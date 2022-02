První majitel najel s autem 1,6 milionu km, automobilka mu dala nové zdarma. Předal mu ho stejný prodejce před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Je krajně neobvyklé, aby někdo dotáhl nájezd auta až k takové metě, natož aby šlo o jeho prvního majitele. Tady se to stalo a kupec si tím vysloužil nové auto zdarma, třebaže jen na dva roky. Předal mu ho navíc stejný člověk, který mu před 30 léty prodal to původní.

Jim O'Shea byl až donedávna obyčejným Američanem, kterého znali pouze jeho nejbližší a přátelé. V posledních měsících ale jeho jméno rezonuje v étéru stále častěji. Stojí za tím skutečnost, že se o několik dekád zpátky postavil svému otci i strýci. Nečekejte však ani v nejmenším tragédii antických rozměrů, místo toho tu jde o jedno auto. Jim si totiž před zhruba třiceti lety postavil hlavu, a přestože jeho příbuzní pracovali jako prodejci Fordu, zakoupil tehdy nové Volvo 740 GLE. Z toho pochopitelně po nějakou dobu byla tichá domácnost, nicméně ani tak Američan ze St. Louis svého rozhodnutí nelituje.

O'Shea totiž se svým sedanem během 30 let najel 1 milion mil (tedy 1,6 mil. km), k čemuž jej inspiroval další fanoušek švédské značky, se kterým se právě před třiceti lety potkal v dealerství. Sem měl onen muž přivézt auto na protiúčet, jež mělo na kontě stejný nájezd. „V té chvíli jsem si řekl, že pokud to dokázal on, dokážu to já taky,“ říká dnes Jim. A tak se i stalo. U letitého Volva se nedávno přetočil tachometr, a dnes na něm proto září jen několik málo najetých mil.

Tento stav se navíc nějakou dobu nejspíše ani nezmění. Jimův příběh totiž zaujal Volvo, které s jeho pomocí může deklarovat kvalitu svých vozů. Americké zastoupení se proto svého fanouška rozhodlo odměnit zbrusu novým sedanem S60. Nadmíru zajímavé přitom je, že Jimovi jej předával generální ředitel dealerství West County Volvo Stephen Lynch. Tedy tentýž člověk, který mu v roce 1991 prodal právě jeho dnes slavný vůz.

„Jsme potěšeni, že se o Jima můžeme starat a že mu můžeme předat zcela nový vůz. Zaslouží si ho a my mu přejeme mnoho štěstí,“ uvedl Lynch. My nicméně musíme dodat, že celý příběh má menší vadu na kráse. Černý sedan totiž spadá pod program Care by Volvo, který je založen na předplatném. Znamená to, že ač je Jimovi neomezeně k dispozici zdarma s veškerými servisem i pojištěním, neříká mu pane, místo toho jej bude muset za dva roky vrátit.

Jde i tak pochopitelně o milý krok, který není omezen jen na Volvo. V minulosti jej podnikla již řada značek, a dá se předpokládat, že do budoucna dojde i na jeho zopakování. I když je vlastně otázkou, jak dlouho. Říká se, že moderní vozy nebudou až takovými „držáky“ a zachovat je v plném zápřahu po takovou dobu nebude reálné. Tohle ukáže čas, pro tuto chvíli dodejme, že konkurence podobným rekordmanům auta skutečně dává, tedy nechává jejich jména zapsat i do technického průkazu. Výměnou za reklamu je totiž hodnota vozu jen zlomková, ale chápeme, doba je složitá...

S podobným Volem najezdil Jim O'Shea za 30 let neskutečných 1,6 milionu km. Ilustrační foto: Volvo



Od švédské značky se tak dočkal zcela nového sedanu S60, jen má však k dispozici pouze na dva roky, pak jej bude muset vrátit. Ilustrační foto: Volvo

Zdroj: Fox Business

Petr Prokopec

