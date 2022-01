Původní Škodu Fabia lze překvapivě snadno a levně koupit skoro nejetou, i jako kombi s dobrým motorem před 11 hodinami | Petr Miler

Mohlo by se zdát, že tomuhle autu dávno zazvonil umíráček, zjevně se ale najde stále dost prvních majitelů, kteří s ním více nejezdili než jezdili. A dnes jsou ochotni přenechat jej někomu dalšímu za cenu, kterou v kontextu dění na trhu nelze vnímat jako vysokou.

Už párkrát jsme vyjádřili obdiv první generaci Škody Fabia. Pro českou automobilku šlo o teprve přelomový model, který měl ukázat, že úspěch první novodobé Octavie nebyl náhodný a značka dokáže její úroveň dopřát i vozu o třídu nižšímu a o poznání levnějšímu. Právě proto v Mladé Boleslavi nechtěli ponechat nic náhodě a stvořili opravdu důkladně vyvinuté auto překonávající standardy třídy.

Ano, nevypadalo a nevypadá na to - poněkud neprůbojný vnější design a až příliš jednoduché, zejména v některých verzích lacině působící pojetí interiéru nebyly tím správným obalem, překážkou úspěchu tohoto auta se ale ani to nestalo. Roční prodeje jen v Evropě rychle vyšplhaly nejprve ke 150- a později i za hranici 200tisícové mety a zapsaly Fabii do myslí lidí jako kvalitní malé auto, které vlastně jako malé auto vůbec používat nemusíte. A co nezvládl tento vůz dokázat za prvních pár let svého života, o to se postaraly dlouhodobé zkušenosti s ním.

Nakonec i my jsme vám ukazovali Fabii s 1 267 000 najetými km, která pořád nepůsobila dojmem, že by to měla definitivně spočítané. Pozdější Fabie už tak vysokou nemířily, jakousi celkovou robustností rozhodně ne. Druhá generace navíc byla designově nepovedená, třetí sice atraktivní a jízdně příjemná, milion najetých kilometrů levou zadní bychom jí ale netipovali. A současné čtvrté provedení se teprve musí ukázat, ovšem při jeho cenách to nikdy nebude zázračně univerzální auto za čtvrt milionu. Neboť za takové peníze se ještě dlouho nebude prodávat ani ojeté.

S touto vidinou může být lákavé koupit původní Fabii, jejíž nevtíravý design působí stále skoro stejně. Jeden by řekl, že auto vyráběné do roku 2006 už nemůže být rozumně možné sehnat v opravdu perspektivním stavu a pokud se takové objeví, bude stát nesmyslné peníze jako jedna z novodobých relikvií. Ale není tomu tak. Poslední dobou narážíme na pramálo jeté Fabie I v prodeji velmi pravidelně, a tak jsme jim po čase chtěli věnovat zmínku.

V tuto chvíli lze v Německu koupit hned tři kousky s nájezdem okolo 30 tisíc km - tedy skoro ničím za až 17 let služby. A když se smíříte s o něco vyšším nájezdem, vybírat si můžete z ještě širšího spektra auta. My se pro dnešek podržíme tohoto tria a z něj vypíchneme kombík na fotkách níže. Jako Combi je Fabia I jistě nejatraktivnějším zbožím, zastane i roli auta o třídu vyššího, zde ji navíc někdo koupil ve specifikaci, kterou lze označit za solidní. Prostřední výbava s klimatizací, dvě sady litých kol a především nevibrující, jako mixér neznějící motor 1,4 16V s 55 kW (75 k) výkonu dělá autu dobrou službu.

V Německu, kde se tento vůz nachází, to byla překvapivě častá volba, i zbylé dva kusy na zdrojových odkazech mají pod kapotou jedna-čtyřku s 16 ventily, s níž Fabia svého času jezdila příjemně. Ale zpět k „našemu” kombíku, se kterým první majitel velmi pravidelně jezdit na servisní i technické kontroly a má skvěle pokrytý vývoj kilometráže od prvního dnes až dodnes. Nanejvýš tak 3 tisíce km za rok, to byla jeho sazba. A i když z pohledu na vůz nelze říci, že by šlo o „leštěnku”, mimořádně zachovalé auto to jednoznačně je. Nakonec dnes má na tachometru jen něco přes 31 tisíc km od první registrace v listopadu 2004.

Uvážíme-li, že jej dostanete po servisu v srpnu 2021, s dvěma sadami pneu a dokonce i téměř plnou nádrží, může jít o vůz takřka bez investic. Přitom stojí 3 990 euro, tedy asi 99 tisíc korun. A zbylé dva kousky s ještě nižšími nájezdy nejsou o mnoho dražší. Uvážíme-li, že dnes potřebujete dobrých 400 tisíc Kč na to, abyste pořídili jakkoli rozumnou specifikaci nové Fabie IV (a kombík této generace už nedostanete nikdy, nevznikne), jsou to zajímavé nabídky.

Třeba takovouto Fabii I Combi 1,4 16V s o něco více než 31 tisíci km lze dnes koupit koupit v Německu za méně než 100 tisíc Kč. A není zdaleka jediná taková. Foto: Auto ELA, publikováno se souhlasem

