První majitel najel s VW Golf za 10 let neskutečné kilometry, zachoval ho fit díky starým trikům

Když se na tohle auto poprvé podíváte, řeknete si, že bude mít najeto tak 75 tisíc km, možná 175 tisíc km. Jak ale sami vidíte, na tachometru má odkrouceno 757 tisíc km, což je na jednoho majitele a 10 let provozu neskutečná porce.

Před pár dny jsme vám ukazovali nejvíce ojetý VW Golf v tehdejším prodeji, učiněného silničního hrdinu zoceleného žárem asfaltových bitev. Byl to pozoruhodný kousek, jinak bychom se o něm nezmiňovali, tento týden se ale objevil v prodeji ještě zajímavější. A tak se musíme ke Golfům, které více času stráví na silnici než kdekoli jinde, znovu vrátit.

Jestliže dříve zmiňovaný exemplář na skoro 700 tisíc najetých km nevypadal, ten na fotkách níže na ně nevypadá tím spíš. Přitom toho najel ještě víc - musíte se dvakrát podívat na tachometr, abyste si byli jistí, že ukazuje 756 939 km a ne něco jako 76 939 km. Skoro září rudou barvou a velmi slušně vypadá i uvnitř, jakkoli s novým vozem byste si jej určitě nespletli.

Stejně jako v předchozím případě platí, že měl jediného majitele od novoty až do dnešních dnů, což je bez nadsázky fascinující. Jde totiž o auto ze sklonku roku 2012, na triku má tedy teprve 10 let. Člověk nemusí být zrovna matematický klokan, aby si spočítal, že auto muselo jezdit okolo 75 tisíc km rok co rok, přes 6 000 km měsíc co měsíc, přes 1 500 km týden co týden, přes 300 km každý pracovní den. To vše 10 let v kuse. To vše v rukou jednoho člověka. Takový vůz musíte milovat, i kdybyste měli chuť ho nenávidět, přiroste vám k srdci. Zvláště pak, když má manuální převodovku, s tou se někdo musel řádně pomazlit a klidně milionkrát využít jejích služeb....

Klíčem k tomu, proč auto nevypadá jako 10 let používaný hadr na podlahu, je ve starých tricích, které lze shrnout jedním slovem - obložit. Auto mělo na karoserii fólii, majitel používal potah na volantu a potahy aspoň předních sedadel. Využíval jej ke komerčnímu převozu osob a byť ani tohle všechno nezabránilo některým škodám (volant po sundání potahu vypadá sice „nevyleštěně”, ale nový také není, i přes fólii byla odřena nakládací hrana kufru a přední blatník apod.), potahy vepředu prý skrývají stále zánovní sedadla.

Pozoruhodné nesporně je, že auto má stále kompletně původní techniku, tedy motor 1,6 TDI se 105 koňmi, manuální šestistupňovou převodovkou a dokonce i spojku. A vlastně není až tak drahé, bez německé DPH ho lze koupit za 3 024 Eur, tedy asi 71 tisíc Kč. Asi to pořád není kandidát na pořízení, ale proto vám ho neukazujeme. Tohle je spíše kandidát na stočení tachometru, neboť po zmíněné péči bude stačit velmi málo, aby auto od pohledu nevyvolávalo dojem vozu s násobně větší než uváděnou kilometráží. Inu, při koupi ojetiny je vždy třeba dávat pozor na každý detail, některé typické znaky opotřebení lze zmást (zde jistě ne se špatnými úmysly, majitel auto férově prodává se skutečným nájezdem, jen ho chtěl co nejdéle zachovat fit a prodat co nejlépe) docela snadno.

Tento VW Golf kombi najel za 10 let skoro 760 tisíc km, ale nevypadá na to. Jeho podstatné části byly po celou dobu „zabaleny” stejně jako dosud přední sedadla, jen ta zadní a zavazadelník ukáže, že provozem trpěl víc, než se zdá. Foto: Auto Kraft, publikováno se souhlasem

