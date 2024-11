První majitel najel s nezničitelným Mercedesem 830 tisíc km, zastavila ho až srážka se zvířetem

Petr Miler

Máte pocit, že jste si se svým autem užili dost, když jste s ním za pár let najeli 200 tisíc km? Majitel tohoto Mercedesu W212 by s vámi asi nesouhlasil, ujel toho ještě čtyřikrát víc. A jezdil by dál, kdyby mu cestu nezkřížila lesní zvěř.