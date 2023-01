První automobilka otevřeně přiznala, že elektromobily „nebudou levné nikdy” včera | Petr Prokopec

Ještě pořád věříte politikům a zastáncům elektrické mobility, že bateriová auta si jednou budou moci dovolit obyčejní lidé? I po všech těch letech, kdy místo avizovaného zlevnění přišel jen opak? Pak vám nejspíše dárky stále nosí Ježíšek, teď už to netvrdí ani BMW.

Elektromobily nejsou ani v nejmenším levnou záležitostí. V tomto ohledu stačí jen zabrouzdat pohledem na nabídku Dacie. Rumunská automobilka totiž model Spring nabízí od 531 900 Kč, což je pomalu dvojnásobek částky, za jakou lze pořídit Sandero. Malé SUV osazené bateriemi o kapacitě pouhých 26,8 kWh ani tak nezvládne žádné zázraky. Stovku totiž máte na tachometru za dlouhých 19,1 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost 125 km/h nepředstavuje ani tuzemské dálniční maximum. Dojezd pak byl dle cyklu WLTP vypočítán na 230 km. A to bude chtít opravdu defensivní jízdu, aby na to ekvivalent nádrže na 6,8 litru nafty stačil.

Situace pochopitelně není jiná ani u jiných výrobců. Pokud se zaměříme třeba na BMW, budete potřebovat zásadně vyšší rozpočet. Nejlevnějším mnichovským elektromobilem je iX1, které vychází minimálně na 1 359 800 Kč. Za takovou sumu byste si přitom mohli koupit téměř pět exemplářů Sandera. Stejně jako by vám víceméně stačila i na větší X3. V případě elektromobilu vám pak sice zajistí 313 koní a 5,6sekundový sprint, ovšem zároveň také maximální dojezd 440 km. Ten navíc znovu odpovídá normě, ne realitě.

Elektromobily jsou tak možná ideálem pro jízdu po městě, kde by přesunutím emisí z výfuků do elektrárenských komínů skutečně mohly nějakým způsobem přispět ke zlepšení kvality života, ovšem mimo něj je jejich smysl rozporuplný a využitelnost tragická. Ideálem pro pomalu každého motoristu by tak byly vozy dva. Bateriový by se staral o městskou mobilitu, spalovací či hybridní pak o tu mimoměstskou. Ovšem v takové chvíli je zapotřebí, abyste se příjmově pohybovali výrazně nad českým průměrem.

Ideálem by pochopitelně bylo zlevnění elektrických aut, ostatně zástupci automobilek a politici to slibují již roky. Nic takového se ovšem neděje, v posledních měsících dokonce ceny rostou nahoru přibližně na dvojnásobek (beztak zdražujících) spalovacích aut. Děje se tak zejména kvůli zdražování vzácných kovů, kterých není dostatek. A jak aktuálně uvádí studie renomované finské agentury GTK, na Zemi není takové množství surovin, aby vůbec kdy mohly být fosilní zdroje nahrazeny těmi obnovitelnými.

Důsledek této jízdy proti zdi nemusíme ani odhadovat, naplno jej zmínil šéf BMW Oliver Zipse. Ten nově uvedl, že navýšením produkce bateriových vozů skutečně dojde k jistému poklesu nákladů, ani to ale nebude znamenat, že by elektromobily byly dostupné masám. „BMW nabízí elektrická auta ve všech segmentech. A jak rozšiřujeme náš záběr, máme snahu je zlevnit - levná ale elektromobilita nebude nikdy,“ uvedl Zipse.

Právě z tohoto důvodu se BMW nehodlá vzdát dostupných, tedy jinými slovy spalovacích aut. Mnichovská značka jim jako jedna z mála vyjadřuje věrnost a předpokládá, že podíl elektromobilů na jejích celkových registracích v roce 2030 bude maximálně poloviční. I to ale ve finále může být ještě přestřelený odhad. Problémem totiž není pouze vysoká cena takových aut, ale i stále vyšší cena elektřiny, kvůli níž padl mýtus o levném ježdění.

V tomto ohledu lze posloužit daty z Velké Británie, kde společnost RAC spočítala náklady na ujetí 300 km, což je reálný dojezd Hyundai Kona při 80procentním nabití baterií o kapacitě 64 kWh. V případě rychlodobíjecích stanic se můžete dostat až na 38,39 liber (cca 1 050 Kč), zatímco mild-hybriní Kona zvládne tutéž vzdálenost za 33 GBP (900 Kč). Zmíněná data přitom nezohledňují pokles dojezdu v zimních měsících a rozličné jiné neefektivity, které se elektromobilů dotýkají velmi a spalovacích aut skoro vůbec.

Jelikož se Evropa snaží zredukovat svou závislost na ruském plynu a navíc dochází k odstavování jaderných elektráren, nelze počítat s tím, že by elektřina byla v budoucnu levnější. Realitou se stane spíše opak, navíc spalování uhlí jen navýší emise v ovzduší. Pravděpodobné skutečné dopady jakési elektrické revoluce zřejmě nemusíme dále dokreslovat.

Za takové BMW iX3 musíte zaplatit minimálně 1 810 900 Kč. To již opravdu není malá suma, počítat za ni přitom můžete s teoretickým dojezdem 461 km. Stačí však lehce mrazivé počasí, a rázem již nezvládnete ani zpáteční cestu z Prahy do Brna. S něčím takovým třeba Dacia Sandero za necelých 300 tisíc korun nemá nejmenší problém. Není to srovnatelné auto, cosi o poměru hodnoty a ceny elektrických aut ale říká. Foto: BMW

