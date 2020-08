Důchodce po 27 letech prodává auto, které proslulo sklony ke korozi, je jako nové před 4 hodinami | Mirek Mazal

Vyrobeno bylo v 2,5 milionu exemplářů, naprostou většinu z nich ale dávno sežrala rez. Tento kousek je ale velkou výjimkou, první majitel ročník 1935 s ním totiž sotvakdy pořádně vyjel.

Někdy neprávem opomíjený matador střední třídy z přelomu 80. a 90. let minulého století nese jméno Opel Vectra A. Sedan a liftback debutovaly na podzim 1988 a vydržely v prodeji sedm let, během nichž se do historie zapsaly jako nenápadné, spolehlivé, ale zoufale korodující automobily. První generace A zaujala neskutečných 2,5 milionu zákazníků hledajících odolnou techniku a uspokojivý poměr ceny vůči užitné hodnotě, ve Vectře ale našli tu pravou jen částečně.

Renomé kazila protivná rez rozšiřující se po každí zimě na nová místa špatně ošetřeného vozu. Majitelé museli věnovat zvýšenou pozornost jízdám v solených oblastech, nejlepším řešením bylo vůbec nevyjíždět. Poněkud kontraproduktivním návodem se zjevně řídil první a dodnes jediný majitel tmavě zeleného exempláře z listopadu roku 1993, který si auto pořídil ve svých 58 letech. Mohl si s ním tedy ještě užít, ale neužil - 27 let s ním sotva jezdil a v 85 letech se jej rozhodl zbavit.

Možná si ze slov „sotva jezdil” myslíte, že zvládl třeba tři tisíce kilometrů za rok. Ne, on takový nájezd ujel za dekádu a dnes sedmadvacetiletá Vectra má najeto pouhých 7 294 km. V garáži tak stála asi 99,99 % času a není divu, že na sobě nemá jedinou známku hnědých fleků. Krásný stav stvrzují nejen pravidelné servisní prohlídky, ale i vždy řádně absolvované STK. Všechny vnější i vnitřní části udržovaného automobilu vypadají jako nové, takovou Vectru A už jsme v bazarech dávno neviděli.

Pod stále naleštěnou kapotou je umístěn 1,6litrový benzínový čtyřválec o výkonu 55 kW (75 koní). Tehdy skoro samozřejmý manuální pětikvalt podtrhuje patinu, v dobách formování samostatné české státnosti byl tento Opel slušně vybaveným autem s posilovačem řízení, elektrickými zpětnými zrcátky, elektrickými předními okny, střešním oknem, centrálním zamykáním nebo ABS. Na airbag řidiče ale zapomeňte.

Zcela výjimečný stav se až tak nepromítá do dnes požadované částky, která se s cifrou 4 999 Eur (asi 131 tisíc Kč) drží docela při zemi. Není to láce na Vectru A, ale je to přinejmenším zajímavá suma za jistě nejzachovalejší Opel Vectra první generace v současném prodeji. Je to skoro muzejní kousek, však se na něj podívejte sami.

Opel Vectra A 1,6 GL žádá za svůj prvotřídní s pouhými 7 tisíci km přijatelných 131 tisíc Kč, nejen pro sběratele to může být zajímavá nabídka. Foto: T.K.-Mobile, Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal