Prvního elektrického Ferrari nám začíná být líto. Kopnul si do něj šéf Lamborghini, vozí se po něm Nissan, Mazda i výrobce čokolád
Petr ProkopecTohle auto se nepovedlo, o tom nemá smysl diskutovat, ale možná je na čase nechat ho žít si vlastním životem. Nad „italskou loučí” si najednou přihřívá polívčičku skoro každý, nevyjímaje konkurenční značky, které jinak o produkty soupeřů ani nezavadí.
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Prvního elektrického Ferrari nám začíná být líto. Kopnul si do něj šéf Lamborghini, vozí se po něm Nissan, Mazda i výrobce čokolád
1.6.2026 | Petr Prokopec
Tohle auto se nepovedlo, o tom nemá smysl diskutovat, ale možná je na čase nechat ho žít si vlastním životem. Nad „italskou loučí” si najednou přihřívá polívčičku skoro každý, nevyjímaje konkurenční značky, které jinak o produkty soupeřů ani nezavadí.
Na představení Ferrari Luce došlo už před týdnem, přesto se o vůbec prvním produkčním elektromobilu italské automobilky dál mluví od rána do večera po celém světě. Bohužel pro automobilku to není v pozitivním slova smyslu, ostatně člověka, který by tomuto vozu dal bezvýhradně palec nahoru, nejspíše nenajdete. Stojí za tím hned dva zásadní důvody.
Tím prvním je design. Ferrari se pod něj přitom nepodepsalo samo, místo toho práce na exteriéru a interiéru zadalo společnosti LoveFrom, za kterou stojí Jony Ive, autor původního iPhonu, a Marc Newson, mistr průmyslového designu. A bohužel svou prací jen potvrdili, o čem se v našem oboru začalo mluvit ještě dřív, než kohokoli napadlo takové Ferrari postavit.
Pokud zadáte designérovi Ferrari, aby navrhnul ledničku, dočkáte se skvostu, který je možná tu a tam nepraktický a stoprocentně bude drahý jako čert, u toho ale negativa končí. Zkuste ale designéra ledniček požádat, aby navrhnul Ferrari, a dostanete... No vlastně přesně to, co LoveFrom stvořil. Newson navrhuje krásné domácí spotřebiče třeba pro Tefal, v případě Ferrari se ale postaral o auto, které od pohledu nemá s italskou automobilkou vůbec nic společného. A nutí vás leda k tomu, abyste se v zájmu zachování vlastní snídaně dívali jinam.
Už to samo o sobě by stačilo na značný počet palců mířících dolů. Jenže Ferrari nezůstalo jen u odpudivé vizáže, navíc ji spojilo s elektrickým pohonem, který jde s italskou klasikou dohromady také prachbídně. Je to chyba číslo dva, neboť dosud vozy této značky nabízely ucelený zážitek, za kterým stálo nejen tempo, jakého byly schopné, ale také odpovídající zvukový doprovod a celkový projev vozu. Bez ječáku šesti-, osmi- či dvanáctiválců a vší té parády kolem tu ovšem máme ekvivalent vepřové s knedlíkem a zelím, které vám číšník v restauraci naservíruje bez jediného kousku pašíka.
Máme zde tedy ošklivé auto, které má s Ferrari společná pouze ikonická loga. Kdyby tímto způsobem nějaká tuningová firma upravila třeba Purosangue, Italové ji už žalují za zneuctění svého jména a požadují, aby veškerá produkce byla sešrotována. Takhle ale dost možná značka pro všechny úpravce připravila precedens, neboť nyní může s jejími auty každý dělat cokoli, a rozhodně ji nepoškodí tak moc, jako to udělala sama - bezprostřední reakce akciových trhů hovoří za vše.
Není tak překvapivé, že bývalý šéf automobilky Luca di Montezemolo navrhuje, aby Ferrari z Luce loga sundalo a nedělalo si ostudu. Když už se vůz dočkal i takové kritiky, nedrží se zkrátka už nikdo a na Luce prší tolik posměšných či jinak se vymezujících komentářů, až je nám ho skoro líto. Na jednu stranu si to zaslouží pro všechno, čím je, na tu druhou... Je to přece jen pořád auto. A my máme pro auta slabost.
