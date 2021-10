První majitel si na důchod schoval krásku s V6 bez turba a s manuálem, jeho plány zhatily kroupy před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Häusler Automobile, publikováno se souhlasem

Žádné takové auto jako nové dávno nekoupíte, takže dává smysl, že si někdo jedno schovával na poslední roky života. Chtěl ho ale mít dokonalé, a to už po letních kroupách nebylo. Teď je k dispozici v neobvykle zachovalém stavu.

Už léta nevyráběná Alfa Romeo 159 je dodnes atraktivním autem útočícím na emoce. Nafouknuté blatníky navazující na jednoduchou, ale nápaditou přední masku vyzařují nenucenou agresi a stále se líbí. A obdobně střižený interiér také - roky jsou na něm znát víc, když už ale nic jiného, nechybí mu jedinečný charakter známý pouze z aut z Apeninského poloostrova.

Technické charisma některých verzích pokulhává, naftově klepající motory 1,9 JTDm a 2,4 JTDm správnému nadšenci moc neřeknou. Horká hlava se nejlépe chladí za volantem benzínových variant a vrcholem je v tomto směru vidlicový šestiválec o objemu 3,2 litru. Svalnatá jednotka padne pod kapotu zakončenou složitým, ale krásným logem značky.

Vrcholná verze stopadesátdevítky disponuje stádem 260 plnokrevníků (191 kW), kterým nepomáhá žádné turbodmychadlo nebo kompresor. Atmosféricky plněný agregát produkuje také 322 Nm a jeho výkon může směřovat na všechna čtyři kola přes ručně řazenou převodovku.

To je i případ nabízeného sedanu na fotkách níže, který se objevil v prodeji u dealera v rakouském Kremsu. K mání je tam Alfa Romeo 159 3,2 JTS s pohonem 4x4 označeným jako Q4 a manuálním řazením. Co je na něm pozoruhodné - vůz byl vyroben v roce 2007 a od té doby najel jen 57 tisíc kilometrů v rukou jediného majitele. Ten si sportovní sedan v klasické rudé barvě Rosso Alfa koupil cíleně s tím, že podobnou Alfu - a možná ani žádné jiné auto - s nepřeplňovanou V6, pohonem všech kol a manuálem už nekoupí. A tak s ní jezdil po 14 let co možná nejméně, ať mu vydrží až do důchodu.

Sám pro to udělal maximum a auto vypadá dodnes jako nové. Docela vzácné provedení je zjevně ve zjevně kondici s černým látkovým interiérem s hliníkovým dekorem, který vyniká zejména na středovém panelu natočeném k řidiči. Zájem o pocity člověka za sportovním volantem dokazuje řadička manuálu a sada budíků jako v závodním voze. Neobvyklá konfigurace je docela úkaz mezi záplavou tuctových Passatů, jedna vada se ale najde. A právě kvůli ní je auto na prodej.

V létě zůstalo stát venku při jedné z bouřek, z níž se vyklubalo krupobití. Nemohlo být moc silné, škody jsou na autě na fotkách sotva vidět, spousta menších důlků na karoserii ale stačila k tomu, aby majitel svůj už 14 let spřádaný plán přehodnotil. Na jednu stranu nás to po tom všem - i vzhledem k (ne)existujícím alternativám - překvapuje. Na tu druhou celkem chápeme, že když chce někdo parádní auto na důchod, tohle se s představami úplně neslučuje. A opravit by jej do dokonalého stavu stálo vzhledem k ceně nesmyslné peníze.

A ona cena vážně není vysoká, vůz je aktuálně k mání za 8 900 euro, tedy asi 226 tisíc Kč. Podle nás docela slušná nabídka, takhle nejeté 159 v těchto verzích, navíc s takto jasnou historií se nevidí. Tedy pokud se dokážete přenést přes ony dolíčky na jejích krásných tvářích, vidinu mizerné spolehlivosti a ne zase tak ohromujícího motoru z líhně koncernu GM pod kapotou.

Alfa Romeo 159 není synonymum spolehlivosti, ale co by člověk nerisknul pro její krásu? Zachovalý šestiválec s 4x4 a manuálem po prvním majiteli za ani ne čtvrt milionu přes všechna možná negativa láká. Foto: Häusler Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

Mirek Mazal

