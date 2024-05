První auto Xiaomi může být Porsche za cenu Škody, jenže nevydrží, majiteli neopravitelně selhalo po ujetí 39 km včera | Petr Miler

Patálií s automobilovou prvotinou Xiaomi jen přibývá a tato je obzvlášť výmluvná. Jestli po něčem jako majitel opravdu netoužíte, pak je to totální selhání nového auta po ujetí 39 kilometrů. SU7 má nejnověji na kontě přesně to.

Moderním autům se s oblibou říká mobily na kolech. Když tedy automobilky začaly svým způsobem nabízet mobilní telefony, proč by výrobci mobilů nemohli nabízet auta, že? Něco takového si asi řekli u Xiaomi a vytáhli svou automobilovou prvotinu jménem SU7, která si možná říká jako SUV, ale je to sportovní sedan ve stylu Porsche Taycan, kterému nechybí ani srovnatelný výkon a dynamika. Jenže stojí spíš jako Škoda Octavia.

Za takových okolností nebylo až tak překvapivé, že se z vozu stal okamžitě prodejní hit, jenže tím dobré zprávy pomalu skončily. Firma tedy kupodivu nemá problém vůz vyrábět rychlostí blesku, má ale problém vyrábět jej kvalitně. Auto se tak mnoha zákazníkům rozpadá pod rukama a jeho pověst tím pochopitelně trpí. A nejde nutně jen o nějaké anekdotické záležitosti, i recenze věrohodných médií zmiňují jakousi nedotaženost auta jako jednu z jeho nejpatrnějších negativních vlastností.

Xiaomi své SU7 přesto prodává maximální možnou rychlostí, celková produkce atakuje hranici 10 tisíc vyrobených vozů. Přímo úměrně tak přibývá i problémů s autem, které se navíc projevují krátce po jeho převzetí u dealera. Tento týden došlo na další případy a ten z videa níže je velmi výmluvný. Majiteli modrého SU7 vůz vypověděl službu už po ujetí 39 km od převzetí a sdělil mu, že bez návštěvy servisu už neujede ani metr.

Za jinak poklidné jízdy nový elektromobil upozornil řidiče, že se chystá zastavit a sdělil mu, že má kontaktovat servisní centrum Xiami. Po zastavení bylo zřejmé, v čem je problém - auto ohlásilo závadu pohonu s tím, že není možné měnit režim jízdy mezi pokračováním vpřed a zpětným chodem. Tím ale problémy jen začaly.

Podle Carnewschina se majitel vozu, pan Wen, dočkal odtahu do předávacího centra Xiaomu, tam mu ale řekli jen tolik, že problém nedokážou vyřešit a vůz bude muset zpět do továrny, aby bylo zjištěno, co přesně je špatně. Ani tam ale nebyli schopni potíže bezprostředně odstranit a vůz zůstává v péči automobilky jako aktuálně neopravitelný.

Majitel celkem nepřekvapivě žádá výměnu vozu za jiný, podle Xiaomi to ale není možné, neboť všechny aktuálně vyráběné vozy mají mít dávno přiděleného vlastníka. Pan Wen tak může jen čekat na opravu nebo učinit novou objednávku. V takovém případě ale bude stejně trvat měsíce, než mu náhrada dorazí.

Věříme, že situaci obě strany nakonec nějak vyřeší, sama četnost problémů ale naznačuje, že tady se šilo poněkud horkou jehlou. Majitelé na čínských fórech a sociálních sítích opakovaně hlásí problémy kvalitou nebo elektronikou, sama automobilka už byla nucena přiznat, že vozu nefunguje systém automatického nouzového brzdění při vyšších rychlostech a s podobným výčtem bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Pokud se k němu teď přidají i problémy s převodovkou, pak potěš pánbůh.

Xiaomi SU7 působí jako sympatické auto, moc sympaticky ale nefunguje, aspoň ne teď. Foto: Xiaomi

Zdroj: Carnewschina

