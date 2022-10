První Škodu Octavia jde pořád koupit skoro nejetou po prvním majiteli, na svůj stav stojí pakatel před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nikolai, publikováno se souhlasem

I když situace na trhu ojetin ochládá, najít dobré, skoro nevyužité ojeté auto za velmi malé peníze je dál skoro nemožné. Tohle ale mezi takové patří. Vzhledem k jeho časovému stáří je to dnes jednorožec mezi jednorožci.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto než Škodu Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Úkolem Octavie I bylo dohnat ztracený čas a vrátit Škodu zpět na automobilovou mapu světa. Přes počáteční těžkosti se to povedlo, ve srovnání s Felicií šlo o vůz jako z jiné planety. Q následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi oblíbené zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a byť po mnoha úspěšných letech nyní hodně strádá, jistě napsala příběh jednoho velkého úspěchu. Při pohledu do současného ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme poblíž začátku celého příběhu. Není to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale jen o fous. Auto, na které se právě díváte, vzniklo v roce 1997 pořád jako jedno z prvních.

Koupit něco takového v bazaru sále není oříšek, tohle ale není tuctová „O1”, kterých jsou oplocené pozemky se psy a fanglemi stále plné. Popravdě řečeno jsme Octavii první generace před faceliftem v tomto stavu a s takovou historií dlouho neviděli. Jde tedy o jinak velmi tuctové provedení s motorem 1,6 MPI o výkonu jen 100 koní a minimální výbavou, ani tlačítko manuální klimatizace se v interiéru nenajdete. Na druhou stranu pořád platí, že co v autě není, to se nemůže pokazit a Octavie I s osmiventilovými jedna-šestkami jsou předurčeny k tomu brázdit silnice ještě v roce 2050.

Co je ale nejpodstatnější - vůz má za neskutečných 25 let provozu na tachometru podobně neskutečných 43 tisíc km. A je to na něm znát. Není to žádná garážová voňavka, to zase ne, evidentně šlo ale o mírně používané auto, které prostě nestačilo pořádně zestárnout. Po celé čtvrtstoletí mělo jediného majitele, který vůz sice jednou obouchal vpředu vpravo, ale jinak jej v podstatě jen garážoval a pravidelně servisoval. Podívejte se na něj sami, je to pořád zánovní auto, které bez jakékoli předprodejní přípravy vypadá dobře. Je i čerstvě po servisu a má novou technickou, to též není bezcenné.

Na dnešní dobu je to snad i terno, však kdo vám prodá zánovní auto na pomezí nižší střední a střední třídy za 2 599 euro? To je asi jen 64 tisíc Kč za Octavii I v mimořádném stavu, do které prý stačí sednout a jet. Pokud bychom měli spadeno na podobný stroj, dlouho bychom neváhali - takové už se nevidí, za 64 tisíc určitě ne.

Původní Octavia v prodeji se v tomto stavu už nevídá. A pokud ano, určitě nejde o auto z roku 1997 stále od prvního majitele. Na tachometru má jen 43 tisíc km, většinu času stála v garáži, do poslední chvíle ale byla ježděna a servisována. Foto: Nikolai, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.