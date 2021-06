První majitel najel s malým VW za dva roky neskutečné km, je to varování pro kupce ojetin před hodinou | Petr Miler

Když někdo plánuje najíždět velké porce kilometrů, obvykle si na to pořídí přiměřený vůz, neboť při extrémních nájezdech už pořizovací cena nehraje takovou roli. Jenže majitel tohoto vozu sáhl po VW Polo.

Evropané se svými auty dlouhodobě najíždějí v průměru 10 až 15 tisíc km za rok a mnoho na tom nemění rostoucí počet aut v provozu, zlepšující se silniční síť ani měnící se svět kolem nás. Pochopitelně, je to jen průměr, z jehož okovů se někteří utrhnou a najíždí vysoké desítky tisíc nebo i přes 100 tisíc km za rok. Obvykle si pro to ale vyberou auto, které podobnému účelu slouží co nejlépe.

Je to z mnoha důvodů logické, neboť najet třeba 100 tisíc km za rok je tak drahé na palivu, servisu, pneumatikách a dalších nezbytnostech, že cena vozu hraje v celkových výdajích relativně malou roli. Pokud bychom umírněně počítali například se spotřebou 7 litrů paliva na 100 km a šesti servisy po 20 tisících Kč i s pneumatikami, brzdami apod., jsme na ročních nákladech jen na toto na nějakých 320 tisících Kč. To je tolik peněz, že je celkem jedno, jestli si koupíte auto za 300 nebo 700 tisíc - za pár let takového ježdění budou náklady odpovídající ztrátě jeho hodnoty celkem okrajovou položkou v celkových výdajích na provoz.

Přesto se najdou tací, kteří si i na dlouhé štreky pořídí malé auto. Proč, je otázkou, nicméně je třeba připomenout, že malá auta už nejsou tak malá, jako bývala a jejich popularita s tím relativně roste. Např. v Evropě dlouho skoro neporazitelný VW Golf je stále populární, ovšem místo 700 tisíc zákazníků z přelomu milénia si v posledních letech našel jen něco kolem 400 tisíc kupců za rok, o více jak 30 procent méně. A v pandemickém roce 2020 to nebylo ani 300 tisíc lidí. Takové Polo též ztratilo část své obliby ve prospěch zejména SUV, ovšem místo nějakých 350 tisíc lidí si jej ale dnes v Evropě pořizuje okolo 80 procent původních kupců. Polo tak ztrácí relativně méně, a to jistě i proto, že mnoha lidem poslouží velmi dobře i pro účely, pro které se dříve hodil jen Golf.

Takto zřejmě uvažoval i první majitel Pola z roku 2019, které se objevilo na prodej v Německu. Nepořídil si zdaleka obyčejnou verzi, ale skoro špičkové (a dnes už nenabízené) provedení s dieselem 1,6 TDI a výbavou Comfortline doplněnou o řadu extra prvků. Za tento vůz dal v přepočtu kolem 600 tisíc Kč. Dnes, po pouhých dvou letech, je ale v nabídce jen za 8 450 Eur (asi 214 tisíc Kč), jako jedno z nejlevnějších VW Polo z toho roku v Evropě a nejlevnější vůz s tak drahým motorem a výbavou.

Důvod? První majitel s ním jezdil jako o život. Skutečně, na tachometru svítí cifra 198 000 km, což je na Polo extrém i v absolutním měřítku a za dva roky ježdění skoro absurdní číslo - znamenalo jezdit přes 8 tisíc km s tímto autem každý měsíc, přes 400 km každý pracovní den. Vůz si můžete prohlédnout níže a vypadá velmi dobře, náročné použití na něm skoro není znát. Horší je, že lehce nabouraný na předek, což je také důvod, proč jej majitel prodává, nebýt toho, jezdil by prý dál. Poškození jsou prý jen kosmetická a auto je plně funkční, ale o to tu nakonec nejde.

Ukazuje, že také s malým autem někdo může najet naprosto extrémní kilometráž a při koupi ojetiny bychom vždy byli velmi obezřetní při jakémkoli podezření na manipulaci s udávaným nájezdem. Když toto Polo někdo nabídne v ČR se 100 tisíci km na tachometru, lidé si budou říkat: Nějaký blázen najel s Polem 50 tisíc km za rok a skoro to na něm není znát! Ve skutečnosti ale najel dvakrát tolik a ještě naboural, což při tomto druhu poškození podfukáři též nepřiznají. Bez spatření tohoto vozu v prodeji by zřejmě nikoho ani nenapadlo, že je možné...

Současný VW Polo je větší než leckterý historický Golf, a tak je podle toho některými i používáno. Tento právě prodávaný vůz najel skoro 200 tisíc km za dva roky a je prodáván za třetinu původní ceny. Foto: Amper Mobile, publikováno se souhlasem

