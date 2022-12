První soukromý majitel najel se Škodou Octavia III za 8 let 980 tisíc km, něco takového jsme v životě neviděli před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IKO - Automobile, publikováno se souhlasem

Když jsme tohle auto zahlédli v prodeji, říkali jsme si, že jde o jasný překlep, však kdo by najel s tak dobře vypadají „trojkou” skoro milion kilometrů? Jenže je to fakt, on ostatně už vnitřek leccos naznačí.

Za dobu, po kterou píšeme o zajímavých autech z druhé ruky v prodeji, jsme vám ukázali i spoustu hodně ojetých vozů. Jsou pro nás zajímavé z řady důvodů - někdy představují levnou cestu k jinak drahému, klidně jen pár let starému autu, jindy jsou jakýmsi důkazem kvality a odolnosti, v dalších případech jsou prostě zajímavá tím, že se takového nájezdu vůbec dožila. Některou z těchto optik se dá hledět i na vůz na fotkách níže, celkově vzato je ale naprosto výjimečný.

Když už tu máme takové stroje, nejčastěji mají najeto třeba 500 tisíc km za tři roky. Je to šílené, výjimečné, ale první majitel to dál nedotáhne, protože to prostě nedává smysl. Vozy s milionem kilometrů jsou pak obvykle starší a od několikátého vlastníka, protože další majitelé postupně naváží na prvního „kanonýra” menšími hrstmi. Také proto jde obvykle o vozy staré třeba 15 nebo 20 let a i kdyby ne, jsou to vozy firemní. Octavia na fotkách níže není ničím z toho.

Jde o auto od prvního soukromého majitele, který s ním za pouhých 8 let najel krutých 980 616 km. Zkuste si to říci - devět set osmdesát tisíc kilometrů, jen za osm let, skoro na den přesně. Znamená to jezdit 122 577 km za rok, přes 10 tisíc km každý měsíc, kolem 500 km každý den, dokola a dokola, 8 let v kuse... Je to jak z filmu Na hromnice o den více (v originálu Groundhog Day), prostě se ráno probudíte a víte, že zase musíte. Každý den sednete za volant a jezdíte, jezdíte, přijedete domů, vyspíte se a zítra znovu. Nikdo si podle vás neřídí kalendář, protože každý váš den je stejný. Přes veškerou naši lásku k autům je takový život až děsivě plochý, ale přesně tak vypadalo posledních 8 let majitele vozu níže.

Zajímavé jsou i jiné věci. Zvolil jednu ze špičkových verzí Octavie III, provedení Scout, tedy zvýšený kombík se 184koňovým dieselem, automatem DSG a pohonem všech kol. To asi aby jeho den vypadal úplně stejně, ať už stěží nebo svítí slunce. Tento extra kousek utahal až k zbláznění a asi jej neměl čas ani jednou pořádné vyčistit. Vnitřek vypadá, jako by posloužil pro zápas fotbalového mistrovství světa, krom tuny špíny a množství okopanin ovšem nevypadá zase tak tristně.

Prodávající auta nám povyprávěl nejen o jeho dosavadním využití, ale i jeho stavu. Je prý jako nový, tedy jako rok starý... Na otázku, proč jej aspoň neumyl, mlčel, ale aspoň vidíte, jak může vypadat Octavia III, která skoro den co den po téměř dekádu intenzivně jezdila. Je to jistě ukázka odolnosti tohoto vozu svého druhu, zajímavá věc, ale to je asi všechno. Cena 9 999 Eur, tedy asi 243 tisíc Kč, navzdory specifikaci opravdu neláká. Tohle auto láká leda k přetočení tachometru o 800 tisíc a zápis do historie podvodů, ani to by se ale nevyplatilo, protože pak by se neprodalo o mnoho dráž.

No, podívejte se na to vůz sami, protože toto je opravdu nevídaný kousek. Už „stvořit” jej chtělo nejen obrovskou zarputilost, ale také hromadu peněz. Třeba jen na palivu. Řekněme, že majitel jezdil v průměru za 6 litrů nafty na 100 km, což je na tuto verzi Octavie docela optimistický odhad, pak majitel nechal i při průměrné ceně nafty 35 Kč/l u pump 2 miliony. Pak ještě servisy, pneu, cokoli potřebného. Je to fascinující věc, ať už se na ni podíváme jakkoli.

Zdá se to k nevíře, ale tato Octavia III najela skutečně skoro 1 milion km za 8 let v rukou soukromého majitele. Uvnitř na to i trochu vypadá... Foto: IKO - Automobile, publikováno se souhlasem

