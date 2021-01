První majitel najel s Mercedesem z roku 2010 přes 1 milion km, až pak vypověděl službu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Mooij, publikováno se souhlasem

Nespletli jsme se ani nepřehlédli, na tachometru tohoto auta skutečně svítí číslovka vyšší než 1 milion. Ještě jsme neviděli tak moderní auto, které by ji bylo schopno zobrazit a současně ji vážně překonalo.

Když se člověk podívá na tohle auto, musí se trochu pousmát nad chováním lidí, kteří za každou cenu hledají ojetiny s nájezdem pod 100 tisíc km. Vůz na fotkách níže tuhle metu protnul někdy v září 2011 a od té doby ujel dalších více než 900 tisíc kilometrů. Ať už se vám to zdá bláznivé jakkoli, před sebou máme možná vůbec první auto, které dokáže na palubních přístrojích ukázat nájezd přesahující 1 milion km a takové kilometry skutečně najelo. Obvykle se totiž vozy v této situaci zaseknou na cifře 999 999 km, a to i když by více teoreticky ukázat mohly.

Nepřekvapivě se jedná o Mercedes třídy E, snad nejvyhlášenějšího z vyhlášených polykačů kilometrů. Je pozoruhodné vidět, že přesně 1 020 987 km během tak krátké doby vůbec najel a jak po takové porci vypadá. Jistě jsme už viděli zachovalejší ojetiny, ale na tak obrovský nájezd působí tohle Éčko docela slušně. Tu a tam je odřené zvenčí, pár škrábanců se najde vevnitř, k tomu jsou tu jen poněkud sešlé, ale stále neroztrhané sedačky a jinak pouze v jednom místě prodřené kožené obšití volantu a potisku zbavené tlačítko zamykání dveří. Na milion km fascinující výsledek.

Co je též zajímavé, auto je ve verzi 200 CDI s manuální převodovkou. Odřadit 1 milion km za 10 let zní lákavě i děsivě současně, o mnoho lépe vyznívá, že vůz za celou tu dobu nestihla jediná velká technická závada. Ta přišla až po zmíněné porci, kdy se tomuto E 200 CDI W212 porouchala právě převodovka. Prodávající není schopen říci, jak moc, auto je pojízdné, ale převodovka podle něj potřebuje velký servis.

Cena odpovídá kilometráži, stavu a také faktu, že vůz sloužil komerční přepravě osob, takže přijde jen na 3 950 Eur bez DPH - asi 104 tisíc Kč bez daně. Není to kupodivu nejlevnější takový Mercedes třídy E předchozí generace, zejména taxíky, které vypadají jako taxíky, koupíte i levněji. Kolik je v tomto autě ještě života a jak moc rozumné je takové auto koupit, nevíme, minimálně jako důkaz toho, že pár let staré, relativně levné Mercedesy s 400 tisíc km za sebou mohou mít klidně ještě 600 tisíc km před sebou, slouží tento „milionář” skvěle.

Neuvěřitelnou kilometráž urazil za necelých 10 let tento Mercedes třídy E i se svým čtyřválcovým dieselem a manuální převodovkou, až ho zradila právě ta. Jde o nejlepší důkaz odolnosti třídy E, i v dnešní době. Foto: Auto Mooij, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler