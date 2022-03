První majitel najel s Mercedesem z roku 2003 skoro 900 tisíc km, až pak mu vypověděl službu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto - Kraul, publikováno se souhlasem

Některá auta se zdají být skutečně nezničitelná. Tento vůz si majitel nechal dlouhých 19 let a nebýt poruchy, jezdil by s ním dál. Zejména uvnitř vypadá na svou kilometráž neskutečně dobře.

Auta s vysokou kilometráží, najetou ať už během krátké doby nebo i v průběhu mnoha let, nás fascinují. Jsou totiž nejlepším důkazem toho, že je určité auto připraveno na to, co má dělat především - jezdit. Vzpomeňme například na VW Passat s neskutečnými kilometry za jediný rok nebo Volvo 850 TDI se skoro 1 milionem celkově. I když jde o docela jiné případy využití, tyto i další podobné vozy vždy spojovalo jedno - dobrá péče majitele.

Platí to také o autě na fotkách níže, o které se též někdo velmi dobře staral. Znovu to není stroj předurčený k tomu stát se něčím mazlíkem na kolech, ale obyčejný Mercedes třídy C generace W203 v ne až tak obvyklé karosářské verzi Sportcoupé (CL203), která měla svého času konkurovat mnichovskému BMW 3 Compact. Je to zvláštní stroj, který někteří milují a jiní nenávidí, všichni vlastně pro to samé - protože „lepí” líbivou příď sedanu třídy C té generace ke svérázně pojaté kapkovité zádi. Nevíme, k jaké z těchto skupin budete patřit vy, pravděpodobně k té početnější, druhé.

Takoví rovněž nezřídka tvrdí, že tohle ani není Mercedes, ale my vám dnes ukážeme důkaz opaku. Tento vůz v provedení 200 CDI, tedy s dnes už legendárním, 2,1litrovým naftovým čtyřválcem o výkonu 90 kW (122 koní), totiž zvládl od svého zrodu v roce 2003 ujet 896 tisíc km. To je samo o sobě obdivuhodná porce, na Céčkové Sportcoupé obzvlášť, jenže tím tady to zajímavé teprve začíná.

Především je třeba říci, že auto mělo po celou tu dobu jediného majitele, což je krajně neobvyklé. Málokdo si koupí nový Mercedes a pak s ním jezdí tak dlouho, dokud se ukazatel najetých kilometrů nezačne blížit milionu, tedy není-li to taxikář. Fascinující je ale především vizuální stav vozu. Zvenčí je vidět, že nemíří na přehlídku elegance, zejména koroze a ošklivá, orezlá ocelová kola kazí dojem. Ale podívejte se do interiéru - vypadá neuvěřitelně zachovale. Někdo musel být velmi citlivý, aby vnitřku 896 tisíc kilometrů ublížilo tak málo.

Zejména proto věříme, že by si majitel vůz nechal dál, zjevně mu v něm nic nechybělo a do poslední chvíle s ním absolvoval všechny předepsané prohlídky. Teď je ale na prodej s blíže neupřesněnou poruchou motoru. Auto prý jezdí, takže to není nic jako zlomená kliková hřídel, když ale první majitel po 19 letech svolil k prodeji a vůz nabízí za pouhých 899 Eur, tedy asi 22 tisíc Kč, žádná banalita to nejspíš nebude.

Neukazujeme vám jej ale proto, abyste si jej koupili, to asi nemá smysl, je to spíše důkaz, že rozličné statistiky naznačující odolnost starších Mercedesů proti vysoké kilometráži nejsou mimo realitu. Tohle auto je zjevně těžké zabít a když se mu snažíte pomoci žít co nejdéle, vydrží skoro všechno. A to je optikou nabídky Mercedesu posledních dekád opravdu spíše příměstský vůz, ne víc. Klobouk dolů.

Některé Mercedesy je zjevně těžké zabít. Tento sice nakonec padl, trvalo to ale skoro 900 tisíc kilometrů ježdění. A jeho interiér vypadá i po takové porci fantasticky. Foto: Auto - Kraul, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

