„Prvním pravidlem byznysu je dělat to, co chce zákazník,” říká šéf Škody. Takže nabídne víc nechtěných elektromobilů, to dá rozum

„Lidé jsou tím, co dělají, ne tím, co říkají, ne tím, co si myslí, ne tím, za co se vydávají,” řekl slavně James Lee Burke. Šéf Škody rád říká pěkné věci, jsou to ale jen slova, jeho činy mluví o docela jiném přístupu k věci.

12.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Škoda Auto

„Lidé jsou tím, co dělají, ne tím, co říkají, ne tím, co si myslí, ne tím, za co se vydávají,” řekl slavně James Lee Burke. Šéf Škody rád říká pěkné věci, jsou to ale jen slova, jeho činy mluví o docela jiném přístupu k věci.

Koncept Škoda Vision O není autem, který by se mohl ptát magického zrcadla, kdo je na světě nejkrásnější, a čekat odpověď ve stylu: „Jsi to ty, můj pane!” To se spíše s novým Mercedesem GLC může přetahovat o to, kdo se stane největší podivností letošního mnichovského autosalonu. Jenže zatímco Němci přišli s produkčním vozem, který zakrátko pošlou do prodeje, na sériovou verzi tuzemského kombíku si klientela bude muset počkat. Jak dlouho? Opravdu hodně, šéf značky Klaus Zellmer totiž kolegům z Autocar potvrdil, že novou Škodu Octavia, která z konceptu vzejde, máme čekat až začátkem příští dekády.

Vision O tak produkční model předbíhá o minimálně pět let, během kterých se ještě může změnit hodně. Stačí kupříkladu, aby Brusel pochopil, že čistě elektrická cesta vede pouze do záhuby a mnohé náklady Škody rázem přijdou vniveč. Zellmer proto uvedl, že automobilka hodlá v nejbližší době „prozkoumat veškeré možnosti“, co se týče řešení pohonu. Ale je taková možnost reálně na stole?

Škoda už potvrdila, že elektrická Octavia bude stát na platformě SSP. Ta je sice o něco flexibilnější než stávající architektura MEB, s klasickým spalovacím pohonem ale přesto nepočítá. Možné je pouze použití spalovacího motoru coby generátoru elektřiny, což zase tak převratná možnost není. Produkční Vision O by tedy mohl dorazit jako ryzí elektromobil, popř. totéž ve verzi s range extenderem, kdy by malá benzinová jednotka vyráběla energii pro baterie a prodlužovala tak dojezd. To je celé. Jedna verze by tedy byla drahá a druhá ještě dražší.

Zellmer přesto dodává, že klíčová u novinky bude cena, elektrická Octavia totiž musí stát podobné peníze jako ta současná spalovací. „Je to jedna z našich největších priorit. Musíme zůstat v určitém cenovém pásmu, protože pokud se posuneme výš, může to zákazníky poslat jinam,“ uvedl šéf Škody s tím, že „prvním pravidlem byznysu je dělat to, co chce zákazník, a poté budete mít úspěch“. To zní krásně, opravdu se ale něčím takovým Škoda v posledních letech řídí? Nevypadá to, v takovém případě by ani koncept jedině elektrického nástupce současné Octavie nikdy nevznikl.

K budoucnosti značky se navíc znovu pro Autocar vyjádřil i prodejní šéf Martin Jahn. Ten potvrdil, že příští rok dorazí velké elektrické SUV, které vzejde z konceptu Vision 7S. Pro Škodu půjde o novou vlajkovou loď, která s bateriovým pohonem spojí tři řady sedadel. Značku ale zanese do zcela nových cenových pater, základní verze totiž bude stát něco okolo 1,5 milionu korun. To skutečně může klientelu vyděsit, neboť ta touží primárně po levném spalovacím voze, ne po drahém elektromobilitu.

„Škoda vždycky kladla důraz na poměr ceny a užitné hodnoty. Nejsme nejlevnější v segmentu, ale pokud si kupujete naše auto, dostáváte za své peníze víc hodnoty, než byste za tutéž sumu dostali u jiné značky. Tento poměr je pro nás tedy důležitý, ale s touto novinkou se dostaneme na ještě zcela jinou úroveň,“ dodal Jahn. Což nehodláme nikterak zpochybnit. Jenže navzdory tomu si nemyslíme, že Škoda dělá to, co chce klientela. O něčem takovém pouze mluví, činy ale vypadají jinak. Ostatně už podoba stánku značky v Mnichově je výmluvná, primárně pracuje s typem aut, která od ní v Česku, na jejím druhém největším trhu na světě, kupuje pouhých 5 procent zákazníků...


Vision 7S dorazí v produkční verzi již příští rok, půjde o vůbec nejdražší model značky v její historii. Opravdu po něčem takovém zákazníci toužili? Takovou otázku můžeme s klidným svědomím nechat bez odpovědi, je zcela jednoznačná. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar poprvé a [http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/skoda-seven-seat-ev-due-2026-brands-new-flagship podruhé

Petr Prokopec