S Lucem se v každém případě nemazlil ani Stephan Winkelmann, šéf konkurenčního Lamborghini. To chtělo se svým vlastním vozem s elektrickým pohonem, který by vycházel z nekonečně atraktivnějšího konceptu Lanzador, vyrukovat v roce 2028. Nakonec ho ale odpískalo, protože po konfrontaci myšlenky takového vozu se zákazníky zjistilo, že zájem o něj by se blížil nule. Nyní ve stínu fiaska Ferrari se nyní Winkelmann v nepřímé, ale jinak jasné narážce raduje z toho, jak se rozhodl.
„Udělali jsme správnou věc,“ uvedl Winkelmann pro CNBC. A dodal, že „každá značka a každá firma má právo se rozhodnout podle svého. Každý má svou strategii.“ Ferrari či model Luce jako správný diplomat přímo nezmínil, bylo však zjevné, že na mysli má právě automobilku z Maranella. Ta evidentně nesledovala trh tak bedlivě jako Lamborghini - zdá se, že ho nesledovala vůbec a neptala se nikoho na nic -, aby pochopila, že tu sortu lidí, která u italských automobilek nakupuje, jednoduše elektrická motorová myš vůbec neláká.
U Ferrari se odehrál spíše pravý opak. Italové totiž nejspíše dospěli k názoru, že už zákazníkům nerozumí, a právě proto design svěřili společnosti LoveFrom. Ta měla přinést „odlišnou perspektivu“, neboť automobilka podle šéfa Benedetta Vigny dokáže vidět věci už jen ve velmi úzkém zorném poli. To se skutečně i stalo, ovšem stěží můžeme týmu Iva s Newsonem zatleskat. Leda bychom ocenili, že stvořil vůz, který nebudou kopírovat ani Číňané, jak znovu trochu surově podotkl di Montezemolo.
Zajímavé je, že značka měla opravdu hodně času, aby vzhled napravila. Obě strany se totiž setkaly v roce 2021, přičemž následně Američané zvolili rádiový klid. „Diskutovali jsme o každé volbě, kterou jsme se rozhodli učinit. A poté se vrátili do San Franciska, a my o nich šest měsíců neslyšeli. Žádný telefonát, nic,“ uvedl Marco Milanetti, který u Ferrari ladí aerodynamiku. Když se pak zkraje roku 2022 do Maranella vrátili, přivezli sebou hotové návrhy, které od produkčního vozu nejsou tak vzdálené. Přičemž následně už obě strany spolupracovali na denní bázi.
Ferrari tak mělo prakticky čtyři roky na to, aby kupříkladu nechalo uniknout některou ze skic, pročež by získalo reakce publika. Stejně jako mohlo monitorovat trh a sledovat, jakým způsobem a na jaké auto lidé reagují. Následně by pak Luce mohlo nasměřovat k líbivosti. Jenže na nic z toho evidentně nedošlo, a pokud už automobilka pozvala pár „nestranných“ lidí, kteří věc měli okomentovat, nikdo z nich evidentně vedení neřekl smutnou pravdu.
V důsledku toho je Ferrari již týden pouze pro smích, přičemž do řady těch, kteří se po něm vozí, přibývají další a další. Konkurenční Nissan se posměšně chlubí tím, že Ferrari s pomocí Luce napodobilo jeho nový crossoverovitý Leaf (upřímně, i ten vypadá lépe), Mazda se ptá: „Řekl někdo Luce?” neboť takto pojmenované auto nabídla jako první a Ferrari je to ukradené. A tragikomicky si z Italů utahuje i švýcarské Toblerone.
Výrobce čokolád typického trojúhelníkového vzhledu, který byl inspirován Matterhornem, se prý nikdy nevzpříčí tradicím tak, jako to udělali v Maranellu. A podobně oblý a stejně modrý obal svého klíčového produktu rozhodně nepoužije. Co více ještě Italové chtějí, aby pochopili, že tady nevkročili na tenký led, ale rovnou ze skály skočili do promrzlé vody? Pořád máme pocit, že není pozdě něco změnit, na to jsou ale Italové zřejmě moc ješitní...
Luce je tak ošklivé, ... Foto: Ferrari
...že už si z něj utahuje i výrobce čokolád, vozí se po něm konkurenční Nissan. A další japonský výrobce, Mazda, Ferrari nechce zapomenout, že obšlehlo jeho jméno. Tohle ještě bude v Maranellu bolet. Foto: Toblerone, tiskové materiály/Nissan/Mazda
Zdroje: CNBC, Drive, Toblerone, Nissan, Mazda
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