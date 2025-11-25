První automobilka otevřeně přiznala, že elektrické auto nabídne bez zájmu publika jen kvůli regulacím
Petr MilerJe to něco, co musí být jasné každému přemýšlivějšímu člověku, ze strany vedení automobilek to ale takto otevřeně nikdy nezaznělo. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří to potřebují takto slyšet, tady to máte.
První automobilka otevřeně přiznala, že elektrické auto nabídne bez zájmu publika jen kvůli regulacím
včera | Petr Miler
Je to něco, co musí být jasné každému přemýšlivějšímu člověku, ze strany vedení automobilek to ale takto otevřeně nikdy nezaznělo. Pokud tedy patříte mezi ty, kteří to potřebují takto slyšet, tady to máte.
Tento týden jsem se potkal s jednou kolegyní z novinářského světa. Nepracuje pro automobilové médium, dělá pro lifestylový magazín, kde se občas dostane do kontaktu i s novými auty. A tak řeč přišla na Kiu EV9, kterou měla nedávno půjčenou. Při pohledu na tento vůz se musím vždy hořce smát - je to ten nejzjevnější důkaz absurdity moderních aut, zvlášť pak ve verzi GT. Však jde o 2,65 tuny vážící stroj za víc jak 2,3 milionu Kč, který se proti vzduchu vydává s aerodynamikou lehce obroušené obří cihly s použitelnou kapacitou baterie 96 kWh. To je ekvivalent ani ne 25 litrů nafty v dieselovém autě.
Co to proboha je? Navíc kolik tohle auto bude stát za pár let používání? Menší EV6 GT ztrácí klidně až polovinu ceny za rok, tohle může být milionová „legrace” odbytá během pár desítek tisíc kilometrů, během kterých budete pravidelně bojovat za to, aby se obsloužení jakkoli náročnějších cest nestalo hororem. Technicky nepříliš nadaná kolegyně přesto žila v tom, že tohle je skutečně to nejlepší, s čím dnes automobilový průmysl může přijít, nadřazené technické řešení, ona nevyhnutelná budoucnost a další podobné floskule.
Říkal jsem si, že když už i někdo takový, kdo sice není vyloženě „z oboru” a o technice nemá velký šajn, ale přece jen dění poblíž, smýšlí takto, možná i spousta obyčejnějších lidí věří těmto pohádkám. A to navzdory tomu, že je už pěkných pár let zjevné, že jde o politicky a ideologicky protežovanou cestu, ke které by přirozený vývoj za současného stavu věcí nikdy nedošel coby k dominantní technologii. Říkáme to pravidelně, ale býváme zpochybňováni, možná tak není od věci slyšet to také od někoho jiného.
Každý rozumný manažer z automobilových firem to samozřejmě ví, jakkoli se můžeme bavit o tom, kolik rozumných lidí na těchto pozicích zůstává. Nikdo to ale neříká veřejně. Troufalejší kdysi býval Carlos Tavares, který neměl problém narovinu uvést, že preferování elektrických aut není dílem vědy či technické evoluce, ale politického diktátu. Ani on ovšem otevřeně neřekl, že by elektrická auta bez poptávky nabízel jen proto, že musí, přestože to dělal. Navíc je otázkou, kdo ho ještě po veletočích v závěru kariéry bere vážně. Naštěstí vstali i jiní bojovníci.
Tím posledním a zatím bezpečně nejotevřenějším se stal Bruce Hampel, generální ředitel produktové strategie Mitsubishi pro Austrálii, který zjevně není dost vysoko v žebříčku vedení, aby si dával příliš pozor na pusu. A tak kolegům z Drivu jasně řekl, že „jeho” automobilka, která u protinožců už jednou přestala prodávat elektrická auta pro nezájem, byla donucena vrátit se k jejich prodeji jen kvůli novým regulacím postaveným kolem emisí CO2, které jsou u elektrických aut papírově, tedy fiktivně nulové.
To mimochodem zrovna v Austrálii sakra dobře vědí. Přesto přišli s novými regulacemi kolem této fikce postavených, jež nutí automobilky pod hrozbou pokut nabízet a prodávat tyto vozy i bez zájmu publika. Pokud si někdo takto představuje „lepší” a „nadřazené” řešení nebo „jasnou budoucnost”, pak potěš pánbůh.
Automobilky obvykle tuto hru samy hrají a tvrdí nám to samé, ač se staly předmětem stejného donucování, Bruce Hampel z Mitsubishi to ale ostatním kazí. V rozhovoru pro Drive tak uvedl, že trh je podle firmy na elektromobily stále nepřipravený a je neochotný je hromadně přijmout za své. Přesto takové auto nabídne - jmenovitě půjde o přeznačkovaný Foxtron Model B (viz fotky okolo), který vyrábí Foxconn s Yulonem na Tchaj-wanu.
Aby to bylo úplně zřejmé, kolegové v komunikaci s ním zašli dokonce tak daleko, že se jej na férovku zeptali, zda NVES (ony nové australské regulace) „donutily” Mitsubishi tento krok udělat a přijmout podle něj samotného téměř nikým nechtěné auto za své. Na to Hampel odpověděl: „Ano, to by byla jasná odpověď na tuto otázku.”
Co k tomu dodat? Je to na jednu stranu konstatování zřejmého, ti přemýšlivější jsou si toho roky vědomi. Pokud ale patříte mezi ty, kteří si nad podobnými věcmi hlavu nelámou a přijímají za své výše zmíněná tvrzení jako fakta, tady máte dost odlišný pohled na věc. A to od někoho, kdo jako jediný opravdu ví, proč takové auto začíná nabízet - není to ani kvůli poptávce, ani kvůli technické výjimečnosti, ani kvůli jakékoli jiné převaze v klíčových uživatelských aspektech. Je to proto, že musí - nic víc a nic míň.
Z tohoto auta se stane nové a jediné elektrické Mitsubishi pro Austrálii. Automobilka takové vozy u protinožců nabízela a přestala s tím pro nezájem, na kterém se nic nezměnilo. Teď ale toto auto přesto začne prodávat - ne kvůli zákazníkům, ne kvůli jeho kvalitá, ale jen kvůli regulacím, jak sama jasně říká. Foto: Foxtron
Zdroj: Drive
