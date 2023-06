První šéf zavedené automobilky otevřeně přiznal, že Číňané nejsou jen hrozba, už jí berou zákazníky před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Mnozí mají pocit, že čínská auta jsou něco jako Godot, takže jen přicházejí, přicházejí, ale nikdy vlastně nepřijdou. Omyl, jsou tady a nejvíce je to znát na australském trhu, kde se letos prodalo už víc čínských než korejských aut. Právě šéf tamní Kie přiznává, že zle už je.

Minulý víkend se ve španělské Barceloně konal letošní sedmý závod Formule 1. Tomu naprosto dominoval Max Verstappen, který ovládl nejen všechny tréninky, ale také kvalifikaci i samotnou velkou cenu. V té pak vedl každé kolo, přičemž zajel i to vůbec nejrychlejší. Něco takového již jasně prokazuje mistrovské kvality nizozemského jezdce, který má nakročeno k tomu, aby na konci sezóny získal již třetí titul v řadě. Jakkoli ale jeho výkon ve Španělsku byl bravurní, více zaujalo to, co přišlo poté.

„Verstappen je na zcela jiné úrovni. Štve mě, když něco takového musím říci, ale tak to prostě je,“ uvedl šéf konkurenčního Mercedesu Toto Wolff. A dodal, že třícípá hvězda se bude muset opravdu snažit, aby rudé býky dorovnala. Red Bull má totiž po Španělsku na kontě i letošní nejrychlejší zastávku, Sergia Peréze dokázali mechanici odbavit již po 2,07 sekundách. Rakouská stáj kromě toho získala vítězství ve všech sedmi závodech, zatímco Němci pouze dvě druhá a jedno třetí místo.

Wolffův výrok nicméně není jediným překvapením z tohoto ranku, podobná slova vypustil do éteru také Damien Meredith, šéf australského zastoupení Kie. Ten nicméně nechválil Verstappena, místo toho jako první přiznal, že čínští výrobci aut jsou už tím, čím léta chtěli být. Jejich záběr na nejmenším kontinentu se totiž během pár let neskutečně rozšířil. V roce 2016 totiž automobilky z Říše středu prodali na australském trhu jen 2 927 nových aut. O rok později to bylo 4 689 kusů, následně pak 10 489 a 17 957 vozů.

Menší zlom přišel s rokem 2020, kdy i navzdory koronavirové pandemii byla poprvé překonána meta 30 tisíc registrací. Další rok již měli Číňané na kontě 76 262 aut, loni pak šlo dokonce o 122 845 prodaných vozů. Není to nicméně nic proti letošním úvodním pěti měsícům. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se totiž registrace zvedly o 78,6 procenta na 72 619 vozů. Čínské automobilky tak vůbec poprvé v historii překonaly konkurenci z Jižní Koreje.

Právě proto jsou Meredithova slova stejně překvapivá jako ta Wolffova. „Jejich růst je opravdu pozoruhodný, zvláště když jej dosáhli s omezeným počtem aut a s omezeným počtem dealerů,“ uvedl šéf australské Kie s tím, že zavedené značky mohou do budoucna počítat „s ještě větší konkurencí“. Podle něj totiž Číňané přišli, uviděli prázdná místa na trhu, ty obsadili a tak logicky zvítězili. Cenově soupeřit s nimi přitom kvůli jejich nižším nákladům nelze.

Na něco takového, byť primárně v souvislosti s evropskými reáliemi, poukazujeme již dávno. Číňané se sice na starém kontinentu profilují poněkud menší měrou než v Austrálii, je ale jen otázkou času, než se hra srovná. Paradoxně tlak Evropy na elektrifikaci aut může tento proces jen uspíšit, na tomto poli mají Číňané trumfů v rukávech jen víc.

Stejně jako u nás je také v Austrálii dominantní čínskou značkou MG. Loni totiž na nejmenším kontinentu prodala 49 582 aut, což ji řadilo na sedmou příčku v celkovém pořadí. Ještě v roce 2018 přitom jako třicátá měla na kontě jen 3 007 registrací. Letošní výsledky budou navíc znovu rekordní. Foto: MG Motor

Zdroj: Drive

