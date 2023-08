První záběry z nitra shořelé obří nákladní lodi ukazují zkázu na palubě, zřetelně zdevastované elektromobily před 10 hodinami | Petr Miler

Ačkoli příčina požáru stále nebyla oficiálně určena, první zprávy hovořily o elektrických autech jako o původním zdroji, případně alespoň jako o hlavním důvodu jeho intenzity. Některé spekulace se to snažily popřít, záběry z paluby ale jasně ukazují torza Porsche Taycan.

Brzy uběhne měsíc od chvíle, kdy se v Severním moři náhle vzňala nákladní loď Fremantle Highway s tisíci aut na palubě. Od první chvíle se mluvilo o tom, že zdrojem požáru bylo spontánní vzplanutí některého z elektrických aut, kterých měly být na palubě nejprve desítky a později stovky. Jestli to tak bylo, dodnes s jistotou nevíme, jakkoli informací se postupně ven dostala spousta. Jedno ale bylo jasné - bez přítomnosti elektrických aut na palubě by se nikdy požár tak rychle a tak mocně nerozšířil.

Přesto se s ohledem na nepříhodnost této události pro současnou „elektrickou revoluci” začaly šířit spekulace, že elektromobily na palubě vlastně vůbec nechytly, že byly na jedné z palub, která byla ohněm nedotčena, že za to tedy mohou spalovací auta, že... Do potvrzení čehokoli z oficiálních zdrojů jsme tyto spekulace nechtěly komentovat, jakkoli odporovaly všemu dříve řečenému i předběžným závěrům těch, kteří torzo lodi měli možnost prozkoumat. Dnes už to udělat můžeme.

Závěry vyšetřování sice stále k dispozici nejsou, německý poslanec Andreas Mrosek ale i kvůli těmto zvěstem zveřejnil záběry z paluby ohořelé lodi, které jasně ukazují, že elektromobily hořely. Ačkoli materiálů je poskrovnu, z pořízených fotek je naprosto zřetelné, že na palubě se zdevastovanými Porsche jsou také elektrické modely Taycan. K tomu, jak požár vznikl, to neřekne nic, ale to je v tuto chvíli nepodstatné. Že extrémně hořlavé baterie přispěly jeho masivnímu rozšíření, je nyní bez debat.

Mrosek, poslanec za pravicově smýšlející AfD, k tomu řekl: „Loď Fremantle Highway shořela kvůli elektromobilům. Elektromobily jsou nebezpečné zboží a musí se s nimi zacházet podle toho. Představte si požár elektrického auta na námořním trajektu! Evakuujte 200 cestujících! To bude hodně špatná situace pro kapitána a posádku!” s čímž lze stěží diskutovat, ať už se politicky přikláníte kamkoli.

Jak už na našem webu v minulosti zaznělo, hlavním problémem je, že s nabitými elektromobily je nyní při transportu zacházeno stejně jako se spalovacími auty s prakticky vypuštěnými nádržemi na palivo, což je problematické a dále neudržitelné. Připomeňme, že na palubě bylo v době incidentu 3 784 vozů, přičemž z velké části šlo o drahé modely značek Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche a Volkswagen, našly se ovšem i vozy Rolls-Roycu nebo Mini. 498 z nich mělo čistě elektrický pohon. Způsobená škoda se odhaduje na 330 milionů dolarů (asi 7,3 miliardy Kč) jen na samotných autech.

