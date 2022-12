Původní Škoda Octavia s nejlepší výbavou i motorem se nejetá v prodeji už nevidí, za její cenu je to koupě roku před 6 hodinami | Petr Miler

Vsadíme se, že na dobová specifika tohoto provedení už si ani nevzpomenete, vše na tomto autě je ale originální. Platí to i o jiném podsvícení přístrojů, ovládání vyhřívání sedadel nebo dřevěném obložení, které vypadá jako dodělané. Spatřit tohle auto skoro nejeté v prodeji je malý zázrak.

V moderní automobilové historii České republiky nenajdeme důležitější auto než Škodu Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala jasné odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za dobové standardy. Octavia I jako by vrátila čas a jedním velkým tahem znovu umístila Škodu na automobilovou mapu světa. Zejména zkraje výroby nebyla dokonalá, ve srovnání s Felicií ale byla jako z jiné galaxie a následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi konkurenceschopné zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a časy, kdy patřila mezi nejprodávanější auta Evropy, se zdají být pryč. Oktávka letos zachází na úbytě kvůli svým vysokým cenám, omezené dostupnosti i chování škodovky k jejím kupcům, dnes se ale chceme vrátit zpět na začátek celého příběhu. Nebude to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, ale o dva roky později, kdy se tento model stále teprve rozjížděl, první velký facelift byl daleko a jeho výbavy si místo slovy říkaly písmeny LX, GLX a SLX. Vrcholem nabídky byla tehdy nová atmosféricky plněná osmnáctistovka a hrdou součástí výbavy bylo i tovární autorádio s odnímatelným ovládacím panelem.

Právě takové auto se nyní objevilo v prodeji v Německu a je to vážně rarita mezi raritami. Ne vůz jako takový, koupit Octavii z 90. let není žádná výzva ani u nás, ale v tomto stavu a specifikaci. Jde o vrcholnou verzi SLX, která přesto nemá ani automatickou klimatizaci, disponuje ale třeba vyhřívanými sedadly ovládanými pomocí poněkud obskurních tlačítek nepatřičně umístěných nad panel autorádia. Má také dřevěné obložení palubky, spoustu světle šedých látek a plastů a ještě červené podsvícení přístrojovky a palubky. Už krátce poté Octavie dostala zelené a k původnímu řešení už se nikdy nevrátila.

Pod kapotou je vedle pětistupňového manuálu atmosféricky plněný motor 1,8 20V s výkonem 92 kW (125 koní), vrchol nabídky do příchodu jeho poněkud slavnější přeplňované verze. Není to o mnoho víc, než dnes nabídne základní litrový tříválec. Něco nám ale říká, že tento motor vydrží o něco déle a i kdyby ne, opravíte si jej i sami doma. To ovšem pořád není to nejzajímavější, tím je tu stav.

Vůz má za 24 let své existence na tachometru pouhých 31 118 km, které s ním najel jediný majitel. A je to na něm znát každým coulem. Zvenčí vypadá jako nový, kola, světla či další prvky snadno odhalující těžký předchozí život jsou téměř netknuté. A také interiér má k podobnému stavu velmi blízko. Podívejte se na čalounění, volant nebo řadičku, na ničem nevidíme známky intenzivnějšího používání. A kdyby vám to všechno bylo málo, auto bylo po celý svůj život pravidelně servisováno.

Stát tohle auto statisíce, šlo by „jen” o raritní nabídku, která vás přenese do dob, kdy se Škoda pořád teprve stávala tím, čím donedávna byla. Majitel ale za vůz žádá velmi přijatelných 3 700 Eur, tedy asi 89 tisíc Kč. To je na tento skoro muzejní kousek, který může ujet další půlmilion km jako nic, velmi sympatická cena. Pro fandy škodovky to zavání koupí roku, podobná nabídka přichází snad jen o Vánocích.

