První elektrický Rolls-Royce je sběratelská perla, říká výrobce. Žena, které odešel po 4 měsících a firma ho odmítá koupit zpět, asi nesouhlasí
Petr ProkopecMarketing ve stylu obracení reality naruby se v poslední době stal populární. A ani Rolls-Roycu zjevně není cizí. Jeho Spectre se stal symbolem sázky na špatného koně, rapidně klesajícího zájmu, extrémního poklesu hodnoty a drahých technických problémů, přesto firma tvrdí tohle.
19.2.2026 | Petr Prokopec
Když Rolls-Royce v roce 2023 představil kupé Spectre osazené místo tradičního dvanáctiválce elektrickým pohonem, odkazoval v tiskové zprávě na slova jednoho ze svých zakladatelů. „Elektrické auto je dokonale bezhlučné a čisté. Není tu žádný zápach či vibrace. Tyto vozy by se měly stát velmi užitečnými, pokud budou postaveny pevné dobíjecí stanice,“ měl uvést Charles Stewart Rolls v roce 1900, kdy za sebou už měl zkušenosti s elektrickou drožkou Columbia.
Onen výrok je ale třeba zasadit do širšího kontextu. Rolls pocházel z velmi bohaté rodiny, přičemž své první auto - Peugeot Phaeton - si zajel koupit do Paříže jako osmnáctiletý, a to v roce 1896. Elektrická Columbia tedy byla součástí širšího vozového parku, přičemž Rollsovi její dojezd 64 km na cesty po Londýně zcela stačil. A elektromobil si pochopitelně musel daleko víc užívat, neboť tehdejší spalovací konkurenci se skutečně z výfuku valil smradlavý černý dým.
Na počátku 20. století ostatně elektromobily dominovaly vozovým parkům a věnovala se jim většina výrobců, později ovládl trh spalovací pohon. I když byl komplexnější, těžil z ohromné energetické hustoty tradičních paliv, díky čemuž mohl nabídnout - stejně jako dnes - nesrovnatelně lepší využitelnost. Postupnou evolucí pohonných jednotek pak ubylo smradu a kouře, komfort cestujících navíc umocnily uzavřené kabiny. Když se tedy Rolls v roce 1904 potkal s Frederickem Henry Roycem, na elektromobilitu už evidentně neměl pomyšlení.
Onu citovanou myšlenku tedy do produkční reality dotáhla až samotná automobilka o 120 let později. A v prvé chvíli se zdálo, že Rolls měl pravdu, neboť zájem o něj byl nemalý. V předloňském roce se totiž Spectre stal nejžádanějším modelem značky v Evropě a druhým nejprodávanějším celosvětově. Loni však prodeje dramaticky klesly, podobně jako se dolů začala propadat také hodnota elektrického kupé - ostatně podobně jako u jiných bateriových aut. Rolls-Royce tady poznal to, co první trochu krutě pochopilo Porsche.
O to víc jsme tedy překvapeni při pohledu na tiskovou zprávu značky, která celou tuhle realitu nejenže popírá, obrací ji naruby. Podle ní je Spectre podobně jako spalovací vozy značky už od počátku sběratelskou perla. K tomu mu má dopomoci i neobvykle vysoká tovární garance na baterie, které v případě problémů (v tiskové zprávě ale nedefinuje, co je to „problém”) můžete bezplatně vyměnit po prvních 15 let od koupě, a to bez ohledu na nájezd.
Zeptali jsme se tedy firmy, co to znamená, odpovědí nám ale byla citace ze záručních podmínek, podle nichž „společnost Rolls-Royce Motor Cars poskytuje záruku na vysokonapěťovou baterii v bateriových elektrických vozidlech proti vadám materiálu nebo zpracování po dobu 15 let/neomezeného počtu najetých kilometrů. Komerčně používaná vozidla, například limuzíny nebo pronajaté vozy, mají tuto záruku omezenou na 10 let a 160 000 km”.
Čili jde jen o záruku na vady materiálu nebo zpracování, ne pokles kapacity, o tom automobilka vůbec nemluví a zřejmě to považuje za přirozený proces. Pro takový případ prý bude míst pro své klienty bude mít připravené pakety až do 25 let stáří vozu, i když ne zdarma. Na cenu baterie jsme se také zeptali, odpověď jsme nedostali. Protože ale vůz používá stejný 102kWh paket jako BMW i7, který američtí dealeři značky nabízí za ceny okolo 1,1 milionu Kč netto, budeme s evropskou cenou někde mezi 1,3 a 1,4 milionu Kč včetně DPH zřejmě na svém.
Automobilka tak zjevně najíždí na heslo „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. A aby zcela rozehnala chmury a přilákala klientelu k elektromobilitě zpátky, dodává, že nedávno s prototypem zvládla najet více než 100 tisíc kilometrů, přičemž po ujetí této vzdálenosti kapacita baterie neklesla pod 99 procent. Má to jen jeden háček - zkušenosti zákazníků tomu neodpovídají.
Stačí si vzpomenout na nedávné patálie jedné zákaznice a rázem vidíme, že realita je úplně jiná. Tato žena si loni v červnu převzala Spectre Black Badge za 11,2 milionu korun, ovšem v říjnu jej odstavila v servisu kvůli selhání právě baterie. Od té doby nebylo auto ani opraveno, ani jej automobilka nevykoupila zpět, jak majitelka po prvních neúspěšných řešeních problému požadovala.
Nebylo by tedy překvapivé, kdyby Rolls-Royce s danou zprávou vyrukoval jen proto, aby znovu zklidnil veřejné mínění rozčeřené tímto zážitkem. Firma totiž na základě úvodního úspěchu Spectre popohnala práce na elektrickém SUV a chystá i elektrický sedan. Kdyby se však ukázalo, že trpí na stejné problémy jako zbytek branže a kvůli kterým nakonec nešel elektrickou cestou ani pan Rolls... Přijde nám to pořád jako stále stejná neschopnost si přiznat, že mrtvý kůň nepojede ani s pátým novým sedlem.
Spectre má velké problémy s odbytem i poklesem hodnoty, proto jej automobilka vychvaluje až na půdu. Problém je „jen” v tom, že realita jeho vlastnictví je zřetelně diametrálně odlišná. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
