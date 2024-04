První silniční F1 Mercedesu ve volném prodeji nikdo nechce, majitel ji jedním tahem zlevnil o 13,5 milionu před 6 hodinami | Petr Miler

Tento krok jen připomíná, jak odlišné relace ve sféře extrémně bohatých panují. 13,5 milionu korun jsou peníze, u kterých si naprostá většina lidí ani nedokáže představit, že by je utratila jen za auto, tohle ale o takovou sumu pouze zlevnilo.

Svět skutečných automobilových nadšenců je sympatický i tím, že do značné míry stírá sociální rozdíly. Najdou se majitelé aut určitých značek (typicky Ferrari, ale není to pravidlo, nepaušalizuji, jen zkušenost), kteří se obvykle nebaví s nikým, kdo „nedosahuje jejich úrovně”, ale to nejsou skuteční nadšenci. Pokud lidi spojuje vášeň pro auto, je úplně jedno, že jeden má Octavii RS a druhý 911 GT3 RS, na kterou stojí víc než celá Octavia i samotné brzdy - bavit se spolu dokážou jako rovný s rovným.

I díky tomu jsem se za život seznámil s bezpočtem bohatých lidí, pro které auto snů běžných smrtelníků může být vozem pro každodenní ježdění. Přesto je jasné, že čím výše stoupá cena auta, tím obtížněji narazíte na některého z jeho vlastníků - sportovní auta za 1 milion nebo 2 má spousta lidí, za hranicí 3 milionů už jejich množství řídne, vozy za 5 nebo 6 milionů jsou už supersporty viděné docela málo, pokud nebydlíte v Pařížské na Praze 1, a cokoli za hranicí 10 milionů je exotika pro hrstku vyvolených. Nakonec se stačí podívat na českou inzerci zánovních vozů s cenou nad 10 milionů Kč - najdete v ní jen něco přes 50 vozů po celé zemi, pouhé promile inzerovaných aut.

To jen připomíná, pro jak extrémně bohaté lidi jsou určené vzácné hypersporty a jiné limitované speciality slavných značek. Obvykle se jich vyrobí pár stovek pro celý svět, není to však kvůli nějakému umělému budování exkluzivity - víc těchto vozů by se nejspíš neprodalo, nakonec kolikrát mají méně etablované značky problém prodat i celou limitovanou produkci o počtu pár desítek či stovek vozů, vzpomeňme třeba Rimac Nevera.

Mercedes se svým AMG One takový problém nemá, ostatně výrobu omezil na 275 aut, majitelům navíc zakázal je během prvního roku vlastnictví poslat dál. Prodával je za něco víc než 60 milionů Kč za kus a všech 275 vozů si bohatí ze všech koutů světa rychle rozebrali. Jen to samo o sobě ale neznamená, že po světě chodí 276. člověk, který je ochoten dát za toto auto byť „jen” oněch 60 milionů, natož pak skoro dvojnásobek.

Ukazuje to dosud neúspěšný prodej prvního AMG One ve volné nabídce. Tohle auto bylo a je k mání (kde jinde než) v Dubaji, a to jako prakticky nové. V momentě jeho nabídnutí jsme se přes neveřejnou cenu dozvěděli, že přijde na 20 milionů AED, tedy asi 127 milionů Kč. Od té chvíle ale uběhly tři měsíce a auto je v nabídce pořád - cena už je veřejná a byla snížena na 17,9 milionu AED, tedy asi 113,5 milionu korun. Jasně, obojí jsou extrémní ceny, ale podívejte se tu slevu - 13,5 milionu korun z ceny zmizelo jako nic.

To jen ukazuje, v jakých relacích se pohybujeme. I pro velmi bohaté lidi bude vůz a 13,5 milionu korun investicí, nad kterou budou dlouho přemýšlet, tady se pohybujeme ve sférách aut za stovky milionů Kč, kde se dá slevit oněch 13,5 milionu mrknutím oka. Nezávidíme, jen konstatujeme, tohle je vážně jiný svět.

