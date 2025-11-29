Ptali se, kde bere na všechna ta drahá auta a životní styl, dlouholetého pilota F1 teď zatkli za zpronevěru a podvod

Býval nadějným pilotem, kterého mnozí měli za pokračovatele tradic německých velikánů královny motoristického sportu, opravdu velkým úspěchům ale vždy jen klepal na dveře. Teď se zdá, že bude brzy klepat jen na mříže vězeňské cely.

včera | Petr Miler

Foto: Aston Martin F1, tiskové materiály

Býval nadějným pilotem, kterého mnozí měli za pokračovatele tradic německých velikánů královny motoristického sportu, opravdu velkým úspěchům ale vždy jen klepal na dveře. Teď se zdá, že bude brzy klepat jen na mříže vězeňské cely.

Není chudých pilotů Formule 1, jedna věc je ale „nemít se špatně”, jiná žít si na vysoké noze v jednom z nejdražších měst Evropy. To druhé dával pravidelně na odiv Adrian Sutil, který byl roky vídán v Monaku za volanty těch nejdražších aut vůbec v místech, jako je tamní Hotel de Paris - záběry níže vám to připomenou. A mnozí se pochopitelně ptali, kde na to vlastně bere.

Byl sice dlouholetým pilotem Formule 1, přes pravidelné záblesky excelence se ale nikdy nedostal za hranici nadějného jezdce béčkových týmů. Určitě si ani tím nevydělal málo, jako Němec nepochybně dokázal kapitalizovat svou účast také marketingově, musíte ale být hvězda kalibru Maxe Verstappena, aby vám bylo jedno, že utrácíte desítky milionů na potkání. Ničím takovým se Sutil nikdy nestal.

Někteří tak spekulovali o tom, že je z bohatých poměrů (tak to ostatně u jezdců F1 bývá), že si vydělává jiným byznysem, že své příjmy ze závodění dokázal dobře investovat... Mohlo to tak být, teď se ale zdá, že to celé bylo trochu jinak.

Německý Bild informuje, že Sutil byl tento týden zatčen v rámci mezinárodní razie pořádané současně v Monaku, ve Švýcarsku a v Německu a obviněn ze zvlášť závažného případu podvodu a zpronevěry. Dnes 42letý pilot měl byl vsazen do cely předběžného zadržení v německém Sindelfingenu poté, co byl zadržen spolu s několika dalšími podezřelými ve stejném případu.

Detaily zatím nejsou známé, Bild uvádí pouze tolik, že Sutil byl zatčení předveden před okresní soud ve Stuttgartu, který rozhodne o jeho dalším nejbližším osudu. V tuto chvíli tedy stále není jasné, čeho se přesné měl německý závodník dopustit a zda bude vyšetřován na svobodě, nebo na něj bude uvalena vazba.

Pokud si jen matně pamatujete, kým tento člověk je, připomeňme, že do Formule 1 se dostal podobně neobvykle jako dnes do policejní cely. Poté, co co se mu nepodařilo zajistit si místo v tehdejší Formuli 2 (seriál GP2) v roce 2006, přestože o rok dřív byl jediným konkurentem svého tehdejšího kamaráda Lewise Hamiltona ve Formuli 3, si našel místo v japonské Formuli 3, kde zaujal natolik, že se jej v roce 2007 angažoval tehdejší Spyker (dnes Aston Martin F1, z jeho tiskové fotobanky jsou i historické záběry okolo).

I když sedlal mizerné auto, své týmové kolegy jasně překonával a týmu dokonce získal jediný mistrovský bod za tehdy osmé místo v Japonsku. Znovu tím zaujal a měl usednout do McLarenu po boku Hamiltona, nakonec ale zůstal ve Spykeru, který se změnil ve Force India. Tam dále překvapoval svými výkony, s nepřesvědčivým vozem dosáhl až na čtvrté místo v závodě a roce 2011 de dostal dokonce do první desítky v šampionátu jezdců (skončil devátý). Dál se ale nedostal a po nepřímém zapojení do smrtelné nehody Julese Bianchiho (to Sutilův vůz tehdy odtahovali oním nešťastným traktorem) v roce 2014 už působil jen jako náhradní jezdec Williamsu v roce 2015. Následovaly účasti v nižších závodních sériích jako Ferrari Challenge, Sutil byl ale v té době vidět spíš už díky svému bohatství než sportovním úspěchům.

Jak se nyní zdá, nemusel jej získat úplně čestně, ale nedělejme předčasné závěry. De iure je to nadále nevinný člověk a na další informace o tom, co je mu vůbec kladeno za vinu, si ještě musíme počkat.


Kdysi nadějná kariéra Adriana Sutila nepramenila ve věčnou sportovní slávu a nyní schytal další životní ránu. Oč přesně jde, ale zatím nevíme. Foto: Aston Martin F1, tiskové materiály

Zdroj: Bild

Petr Miler

