Proti Tesle a Muskovi se zvedla nebývalá vlna odporu, lidé ruší objednávky aut

Nedá se říci, že by kalifornská automobilka či její šéf udělali něco, co se vymyká obvyklým vzorcům jednání, tentokrát to ale zjevně hnulo žlučí velkému množství lidí - jde totiž o jejich peníze.

Proti Tesle se zvedla dosud nepoznaná vlna odporu, navíc v prostředí, kde je obvykle adorována - na Twitteru. Je to překvapivé, neboť dosud kalifornská automobilka proplouvala relativně klidnými vodami, ač se pravidelně mluvilo jejích problémech s kvalitou či zavádějícím systému Autopilot. Nyní jim ale tak trochu sáhla na peníze a hashtag #donbuytesla, tedy #nekupujeteteslu, je aktuálně jedním z těch nejčastěji používaných vůbec.

Přičinil se o to tento týden sám šéf Tesly Elon Musk, když na Twitteru oznámil, že bitcoin je špatný a automobilka již nebude přijímat platby v této kryptoměně. Nebylo by na tom asi nic špatného, kdyby Tesla nezaujala teprve v únoru úplně opačné stanovisko. Tehdy do kryptoměny investovala 1,5 miliardy dolarů (cca 31,8 mld. Kč) a začala přijímat platby jejím prostřednictvím. Bylo to podivné, neboť o sobě soustavně tvrdí, kterak je výrobcem, pro nějž je životní prostředí nadevše. Poté ovšem nakoupí bitcoin, který je všechno možné, jen ne ekologický.

Je totiž třeba dodat, že jde sice o kryptoměnu, na jejíž výrobu není třeba ani kov, ani papír, ovšem musí se takzvaně těžit. A právě to je energeticky nesmírně náročná činnost, se kterou jde dle vědeckého magazínu Joule spojena roční produkce 22 až 22,9 milionů tun CO2. Jen tato činnost se stará téměř o procento veškeré spotřeby elektrické energie na Zemi a odpovídá nárokům Švédska nebo Malajsie. Počítače, na kterých se bitcoiny těží, totiž spotřebovávají velké množství elektřiny a její značná část vzniká spalováním uhlí a dalších fosilních paliv, nejčastěji v Číně.

Něco takového si uvědomuje snad každý, kdo si o bitcoinech přečetl alespoň jeden článek. A je více než jisté, že lidé z Tesly jich při takové investici museli přečíst opravdu velké množství. Neexistuje tedy ani minimální šance, že by o negativních dopadech nevěděli. Přesto do zmíněného obchodu šli a vzhledem k pomu, že oznámili, že automobilka bude svá auta za bitcoiny i prodávat, výrazně zvýšili její hodnotu. Je to logické, něco takového jí dodává na vážnosti, navíc to dále zrychluje i její těžbu.

Lidé držící bitcoiny tak Muska nejprve velebili, o to větší rozčarování u nich ale způsobil aktuální obrat, který poslal hodnotu měny dolů o více než 10 %. Vše vypadá jako další případ manipulací s trhem, za které už byl dříve Musk dříve popotahován a musel se kvůli tomu vzdát části vlády nad Teslou. Šéf Tesly totiž nejprve kryptoměnu nakoupil, vychválil, nechal vystoupat její hodnotu, část jí prodal a později jí zase potopil. Pump and dump, tedy napumpovat a potopit? Tak se této taktice říká ve světě finančních trhů.

Tesla říká, že si většinu dříve nakoupených bitcoinů nechává, což by její přístup posouvalo jinam, až finanční výkazy ale ukáží, jak moc je to pravdivé tvrzení. Buď jak buď, šéf Tesly je nyní v očích mnoha lidí a dokonce i řady věrných fanoušků, za podvodníka, který vytáhl peníze z jejich kapes, jak dokumentují vybrané tweety níže. Lidé tak v souvislosti s oním aktuálně populárním hashtagem začínají rušit dřívější objednávky Tesel a sdílí to na Twitteru - i to je patrné z tweetů níže. Jak moc je to horké a kolik lidí skutečně objednávku zruší, je pochopitelně otázkou, pro Teslu to ale není dobrá zpráva - s větší krizí důvěry se dosud nepochybně nepotýkala.

Tesly jste si po několik měsíců mohli koupit i v bitcoinech. To se nyní mění, neboť automobilka prý zjistila, že jejich těžba je neekologická. Že něco takového musela vědět již dávno, je nad slunce jasné. A právě proto přichází opravdová nevole fanoušků značky. Foto: Tesla

