Putinův luxusní obrněný vlak za 1,6 miliardy čítá 22 vagónů, je v něm vše od kina po kosmetický salón | Petr Miler

/ Foto: Kremlin.ru, tiskové materiály

Vlak se pohledem rychlého a bezpečného převozu nejvyšších státních činitelů zdá být dávno překonaným dopravním prostředkem, někteří z nich si to ale zjevně nemyslí. Vladimir Putin patří mezi ně, a tak si nechal postavit vskutku pozoruhodnou soupravu.

Ruský prezident má nepochybně dost důvodů obávat se o svůj život. Spousta lidí zejména od loňského února žije v přesvědčení, že jeho likvidace by udělala ze světa lepší místo. Je to celkem pochopitelná myšlenka, současně je ale třeba se ptát, zda by to tak skutečně bylo. Nikde není psáno, že kdyby Rusko ovládl někdo jiný, situace by nebyla ještě horší. Ostatně pamatujeme řadu případů z minulosti, kdy odstranění lídrů typu Muammaru Kaddáfího nepřinesla zdaleka tolik dobrého, kolik si od tohoto kroku někteří slibovali.

Tyto úvahy ale nechme stranou, pro dnešek nejsou podstatné. Důležité je pro tuto chvíli jen to, že Putin má obavy z útoků na svou osobu, a tak se snaží minimalizovat riziko, že jej někdo skutečně zlikviduje. Také z toho důvodu měl omezit cestování letadlem jako potenciálně nebezpečné, současně ale platí, že cestovat musí. Jak z toho ven? Z našeho pohledu se nabízí auto, pochopitelně, to ale není bůhvíjak bezpečný dopravní prostředek. A tak ruský prezident začal při cestách po zemi v mnohem větší míře používat vlak.

Nečekejte ale, že by se Putin na cesty vydával běžnými vlakovými linkami, on má svůj vlastní vlak. Nejde o jeden nebo několik vagónů, ale skutečně celý vlak, který ruské daňové poplatníky přišel na 6,8 miliardy rublů, tedy asi 1,62 miliardy Kč. A je to skutečně pozoruhodné dílo.

Ačkoli by mělo jít o pečlivě střežené tajemství, ví se o něm díky veřejným i soukromým zdrojům prakticky vše. Nejvíce toho o něm zjistili lidé z Dossier Center díky dokumentům FSO a ruské firmy Zircon Service, která vlak postavila a zajišťuje také jeho provoz. Vlak čítá až 22 vagónů a najdete v něm úplně všechno od posilovny přes turecké parní lázně a kino až po kosmetický salón. Nechybí ani zdravotní služba, kuchyně, jídelna, no na co si vzpomenete.

Kolegové z Dossieru korektně vysvětlují, že vše neslouží jen Putinovi, neboť vlak obstarávají desítky zaměstnanců, kteří též potřebuji jisté zázemí. „Aby bylo vyhověno potřebám nejen bezpečnostních pracovníků, ale i případných kremelských úředníků a soukromých hostů, má vlak celkem 22 vozů. Obvykle se ale používá jen asi 10 vozů současně,” uvádí dále. Že je v nich stvořeno vše s náležitou péčí a více než nádechem luxusu, nepochybujte.

Autoři zprávy nicméně uvádí, že právě luxusní aspekty byly při stavbě značně preferovány a „pancéřování vlaku neposkytuje ochranu proti vážným hrozbám”, což je také zajímavé, mělo-li jít hlavně o bezpečnost. Možná nešlo, možná nejsou zprávy přesné, možná jde o ruský šlendrián, který by při stavbě podobných věcí nebyl ničím dramaticky novým. Tak či onak se nám zdá, že vlak jako cíl případných útoků představuje spíše pomyslnou „sedící kachnu”, jak by řekli Angličané, než že by šlo o něco mimořádně bezpečného. Ale to je jen laický pohled, minimálně Vladimir Vladimirovič vidí věci docela jinak.

Oficiálních fotek zachycujících Putinův luxusní obrněný vlak je pochopitelně minimum, ale najdou se. Kreml čas od času ukáže záběry ze schůzek, které se odehrály na jeho palubě. Více vám odhalí video níže. Foto: Kremlin.ru, tiskové materiály

Zdroj: Dossier Center

