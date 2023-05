Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily je taková osina, že už s ním nechce nic mít ani skotská vláda před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ChargePlace Scotland, tiskové materiály

Ukazuje to nejen na limity možného rozšíření infrastruktury - tak oblíbeného tématu politiků -, ale vrhá to též světlo na věrohodnost jejich současných proklamací okolo budoucnosti elektrických aut. Ta je očividně nulová.

Proti elektromobilům jako takovým jsme nikdy nic neměli a nic proti nim nemáme, takže pokud jsou vaším šálkem kávy, s chutí kupte jeden každému členovi vaší. Jiným je ale nenuťte a nepodporujte politiky, kteří taková auta chtějí nařídit všem. Politici automobilům nerozumí, jejich znalosti ekonomické a technické podstaty věci bývají minimální až nulové, což se zračí i v jejich slibech o zlevňování samotných aut, elektřiny či jakýchkoli dalších pozitivech. Reálně ničeho takového svědky nejsme.

Politici slibovali také vybudování patřičné infrastruktury, kterými by „elektrické revoluci” umetli cestu. Jenže také v tomto ohledu vládnoucí garnitura těžce selhává. Zatímco tedy ještě před pár lety připadalo na každý dobíjecí stojan jen pár aut, která se u něj během dne snadno vystřídala, dnes jsou na běžném pořádku fronty dané docela jinými poměrem. A jak se zdá, bude jen hůř.

Skotskou vládou provozovaná síť ChargePlace Scotland totiž oznámila, že celý tento byznys je „neudržitelný“. Třináct let po svém založení, během kterých vzniklo pouhých 2 500 stanic, což neodpovídá ani ročním prodejům elektrických aut, ji tak hodlá předat do soukromých rukou a nechat totéž na někom jiném. Problémem se ostatně stalo nejen rozšíření infrastruktury, ale také údržba stávajících stojanů. Právě na jejich stav si skotští elektromobilisté pravidelně stěžují - často prý musí objet i tři čtyři stanice, než uspějí.

Vláda zároveň rozhodla, že podpoří rozšíření infrastruktury na 6 000 stanic v roce 2026 grantem ve výši 60 milionů liber (cca 1,63 mld. Kč). Za tyto peníze ale budou budovány stojany jen v místech, kde „jsou privátní investice vyloučené“. Půjde tak jen o odloučené či těžce přístupné lokality. Nicméně i tak politici předpokládají, že ono rozšíření bude z větší části financované soukromými firmami. Ty pochopitelně stanice nebudou provozovat zdarma, i když na ně pobírají další dotace.

Suma sumárum zde tak nemáme nic nového, jen další ukázku politické neschopnosti. Politici o něčem, co vypadá dobře na papíře, rozhodnou bez toho, aniž by se vůbec pokoušeli o kontakt s realitou. Danou změnu pak doprovázejí slova o tom, že na katastrofických hodinách se ručky blíží k pověstné dvanáctce a je třeba jednat neprodleně. Výsledkem je ovšem leda sypání peněz do kapes firmám napojeným na vládnoucí garnituru, reálně se neřeší nic. A když situace zajde příliš daleko, politici raději dají od celé věci ruce pryč a situaci s pokusí vyřešit prostřednictvím jiných znovu na úkor obyčejných lidí. Těmto lidem věřit jejich proklamace okolo elektromobilů a podporovat je? To může opravdu jen blázen.

Společnost ChargePlace Scotland je pátým největším provozovatelem dobíjecích stanic v celé Británii, ve Skotsku pod ni spadají dokonce hned dvě třetiny všech veřejných stojanů. Vláda ale zjistila, že tento byznys pro ni není udržitelný, a tak od něj dává ruce pryč. Foto: ChargePlace Scotland, tiskové materiály

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

