje za zásadní, neboť bude mít další negativní vliv na zůstatkové hodnoty elektrických aut, které trh prostě nikdy dobře nenese. „Vlna odporu proti elektromobilům se zvedá, autopůjčovny, leasingové firmy, prodejci a nakonec i kupující ojetých aut jsou zneklidněni,“ říká Dudenhöffer. Podle něj je patrné, že si tyto subjekty trhu přehazují elektromobily jako „horké brambory“, což vede k dalším a dalším ztrátám hodnoty.

Riziko ale vidí Dudenhöffer také u výrobců, kteří se nyní v zoufalosti snaží své elektrické modely prodat i za cenu vysokých slev. Pro kupce je to dobré, to ano, jenže stávající majitele elektrických aut to leda dál zneklidní, neboť každé zlevnění nového vozu stejného typu znamená snížení hodnoty vozu, který už mají doma. Podle Dudenhöffera nyní soukromí zákazníci, kteří většinou nakupují ojeté vozy, už pečlivě zvažují budoucí vývoj hodnoty auta, které si chtěli pořídit. A protože je „extrémně nejistý”, v pochybnostech se opět uchylují ke spalovacím motorům, u kterých se žádná negativní překvapení neodehrávají.

Německý profesor ekonomie kritizuje také rozhodnutí současné německé vládní koalice, která do už tak nejistého prostředí vnesla další chaos zrušením dotací. Což má znovu negativní důsledky pro zůstatkové hodnoty. „Nejistota na trhu stěží může být větší,“ říká profesor D. a dodává, že obecně vzato přesto může být hůř.

Jak? Další vývoj mohou už letos nalajnovat volby v Evropě i v USA. Dudenhöffer zjevně tak jako my očekává, že Evropa se svých socialistických snů hned tak nevzdá, v Americe ale mohou jít věci rychle. „S prezidentem Trumpem jsou elektromobily v USA mrtvé,” uvádí Düdenhoffer a připomíná jasně negativní postoj zřejmě hlavního vyzyvatele současné americké hlavy státu k elektromobilům, který ve společnosti nachází značné zastání.

Další vývoj je pochopitelně jako vždy ve hvězdách, už negativní výhledy k elektromobilitě jindy pozitivního Dudenhöffera ale něco znamenají. My zůstáváme skeptičtí - elektromobily tu s námi v nějaké formě zůstanou, že by ale v dohledné době mohly tvořit všechna auta v provozu či „jen” všechna nově prodávaná auta, považujeme za téměř vyloučené. Bez několika převratných technických vynálezů v těsném sledu je to zkrátka fakticky nemožné.

Předně bychom řekli, že jsme si nevšimli mezi zákazníky žádné velké vlny nadšení pro auta typu Škoda Enyaq. Že se proti nim nyní zvedá vlna odporu, je jen následkem pokusů o jejich iracionální vnucování všem. Foto: Škoda Auto

Zdroje: DPA, Golem

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.