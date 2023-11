Teslu v Evropě zasahuje stále vetší stávka, pracovat už nechtějí ani uklízečky včera | Petr Prokopec

O odborech a automobilkách jsme v poslední době slyšeli hlavně v souvislosti s Amerikou, zrovna tam se ale Tesla problémům vyhnula. V Evropě je její pozice mnohem složitější, v tradičně socialistickém Švédsku to poznává na vlastní kůži.

Pro Elona Muska jsou odbory skoro sprosté slovo, což lze snadno chápat. Dosud tedy dělal maximum proto, aby zaměstnanci Tesly do takové organizace nevstoupili, což se mu přinejmenším v USA daří, i když se dvě velké americké unie (United Auto Workers a Workers United) soustavně snaží, aby se hlavně dělníci v Kalifornii spojili. A nedávno zaznamenal významný úspěch, když po soudních tahanicích dokázal zamezit tomu, aby příznivci odborů chodili do práce oblečeni v trikách odkazujících právě na jednu ze zmíněných odborových unií. Tesla to zakázala s tím, že všichni zaměstnanci musí dodržovat tzv. dress code, což soud přes prvotní odpor Národní asociace pro vztahy na pracovišti (NLRB) uznal jako možné.

Horší pozici má ale automobilka v Evropě, kde mají odbory mnohem větší sílu. Potýká se s nimi i v Německu, aktuálně s nimi ale největší problémy má ve Švédsku. V této velmi socialistické zemi jsou prakticky všichni lidé začleněni do nějaké odborové unie, která následně dojednává i u nás době známé kolektivní smlouvy se zaměstnavateli. Tesla se nicméně opakovaně odmítá domluvit s unií IF Metall, která na ni soustavně vyvíjí tlak.

Kvůli tomu ve Švédsku už 27. října odstartovala stávka, v jejímž rámci lidé pracující pro Teslu začali v přístavech odmítat nakládat a vykládat auta značky. Další se pak začali ze solidarity přidávat, což vyvrcholilo tento týden. Pracovníci údržby nejprve odmítli čistit auta značky, nyní uklízečky přestaly pracovat i ve firemních prodejnách. A o víkendu má dojít na další přitvrzení - mluví se dokonce o možné blokádě přístavů, firemních prodejen i servisních center.

K unii IF Metall, se kterou Musk nechce podepsat smlouvu, jejíž platnost by byla minimálně pětiletá, se již přidala i organizace Swedish Building Maintenance Workers Union. A od příštího týdne zřejmě jejich řady rozšíří ještě odbory Seko. To pro Teslu bude znamenat další omezení, neboť přerušeny by tak byly dodávky pošty či náhradních dílů.

„Tesla se oproti konkurenci snaží získat výhodu tím, že její zaměstnanci mají horší plat a pracovní podmínky, než jaké by jim zaručovala kolektivní smlouva,“ říká prezidentka unie Seko Gabrilella Lavecchia. Postoj obou stran je pochopitelný a až čas ukáže, kdo z tohoto „klání” vyjde vítězně. V tuto chvíli to ale vypadá, že se Tesla potýká až s příliš širokým odporem a nezbude jí než ustoupit.

Ve švédských prodejných značky se aktuálně neuklízí, do stávky vstoupili i uklízečky. Kromě toho se však již ani nevykládají a nenakládají auta v přístavech, jimž navíc ještě hrozí blokáda. Pozastavením svých služeb ale již hrozí i pošťáci, Musk tak zřejmě bude muset před přesilou kapitulovat. Ilustrační foto: WLT Design, tiskové materiály

