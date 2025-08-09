První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
Petr MilerUpřímně, nelze to nevidět už po vstupu do autosalonu, natož pak po prvních stovkách ujetých metrů. V médiích se to ale obvykle neříká, je to takový osmý smrtelný hřích automobilového novináře. Tak si jen představte, jak mizerné nové Audi S5 musí být, aby se o něm takto psalo.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
První test už to říká naplno: Tohle nové Audi je horší než jeho předchůdce
včera | Petr Miler
Upřímně, nelze to nevidět už po vstupu do autosalonu, natož pak po prvních stovkách ujetých metrů. V médiích se to ale obvykle neříká, je to takový osmý smrtelný hřích automobilového novináře. Tak si jen představte, jak mizerné nové Audi S5 musí být, aby se o něm takto psalo.
Je to jedno z tradičních zaklínadel automobilových novinářů při recenzích úplně nových aut. Z novinky nemusí být nutně úplně odvaření, tohle nebo tamto nemusí být ideální, ale „oproti předchůdci”... Starší provedení téhož je obvykle takový univerzální otloukánek, ať už byl jakýkoli. Ve své době byl samozřejmě skvělý, kritizovat si ho nikdo netroufl, ale teď, když už se nedělá, poslouží aspoň jako cíl frustrace a prostředek k vychválení toho, co přišlo po něm.
Někdy to tak samozřejmě může být, často to tak ale není. Nová auta v posledních letech dělají nezřídka dva kroky vzad a jeden vpřed, říci však, že „líp už bylo”, se prostě nenosí - stávající majitele to nenutí k výměně, potenciální zájemce žene do bazarů, má výhledově neblahý vliv na zůstatkovou hodnotu, je to prostě fuj. Většina novinářů něco takového napíše jednou, pak je jim důrazně vysvětleno, že podruhé už to nebude tolerováno.
My to bohužel (bohužel!) musíme dělat častěji, ale my jsme my, enfants terribles, které automobilky s gustem spojí s maximem negativních přídavných i podstatných jmen, jaká je napadnou. Ani tak to ale není černobílé, neboť to chce opravdu špatné auto, abyste o něm řekli, že je obecně horší - v naprosté většině i relativně nepovedených nových vozů je něco líp a něco hůř, než bylo. A pro spoustu lidí může být podstatnější to lepší, takže to nemůžete jen tak strhat.
Tak si teď představte, jak špatné musí být nové Audi S5, tedy výkonná verze nástupce dosavadní A4, když o ní jako o horší volbě ve srovnání s předchůdcem hovoří jinak umírnění kolegové z Motor1. Znamená to v podstatě jedno - že neexistuje významný aspekt, ve kterém by nový vůz byl lepší, existuje ale řada takových, ve kterých je horší.
Přesně to ostatně vyplývá ze slov Chrise Perkinse, jehož kompletní dojmy si můžete přečíst na zmíněném odkazu. My z nich budeme citovat jen pár vět, která to shrnují, padají ostatně hned na úvod: „Audi A4 a A5 minulé generace jsou nedoceněná auta. Nikdy si nezískala přízeň ve srovnávacích testech, ani si nezískala přízeň široké veřejnosti, ale reprezentovala vše, co Audi dělalo dobře - sympatický design, vynikající kvalitu zpracování, vynikající ergonomii a navíc silnou jízdní dynamiku. Nová S5 není nutně špatné auto, ale je to frustrující věc, zdroj zklamání,” říká.
Sami jsme na nepovedenost tohoto auta naráželi mnohokrát, stačilo už první usednutí do něj. Interiér je tak zřetelně nekvalitní, nedomyšlený a v řadě ohledů prostě funkčně horší než dřív, až to zaráží. Ne všechno ostatní je na autě tak špatné jako vnitřek, ale dojem jakési ošizenosti, nedotaženosti, pocit z nouze ctnosti, kterou Audi tomuto stroji dopřálo, je všeobjímající. Přitom předchozí A4 sedan i Avant B9 a také Sportback stejného kódového označení jsou opravdu velmi dobrá auta. Už základní verze jako A4 2,0 TDI byly skvělými služebníky nečekaně vysoké úrovně vzhledem k jejich místě v nabídce, pokud jste pak sáhli po S4 (tuplem pak TDI), měli jste vynikající rychlý cesťák a v RS4 i velmi kvalitní GT se sportovním nádechem. B9 nikdy nebyla v žádném ohledu dotažená do extrému, v tolika aspektech ale byla tak dobrá, že prostě komplexně těšila.
Nová B10 netěší a rozčiluje už svým jménem. Označení A4 už nemá žádná verze, protože plánem bylo používat sudá čísla pro elektromobily a lichá čísla pro spalovací alternativy téhož. Audi si to sice v mezičase s tímto nesmyslem rozmyslelo, pro A5 a S5 už ale bylo pozdě, a tak máme tohle. A auto svým charakterem odpovídá jménu - je nikde, je ničí, je ničemné.
Chris si detailně stěžuje na interiér, kritizuje ergonomii, nevelebí jízdu, podivuje se absurdně vysoké hmotnosti... Je opravdu hodně toho, co lze na tomto autě nebrat pozitivně či vůbec nechápat. A jen minimum toho, co lze skutečně milovat. Špatné auto to jistě není, ale vedle generace B9 je nová bé-desítka vtip. Špatný vtip. A je tak špatný, že to nejde nevidět až do té míry, že se o tom mluví i na takových místech.
Slovy autora nejnovější recenze: „Pro tuto chvíli bych se raději podíval na lehce ojeté S4 a S5.” Je to bohužel přesně tak, koupíte lépe a levněji. A novináři rozhodně nejsou ti jediní, kteří to vidí a nedokážou o tom mlčet.
Nové Audi A4, pardon A5, tedy vlastně S5 je podivnou směsicí nezdarů. Praská to na něj stále víc. Foto: Audi
Zdroje: Motor1, Autoforum.cz
Bleskovky
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 2 hodinami
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
Nejnovější články
- Vybíjení nových dieselů je na trhu ojetin znát stále víc, teď dokonce rostou na ceně i tam, kde ojeté léta stály pakatel
před 46 minutami
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 2 hodinami
- Výrobce elektromobilů prodělává peníze tak moc a tak dlouho, že už to i na bohaté Araby to může být příliš, aby ho dál drželi nad vodou
před 3 hodinami
- Další automobilka procitla ze zeleného opojení. Plány na elektrickou budoucnost zrušila, spalovací bestseller nezabije
včera
- Někdo zavřel vzácné Lamborghini na 40 let do obýváku. Museli mu probourat cestu ven zdí, aby ho mohl prodat za 42 milionů
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva