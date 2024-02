Průzkum ukázal, že většina majitelů elektromobilů si drží v záloze auta na benzin či naftu. A nehodlají se jich vzdát včera | Petr Prokopec

To se to básní o elektromobilitě, když se na ni nemusíte spoléhat. Studie leasingové společnosti zkrátka suchými čísly vykreslila to, co je dávno jasné - že elektrická auta jsou komplementem, ne substitutem spalovacích vozů.

Typickým majitelem elektromobilu, pokud tedy pomineme firmy a zaměříme se pouze na privátní klientelu, je muž středního věku s příjmy přesahujícími 2 miliony korun ročně. Obvykle jde rovněž o vlastníka rodinného domu s garáží. Takový člověk si může elektrické auto koupit celkem bez starostí, pokud jej tedy používá na pravidelné dojíždění do práce apod. A pokud potřebuje dojet dál, není to jediný vůz, který mívá k dispozici.

Že to tak obvykle je, připomíná i studie britské leasingové společnost Zenith. Ta provedla průzkum u 2 800 majitelů elektrických aut a zjistila, že většina z nich (přesně 51 procent) dál vlastní spalovací vůz, který preferuje při delších cestách. Takřka tři čtvrtiny respondentů z této skupiny pak dodaly, že se ani v nejmenším nehodlají svého dieselového nebo benzinového auta vzdát a odevzdat se plně elektromobilitě.

Důvody, proč se tak děje, nepřekvapí, jsou v podstatě stejné jako před více než sto lety - malý dojezd a dlouhá doba dobíjení. Ve výsledku tak ani lidé, kteří spalovací vůz v záloze nemají, na delší cesty autem nevyráží - z průzkumu dále vyplynulo, že pouze 18 procent majitelů elektromobilů používá takové auto k cestám delším než 100 kilometrů. Co k tomu dodat?

Elektrická auta jsou tak využívána hlavně v rámci dopravy po městě, při delších výletech již jejich vlastníci přesedají do svých dalších vozů se spalovacím pohonem. V důsledku toho je ale třeba se ptát, proč vlastně v takové chvíli kupují hlavně velká a těžká SUV. Zenith totiž dále zjistil, že mezi pěti nejžádanějšími modely jsou vedle Tesly třeba Audi (Q8) e-tron či Kia e-Niro. Že ty jsou pro městskou zástavbu tím nejhorším, asi nemusíme nějak sáhodlouze zmiňovat. Proč by si tím ale jejich majitelé měli lámat hlavu, když mají s takovými auty spoustu věcí zdarma, za které by jinak museli platit?

I když tedy politici od rána do večera mluví o rovnosti a solidaritě, svým tlakem jen víc a víc prohlubují sociální rozdíly ve společnosti. Na jedné straně stojí majitelé elektromobilů, kteří mají dost peněz na pořízení takového vozu i bez dotací. A pochopitelně by si mohli uhradit i parkování, daně a další zvýhodnění, které jim různé země nabízí. Realitou ale je, že tyto peníze za ně skrze veřejné rozpočty platí ti, kteří nemají ani na nové spalovací auto, natož na to elektrické.

Nehledejte v tom závist či odpor, jednoduše se jen snažíme politikům otevřít oči a ukázat jim, co nevidí či spíše vidět nechtějí. Nejde tu ale jen o společenský rozkol, ale rovněž o ekonomické dopady. Čím méně aut se bude vyrábět, tím méně lidí budou automobilky zaměstnávat. Rozjede se tak jen spirála ekonomických nejistot, neboť nezačnou padat jen výrobci a jejich dodavatelé, ale následně také majitelé benzinových pump, restauratéři a další. Tento širší obrázek je už roky jasný expertům a dnes snad i každému se zdravým rozumem. Jenže ten aby dnes člověk u politiků pohledal.

