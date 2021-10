První majitel najel 570 tisíc km autem s benzinovou V8, ztratilo tak 97 procent své ceny před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Exact, publikováno se souhlasem

Sám nájezd není až tak ohromující, vídáme v prodeji i více jetá auta, téměř bez výjimky se ale jedná o diesely nebo úsporné benziny. Více jak čtyřlitrová V8 v této roli je rarita, zvlášť v rukou prvního majitele.

O autech s extrémně vysokými nájezdy se zmiňujeme pravidelně. Měli jsme tu vůz, který najel přes půl milionu km za dva roky, měli jsme tu stroje skoro s 1 milionem najetých km, měli jsme tu i exempláře, které se podívaly i za tuto hranici. Mohli bychom s tímto výčtem pokračovat ještě chvíli a narazili bychom na auta různých tříd a smyslů existence, všechna by ale spojovalo jedno - dieselový motor pod kapotou.

Je to logické, však si vezměte, že byste s dieselem dlouhodobě jezdili jen o 2 litry na 100 km úsporněji než s benzinovým motorem. V tu chvíli se při nájezdu 1 milionu km bavíme o 20 000 litrech propáleného paliva navíc, a to i při dnes konzervativní ceně 35 Kč za litr dělá 700 tisíc korun. Za to si můžete koupit celé další auto, jde o velké peníze i pro slušně situovaného člověka. A to je třeba dodat, že reálný rozdíl ve spotřebě může být i mnohem vyšší. Proto jsme také viděli přestavbu Bentley Continental na verzi TDI - pro velké nájezdy diesel prostě dává ekonomicky smysl.

Nechceme říci, že neexistují benzinová auta s vysokým nájezdem, však jsme tu měli třeba i „milionářský” Maybach nebo skoro stejně ojeté Porsche 911 Turbo. To jsou ale výjimečné automobily, ke kterým se diesel koupit nedá a obvykle si je jako nové pořizují lidé, které ani těch 600 tisíc Kč nebo i více peněz prostě netrápí. Dnes tu ovšem máme vůz, který se s dieselem koupit dá a také s ním snad i většinou prodáván byl a je. První majitel, v jehož rukou zůstal dodnes, s ním za 16 let najel 570 tisíc km. Neohromilo? Už fakt, že si první majitel nechal vůz tak dlouho, je krajně neobvyklý, a to ještě musíme specifikovat motor - 4,2 V8.

Skoro nás nenapadá adekvátní titul, který by si takový člověk zasloužil. Rytíř osmiválcového řádu? Něco takového by to chtělo, protože nutně musí jít o charakter, který prostě chce i pro tak obrovský nájezd veškeré přednosti motoru V8 a neváhal jim obětovat snadno přes milion korun oproti tomu, kdyby stejné kilometry urazil s motorem 3,0 TDI.

Oním autem totiž není nic menšího než Audi A8, na jednu stranu nepochybně schopný polykač kilometrů, na tu druhou ale vůz, který si obvykle na statisíce najetých km první majitelé nepořizují, rozhodně ne na víc jak půl milionu. A když už mají ujet alespoň 200 nebo 300 tisíc km, volí motor TDI. Ale benzinovou V8? S pohonem 4x4? Takové auto pod 15 litrů na 100 km nepojede snad nikdy, přitom 3,0 TDI umí jezdit klidně i pod 10. Osmiválcová verze je ale pochopitelně noblesnější vůz a majitel ji dal i přes podobně nesrovnatelně vyšší spotřebu přednost. Skoro máme nutkání zajet mu dát alespoň nějakou medaili, však jen na palivu jej těch 570 tisíc km muselo miliony, vzhledem k zemi původu (Nizozemsko) a tamním cenám paliv snadno přes 3 miliony Kč. Jen za benzin.

Své auto až nyní prodává, prý plně funkční a na pohled vypadá opravdu zachovale. Navíc měl celou dobu péči autorizovaného servisu, ve 469 tisících km byly třeba vyměněny rozvody. Pochopitelně netušíme, jakou před sebou má perspektivu, proto vám jej neukazujeme, pokud byste ale po tomto zasloužilém stroji zatoužili, pak může být váš za 3 673 euro bez daně, tedy asi 94 tisíc Kč. To jsou směšné peníze na A8 této generace po prvním majiteli v hodně vysoké (prodávající dokonce říká plné, ale to je takové falešné zaklínadlo) výbavě. A také slušná ukázka toho, co znamená „vyžrat si” pokles hodnoty až do mrtě. Tento vůz musel stát jako nový přes 3 miliony Kč, z původní ceny tedy dnes zbylo něco kolem 3 procent.

Majitel tohoto auta musí být milovník osmiválců do sebezničení, pokud si s ním pořídil i auto na ujetí více jak 570 tisíc km. Na své stáří vypadá velmi dobře, cena je podobně nízká. Foto: Auto Exact, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.