První světová automobilka zaskočila všechny a znovu spustila výrobu v Rusku, šla na to chytře před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

S blížícím se koncem letošního roku se zdálo, že všechny automobilky, které můžeme označit za západní, Rusko opustí a jen tak se do něj nevrátí. Přinejmenším jedna ale udělala pravý opak, když našla cestu, jak svou obří továrnu v Petrohradu využít i teď k výrobě aut.

Korejské značky Hyundai a Kia byly dlouhodobě nejúspěšnějšími zahraničními výrobci aut působícími na ruském trhu. Když ale Moskva rozjela invazi na Ukrajinu, museli se Korejci přizpůsobit mezinárodním sankcím a své aktivity v zemi omezit. Ty prodejní ne až tak, byť je zřejmé, že ani oni nemají dost aut, která by Rusům mohli nabídnout. V případě jen pár let staré továrny Hyundai v Petrohradu ale došlo na zastavení produkce, které bylo pro Korejce značně bolavé.

Jak ale nyní informuje deník Vedomosti s odkazem na své zdroje v Hyundai, petrohradský podnik v mezičase potichu znovu zahájil výrobu. To zní dosti překvapivě, neboť konkurence dělá pravý opak a v důsledku nedostatku sankcionovaných elektronických komponentů nevyrábí v Rusku nic, bez těchto dílů se moderní vozy neobejdou. Právě své soupeře ale Korejci zaskočili, neboť se jim podařilo najít docela chytrou cestu, jak výrobu obnovit a přitom sankce neporušovat.

V Petrohradu se totiž rozjela pouze výroba karoserií, tedy něčeho, v čem si Korejci bez potíží vystačí jen s ruskými zdroji. V Petrohradu tedy probíhá lisování, svařování nebo lakování, hotové karoserie pak míří do fabriky v Alma-Atě, kde má Hyundai další továrnu a kde dochází na kompletaci. Kazachstán totiž není sankcemi omezen a nemá problém získat nezbytné díly odkudkoli. Nedávno jsme ostatně psali, že v Kazachstánu se rozjela výroba Hyundai Solaris resp. Accent, které se bude prodávat i v Rusku. Pokud jste se v tu chvíli ptali, jak je to možné, tady máte odpověď.

Je samozřejmě otázkou, jak velké štěstí s tímto řešením Korejci udělají, jistě je pro ně ale únosnější, než aby se zavřenou továrnou čekali na zázrak. Jelikož je ovšem na obsluhu lisovny, lakovny a montáž je třeba méně zaměstnanců, zůstává část původního personálu na nucené dovolené, část byla i propuštěna. Kapacita fabriky tím tedy nepochybně využita není.

Vedomosti dále uvádí, že podobným způsobem má být obnovena i výroba modelu Creta. Dvojice Creta-Solaris byla v Rusku nadmíru úspěšná, však jen loni si sedan a SUV vybralo celkem 142 tisíc lidí. Ještě úspěšnější byla na trhu Kia Rio (92 000 prodaných aut), která se taktéž vyráběla v Petrohradu. Zda i v jejím případě dojde na návrat do výroby, není jasné, vůbec by nás to ale nepřekvapilo. Stejně jako kdyby tento postup inspiroval i jiné výrobce.

Závěrem dodejme, že leckdo se může ošívat nad tím, že některé firmy nad Ruskem prostě nezlomí hůl, když se chová tak, jak se chová. Zní to pěkně, je ale třeba si uvědomit, že jde o velký trh, politická situace v zemi se dříve nebo později změní a obyčejní Rusové si budou pamatovat, které automobilky se k nim otočily zády, když bylo zle. Přesně takto před námi argumentoval jeden vysoce postavený manažer Mercedesu, s nímž jsme se tento týden setkali a který byl velmi rozezlen tím, že většina vedení třícípé hvězdy rozhodla o tom, že firma půjde daleko za hranici toho, co je vyžadováno sankcemi.

Mercedes v Rusku ze své vůle přestane podporovat i existující klientelu cíleným omezením servisních služeb, dokonce omezí i vlastním servisům přístup k online diagnostickým nástrojům. Dotyčný hovořil doslova o noži do zad vraženým statisícům ruských zákazníků, které automobilka stěží kdy získá zpět. Hyundai na to jde zkrátka jinak, morální rozměr celé věci posuďte sami.

Hyundai Solaris se nedávno jako Accent znovu začalo vyrábět v Kazachstánu i pro ruský trh. Tamní závod značky těží z toho, že se v Petrohradu znovu vyrábí karoserie, v Kazachstánu pak dochází na kompletaci. Foto Hyundai

Zdroj: Vedomosti

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.