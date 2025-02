První majitel najel s Peugeotem 482 tisíc km a až teď ho prodává. Jeho stav fascinuje, na kaši je jen částečně včera | Petr Miler

Peugeoty opravdu neprosluly svou dlouhověkostí, a tak jsou hodně ojeté kusy v prodeji naprostou raritou, tím spíš pak, měly-li jediného majitele. Tohle je tedy extrémní výjimka, která nakonec ukazuje, že i francouzský vůz může vysokou kilometráž přežít vcelku se ctí.

Čas od času píšeme o hodně ojetých autech na prodej. Ne snad, že bychom vám je ukazovali jako dobrou koupi, ačkoli i tak to někdy může ve skutečnosti být. Děláme to spíš abychom zlepšili povědomí o faktu, že 200 tisíc najetých kilometrů opravdu nemusí být zase tak moc. Tedy, pro některá auta.

Na trhu použitých vozů totiž příliš pestrou směsici extrémně ojetých aut nenajdete. Většinou jsou to vozy německého původu - vzpomeňme např. někdejší Mercedes třídy E s jedním milionem najetých km za pouhých 10 let. To byl naprostý extrém, vídáme ale také podobná Audi, BMW, Volva, Toyoty, ale dál? Prakticky nic.

Když zkusíte najít třeba hodně ojeté korejské auto, dopadne to svérázně. Podobně tomu bývá u italských aut a hodně ojetý „Francouz” je též skoro neexistující věc. Pokud pominete dodávky a vozy se špatně udaným stavem km, budete mít problém najít v prodeji v celé Evropě Peugeot, který by měl na tachometru byť jen 500 tisíc km, často se neprodává ani jeden. Dnes ale před sebou máme vůz, který skoro půl milionu km najel a nezdá se, že by s tím chtěl přestat. Navíc to zvládl v rukou jediného majitele, což je krajně neobvyklé. Však kdo si koupí nové auto, aby s ním pak jezdil tak dlouho?

Je to Peugeot 607 s naftovým motorem o objemu 2,2 litru, který se svého času dal koupit i v této třídě neobvyklou manuální převodovkou. Tenhle kousek ale má automat a svým stavem vlastně fascinuje. Není to žádný krasavec, na kaši je ale v podstatě jen místy zvenčí - přední světla nebo lak nevypadají miliónově. Až uvnitř až na vytahanou, ale pořád neprodřenou sedačku řidiče a místy neobvykle ohlazený volant nevypadá interiér vůbec špatně.

Ani po stránce výbavy tohle auto není nezajímavé. Klimatizace, elektrická okna, elektrická a vyhřívaná sedadla, světelné a parkovací senzory nebo navigace, to každá ojetina z roku 2001 zdaleka nemá. Vše je navíc prý funkční a vůz prý po celou dobu jezdil do autorizovaného servisu. Má pořád původní motor i převodovku, takže vydržel z továrny všechno popsané, „jak stojí a leží”.

Cena extrémnímu kilometrovému proběhu až tak neodpovídá, požadovaných 1 990 Eur alias 50 tisíc Kč není za tak jeté auto auto zase tak málo. Na druhou stranu, pokud hledáte velkého a pořád nedrahého dříče, který už prokázal, že něco vydrží, tohle by nemusel být špatný kandidát. A nebo se dá koupit jen tak, pro zajímavost - pojízdný, dobře vypadající Peugeot s půlmilionem km nemá jen tak někdo.

Tenhle Peugeot toho má za sebou opravdu hodně, ale pořádně to na něm není až tak vidět. Majitel jej prodává za ne úplně málo, prý je ale pořád ve stále velmi dobrém technickém stavu. Foto: DRS Automobile, publikováno se souhlasem

