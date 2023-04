První majitel 36 let schovával v garáži nezničitelný Mercedes, teď je skoro nejetý na prodej před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bömer und VanOch, publikováno se souhlasem

Málokteré jiné auto si vysloužilo pověst nezničitelného vozu tak moc jako toto. Nové ho pochopitelně dávno koupit nejde, s tímto kouskem se ale podobné možnosti můžete hodně přiblížit, navíc nijak zvlášť draho.

Svět se každým dnem posouvá o kus dál, při pohledu na některá auta si ale nelze neklást otázku, zda se posouvá tím správným směrem. Výrobci zejména v posledních letech pod tíhou regulací, snah o minimalizaci nákladů a překotného vývoje elektroniky přichází s novými auty, která bývají rychlejší, bezpečnější, komfortnější a ekologičtější, už ale zkrátka tolik nevydrží.

Automobilky pomalu neznají nic jiného než snahy ušetřit každý gram emisí CO2 a snížit náklady na jeden vyrobený vůz tak, aby to zákazníci na první pohled nepoznali. Čím dál tím víc se tak vzdalujeme dobám, kdy automobilový průmysl fungoval jinak a na prvních místech žebříčku priorit měl poněkud odlišné hodnoty. Tyto časy si tak můžeme připomenout s pomocí auta, které proslulo svou trvanlivostí až do té míry, že je považováno za takřka nezničitelné.

Jedná se o Mercedes W124. Většina aut z éry jeho největší slávy je dávno po smrti, W124 ale přežívá pořád dost. Platí za mimořádně odolné stroje a není těžké narazit v prodeji na kusy s kilometráží blížící se milionové hranici, do kterých byste to neřekli ani náhodou. Dnes vám ukážeme kousek, který mezi ně nepatří - vůz ve verzi 230 E z roku 1987 má dodnes najeto pouhých 26 520 kilometrů.

Pokud se ptáte, jak mohl dožít dnešních dnů s takovým nájezdem, vězte, že si jej v únoru 1987 pořídil japonský zákazník, který si (v případě německých prémiových značek nikoli neobvykle) vybral verzi s „naším”, tedy levostranným řízením a... A jezdil s ním, jako by měl volant na špatné straně, takže skoro vůbec. Auto tedy po 36 let vlastnictví téměř jen garážoval, a tak snad ani nepřekvapí, že předchůdce třídy E z dob komunistického Československa působí jako časová kapsle.

Bílý lak byl ušetřen škrábanců, nikde není vidět rez, ohromující je i interiér zářící nedotčenou látkou tmavě modré barvy. Decentní eleganci podtrhuje dřevěné obložení středového tunelu. Zaujmou široká sedadla nebo naškrobené čalounění dveřních panelů. Vše zkrátka zůstalo v perfektním originálním stavu, který nedává pochybovat o tom, že toto auto nikdy pořádně nejezdilo.

Nádhernou vzpomínku na přelom osmdesátých a devadesátých let pohání řadový benzinový čtyřválec o výkonu 132 koní, který míří na zadní kola přes automatickou převodovku. Je to zjevně skromnější specifikace, ale to vozu nakonec jen dodává na historické autentičnosti - Mercedes třeba s manuální klimatizací je dnes raritou, tehdy to nebylo nic mimořádného.

Leckdo by čekal, že něco takového nevyjde levně, cena ale nakonec není nijak extrémní. Pravda, auto z roku 1987 za 17 500 Eur (tedy asi 345 tisíc Kč) nepůsobí moc levně, s ohledem na to, kolik majitelů W230 chce za své mnohem více jeté kousky klidně statisíce, to prostě není mnoho. A kolika autům v prodeji za podobnou cenu dnes můžete odpovědně věštit, že zvládnou najet milion kilometrů a ani se pořádně nezapotí?

Tento Mercedes-Benz 230 E W124 vypadá skoro jako čerstvě sjel z výrobní linky, od roku 1987 stál skoro pořád v garáži. Teď je na prodej za docela rozumné peníze. Foto: Bömer und VanOch, publikováno se souhlasem

Zdroj: Bömer und VanOch@Mobile.de

