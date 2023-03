První majitel dodnes dochoval nejetou Škodu Favorit na původních pneu OR 37, teď ji prodává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Crasho, publikováno se souhlasem

Prodala se jich spousta a pořád ne tak dávno, na hezký kus v prodeji proto není zase tak těžké narazit. Tento ale není hezký, je skoro muzejní, první majitel ho 32 let drží ve zcela originálním stavu.

Kdybyste někomu před 20 léty řekli, že se z tehdy naprosto tuctové Škody Favorit stane jednoho dne sběratelský artikl, asi by se vám vysmál. Ale přesně tím nyní je, tedy alespoň jím může být. Hranatý relikt revolučních časů, který se v bazarech prodával za pár desítek tisíc i ve velmi dobrých stavech, je dnes jakkoli zachovalý raritou. A pokud na takový narazíte, jedná se obvykle o dobře opečovávané auto s nemalým nájezdem. Dnes ale vám ukážeme něco ještě lepšího.

Jde o skoro muzejní kousek, vývozní Favorit 135 L z roku 1991, který byl po celých 32 let v držení jediného majitele. Nedá se říci, že auto nikdy nejelo, i většina Bugatti ale zvládá najet více za zlomek času. Tohle auto má totiž na tachometru jen 12 702 km a jeho stav bude pro obdivovatele dobových originálů skoro neuvěřitelný.

Ve svém olivově zeleném barevném provedení s hnědo-šedým interiérem je na první pohled atraktivní asi jako oblek vašeho neoblíbeného politika, ale podívejte se na detaily. Vůz sice aspoň trochu jezdil, v průměru asi 390 km ročně, ale nevypadá ani na to, má dokonce stále původní barumky OR37 Economy. A podívejte se na podvozkové díly, neuvidíte na nich ani větší množství špíny, natož pak koroze.

Ostatně kamkoli se na autě podíváte, spatříte něco podobného. Všechna místa, která mají na Favoritech tendenci podléhat zkáze, tady jsou ale nejen v dobrém, ale naprosto netknutém stavu. Podobně je na tom interiér, ostatně stačí si prohlédnout volant, který má tendenci se „vyleštit” do té míry, že ani není vidět struktura plastového povrchu. Tady je vše naprosto neporušené, čalounění sedadel netknuté - najít na tomto voze chybu je velmi obtížné, patrné jsou jen dvě menší vnější poškození (bohužel nedbale opravená) karoserie vpravo vzadu.

I tak je to skutečně historicky cenný exemplář, který nabízí majitel z chorvatského Solinu nedaleko Splitu. Ten potvrzuje, že vůz je naprosto originální, rez není ani na místech, která fotky neukazují, má stoprocentně odpovídající kilometráž a přes 30 let lelkování je možné s ním okamžitě odjet jako s funkčním autem s platnými doklady. Kam? Třeba do muzea, skoro škoda s ním vyrážet kamkoli jinam.

Člověk by čekal, že něco takového bude stát spoustu peněz a levné auto to opravdu není, na poměry Favoritů určitě ne. Cena 7 900 Eur, tedy asi 188 tisíc Kč, ale není zase tak moc na raritu, která s až takhle malým nájezdem a dosud téměř bezvadnou péčí přežívá v rukou prvního majitele od roku 1991. To se stává už jen výjimečně. U některého ze sběratelů škodovek se tento vůz jistě bude vyjímat.

Stavem skutečně mimořádný Favorit 135 L z roku 1991 se objevil na prodej v Chorvatsku. Až takhle zachovalý, dodnes zcela originální vůz se nevídá, přitom stojí stále přijatelných 188 tisíc Kč. Foto: Crasho, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

