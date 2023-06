První stát prodal jachtu zabavenou Ruskému oligarchovi, citelně tím zvýšil HDP celé země před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Oceanco, tiskové materiály

Tento příběh jen ukazuje, jak ohromné bohatství se skrývá v majetku vyvolených Rusů. I když šlo o jednu jedinou jachtu, její prodej je znát na hrubém domácím produktu země, která ji zabavila a prodala.

Za posledních šestnáct měsíců jsme pravidelně naráželi na rusko-ukrajinský konflikt, který přímo či nepřímo poznamenal celý svět, Česko nevyjímaje. Je sice pravdou, že u nás se zatím nemusíme bát bomb, pohled na stále vyšší schodek státního rozpočtu, kterému válka na Ukrajině také nepomohla, však rovněž nevede k úsměvům. S nadsázkou řečeno tak můžeme litovat, že u nás není moře. Vládní pokladnu by totiž mohly napěchovat mimořádné příjmy z prodeje zabavených ruských jachet, jako se to stalo na Antigue a Barbudě.

Tento ostrovní stát v Karibiku totiž již loni v únoru zablokoval odjezd jachty Alfa Nero, která má patřit ruskému oligarchovi Andreji Gurievovi. Ten vlastní společnost PhosAgro vyrábějící hnojiva. Právě této firmě mělo plavidlo papírově patřit, což byla námitka oligarchova právního týmu. Avšak nepodstatná, neboť sankce jsou zacíleny proti samotnému Gurievovi i jeho impériu. Jeho značnou část získal v roce 2004, kdy koupil podíl tehdy uvězněného Michaila Chodorovského.

Ostrovní stát se ještě loni na jaře obával, že zabavená jachta bude pořádným trnem v patě. V důsledku mezinárodního práva totiž musel zajistit její údržbu, stejně jako výplatu mezd posádce. To ovšem pro Antiguu a Barbudu ležící na třech ostrovech, jejichž celková velikost nepřesahuje 500 kilometrů čtverečných, představovalo citelný zásah do rozpočtu. Jen ona péče o jachtu totiž vycházela na 100 tisíc dolarů (cca 2,177 miliardy korun) měsíčně, aniž by se Alfa Nero vůbec pohnula z místa.

Minimálně v tomto případě má ale příběh ostrova šťastný konec, tedy alespoň pro něj. Jachta byla totiž aktuálně prodána za 67,6 mil. USD (1,47 mld. Kč). I když tedy účet za její zabavení narostl na 3,7 milionu dolarů (80,57 mil. Kč), ostrovní stát si přišel na pěkné peníze. Výše dané sumy ještě lépe vyznívá v souvislosti s hrubým domácím produktem Antigue a Barbudy, který v roce 2021 činil 1,47 mld. USD (32,01 mld. Kč). Oněch zhruba 64 milionů dolarů (1,39 mld. Kč) tak představuje 4 procenta HDP.

Nový majitel lodi, kterým se stal bývalý šéf Googlu Eric Schmidt, ovšem i tak udělal dobrý obchod. Hodnota jachty se totiž pohybuje mezi 81 a 115 miliony dolarů (1,76 až 2,5 mld. Kč). Je nicméně třeba dodat, že platba za ni není konečným výdajem. Údržba placená ostrovním státem byla totiž pouze minimální, loď tedy bude vyžadovat ještě nějaké investice. Kromě nich pak logicky bude muset dále hradit i mzdu posádky, stejně jako přístavní poplatky. Ani tak ovšem neprodělá.

„Jsme potěšeni, že jachta má nového majitele, který nyní přebírá veškerou odpovědnost za to, aby ji připravil k vyplutí. A doufejme, že k tomu dojde velmi brzy,“ uvedl manažer přístavu, ve kterém Alfa Nero kotví. Schmidt má nyní sedm dní, aby tamnímu ministerstvu financí uhradil oněch 67,6 milionů dolarů. Jsme pak zvědavi, zda se náhodou nerozhodne i pro renovaci. Přeci jen jachta určená 12 hostům, kteří mohou počítat se 6 kajutami, byla vyrobena již před 17 lety.

Alfa Nero byla původními majiteli dodána již v roce 2007. Na délku měří 82 metrů, na palubu se kromě 12 hostů vejde i 26 členů posádky. Dominantou je bazén na zádi. Foto: Oceanco, tiskové materiály

Zdroj: SuperYacht Times

