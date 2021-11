První a jediný majitel najel se svým autem 1,6 milionu kilometrů, potřeboval na to 30 let před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Je v podstatě neobvyklé, když si první majitel nechá své auto víc než na pár let a maximálně nízké statisíce kilometrů, tento si ale po uzření jiného vozu stejné značky s 1,6 milionu km řekl, že dokáže totéž. A tak se vydal na opravdu dlouhou cestu.

Najet 10 tisíc kilometrů za rok není žádný problém, stejně tak vídáme auta, která si někdo nechá do ujetí 200 nebo 300 tisíc km. Více je krajně neobvyklé už proto, že čím déle s autem jezdíte, tím více se mnohé komponenty opotřebovávají a jednu chvíli už se prostě vyplatí koupit něco nového. To ale nesmíte veřejně slíbit, že se určitého auta do určité chvíle prostě nevzdáte dříve.

Přesně to je případ Jima O'Shea ze St. Louis v americkém Missouri, jehož rodina nade vše vyznávala Fordy. Dáno to bylo tím, že jeho strýc vlastnil dealerství modrého oválu, ve kterém dokonce sám pracoval. V roce 1991 se nicméně vlastní krvi poněkud vzepřel, neboť si koupil nové Volvo 740. V té chvíli s ním sice málokdo z příbuzných promluvil, O'Shea si nicméně stál za svým. A každému tvrdil, že s vozem najede milion mil, tedy 1,6 milionu kilometrů. A co slíbil, to před několika málo dny také splnil.

Je nutné říci, že výjimečného milníku pochopitelně nebylo dosaženo jen tak. Americký milovník švédských vozů totiž musel vyměnit motor i převodovku. Zároveň jeho Volvo pokrývá na mnoha místech rez. Krom toho však nemá na kontě žádnou havárii, jakkoliv na tři menší drcnutí došlo. Nešlo však o nic vážného. Stejně jako nebyla náročná ani údržba, neboť dle Jimových slov zvládne výměnu žárovek a všeho možného i obyčejný člověk.

Jak přitom nyní sám dodává, za jeho úspěchem stojí jiný fanoušek Volva, s nímž se před třiceti lety potkal v dealerství. Onen muž totiž vezl na protiúčet model z roku 1961, jehož označení sice Jim už zapomněl, ovšem který měl na kontě rovněž milion mil. „V té chvíli jsem si řekl, že pokud to dokázal on, dokážu to já i taky,“ vzpomíná dnes. A tak se i stalo. Nyní se mu přetočil tachometr, se smíchem proto sedan nabízí k prodeji s pouhou jednou najetou mílí.

Lze pak už jen dodat, že jeho exemplář pochází z roku 1991. Tehdy Volvo 740 dostalo modernizovanou palubní desku, která se podobala té v modelu 760. Pod kapotou pak svou práci odváděly čtyřválcové motory, jimž sice chyběl výkon, ovšem dle Jima jsou na běžné dojíždění dostačující. Mnohem podstatnější je praktičnost vozu, neboť ten díky rozvoru 2 770 milimetrů dokáže svézt pět dospělých s jejich kufry bez problémů.

Volvo 740 z roku 1991 je podle jednoho z majitelů Jima O'Shea, který se svým exemplářem najel milion mil, snem každého mechanika. Není totiž tak složité jako moderní vozy, běžné opravy tak zvládne kdokoliv. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: Fox 2 St. Louis@YouTube

