Prototyp vozu s autonomním řízení rozeznal, přesto přejel a zabil psa. Kdo bude příště na jeho místě?

Prototyp vozu s autonomním řízením rozeznal, přesto přejel a zabil psa. Kdo bude příště na jeho místě? | Petr Prokopec

/ Foto: Waymo

Co mělo životy chránit, začíná být stále větším problémem. Po řadě incidentů, blokování sanitek a chaotickém řízením nyní systém společnosti Waymo sice dokázal identifikovat psa na vozovce, přesto ho přejel. A problémy jsou i s prototypy firmy Cruise.

V září roku 2013 začal Elon Musk prohlašovat, že Tesla pracuje na autonomním řízení, které by do třech let mělo zastat člověka za volantem hned v 90 procent všech případů. Ve stejné době pak šéf dříve kalifornské a nyní texaské automobilky uváděl, že do roku 2016 se v nabídce objeví také dostupný elektromobil, jehož cena by i bez dotací startovala někde okolo 550 tisíc korun. Na takové auto však stále čekáme, i za nejlevnější Model 3 totiž v současné době dáte 887 550 Kč. Cokoli lacinějšího pak sice může přijít, ovšem takový vůz nejspíše již bude automobilce přinášet leda ztráty.

Zatímco v případě elektromobility jsme ale aspoň svědky nějakého pozitivního vývoje, třebaže o mnoho pomalejšího, než jaký měl být, sny o plně autonomních vozech se postupem času jen rozplývají jako pára nad hrncem. A nejde jen o Teslu, s úskalími stále více bojují i společnosti Cruise a Waymo, které si s požehnáním úřadů udělaly testovací areál ze San Franciska. Druhá zmíněná firma se nicméně nyní postarala o další skvrnu na kráse autopilotů. Jejími systémy osazený Jaguar I-Pace totiž 21. května na Toland Street přejel psa.

Na první pohled se může zdát, že to je jedna z mnoha sice smutných, ale v zásadě banálních nehod, kdy vyhasl život „pouze“ zvířecí. Problémem jsou nejen předchozí incidenty, ale hlavně detaily této nehody. Waymo totiž oznámilo, že systém psa sice správně identifikoval, na jeho vyběhnutí ale nezareagoval, a vůz ho tak přejel a usmrtil.

Z těchto slov jde poněkud mráz po zádech, zvláště pokud si místo onoho zvířete dosadíte třeba malé dítě. Ukazuje totiž, že autonomní technologie má pořád zásadní problémy s vyhodnocením relativně banálních situací a byť její reakce mohou být velmi rychlé, nemusí být vždy správné. V tomto případě byly očividně nulové.

SFMTA, dopravní agentura San Franciska, již na počátku roku oznámila, že jen za období od loňského května do prosince eviduje 92 incidentů, ve kterých figurují autonomní vozy. Občané města navíc pravidelně vytěžují pohotovostní linku 911, na kterou hlásí chaotickou jízdu takových aut. Ozývají se ovšem i záchranáři, jejichž sanitky končí stále častěji zablokované v ulici, do které vjel autonomní vůz, jehož umělá inteligence si přestala vědět rady.

Úřady jsou nicméně i přesto nakloněny žádostem obou společností, jenž hodlají nejen rozšířit svou flotilu v San Francisku, ale zároveň vyslat svá autonomní auta i do dalších amerických měst. Zřejmě tak bude třeba ještě více incidentů, navíc závažnějších, než zodpovědným činitelům konečně docvakne, že co Elon Musk před deseti lety sliboval pro rok 2016, nebude realitou ještě minimálně několik dekád. Tedy pokud se to vůbec kdy stane, například spoluzakladatel Applu nevěří, že je to vůbec možné.

Waymo si udělalo z ulic San Franciska testovací areál. A protože jde o stále vyvíjenou technologii, není divu, že dochází na incidenty. Ten poslední je varovný. Foto: Jaguar

Zdroj: Reuters, Jalopnik poprvé a podruhé

