První majitel prodává skoro nejetou nejlepší Alfu Romeo ze začátku milénia, už motor ohromí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Pokud tohle auto považujete za vrchol evoluce Alfy Romeo, je to unikátní šance vrátit se o skoro dvě dekády zpátky. V tomto stavu, od prvního majitele už se 156 GTA v prodeji nevidí.

Alfa Romeo se dnes potácí na hranici existence. Její pokus o velký návrat z posledních let je naprosté fiasko - dílem kvůli tradičním problémům s kvalitou a spolehlivostí, dílem kvůli autům samým. Letos do října tak v Evropě prodala pouhých 27 880 aut a pokud překročí alespoň hranici 35 tisíc prodaných vozů, bude to malý zázrak.

Ne vždy bylo tak zle. Ještě na přelomu milénia automobilka prodávala jen na starém kontinentu okolo 200 tisíc automobilů za rok a byť bychom řekli, že nebyly ani trochu kvalitnější a spolehlivější, měly srdce. Tehdejší modely jako 147, 156 nebo GTA ohromovaly už vizuálně a dokázaly zaujmout také dynamikou a charakterem. Dovedly zkrátka potrápit i potěšit a vlastně obojím si získat srdce svých majitelů.

Tahle doba už se nevrátila a obáváme se, že už se ani nikdy nevrátí. Vy se ale můžete tak trochu vrátit do ní. V prodeji se totiž objevil samotný vrcholný model té éry, sedan 156 GTA z konce výroby v roce 2005 (a první registrací dokonce v roce 2006), který první majitel více garážoval a servisoval než cokoli jiného - na tachometru má totiž jen 15 tisíc km a vypadá skutečně jako nový.

Nabízí se jízlivé poznámky, jako že by toho majitel ujel víc, kdyby auto pořád nestálo v servisu, ale ty si dnes necháme pro sebe. Před sebou máme pořád okouzlující sportovní sedan s původním designem Waltera de Silvy (GTA nikdy nedostalo facelift) vážící jen 1 430 kg. Jeho klenotem byl motor 3,2 V6 Busso, točivý, nádherně znějící a podobně výtečně vypadající agregát s až 250 koňmi výkonu. Akcelerace na stovku za 6,3 sekundy a maximálka 250 km/h dnes neohromí, ale to jsou jen čísla na papíře, v akci byla s tímto autem opravdu zábava.

Je docela vzácné, postaveno bylo jen 1 973 sedanů a 1 678 kombíků. Před sebou máme jeden z těch prvních v klasické červené barvě, kterému prý byl podle inzerátu na zdrojovém odkazu i s tak minimálním nájezdem měněn každý rok olej. Majitel si neodpustil pár drobných úprav jako nový výfukový systém, vzhled ani stav auta ale nehyzdí a originální díly jsou stále k dispozici. Ostatně přidává i řadu náhradních dílů, na které ani nesáhl, protože... Alfa.

Je to nejlepší 156 GTA, kterou jsme viděli za poslední léta, možná jeden z posledních tak zachovalých kousků vůbec. Něco takového logicky nemůže být levné, a tak ani není - vůz stojí 39 900 Eur, tedy skoro 1,06 milionu Kč. Dost peněz na 14 let starou 156, ale na jednu z nejzachovalejších GTA vůbec nám to jako přestřelená cena nepřijde.

156 GTA je vrcholné auto jedné z vrcholných ér Alfy Romeo. Loňské sněhy jsou pryč, tohle auto se ale pořád dá koupit jako skoro nové. Ilustrační foto: Alfa Romeo

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler