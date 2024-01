Rakušan prodává sbírku nejlepších Porsche bez turba i s kamionem na jejich převážení, s žádným z nich nikdy nejel před 3 hodinami | Petr Miler

Cesty osudu některých aut jsou skutečně nevyzpytatelné. Dokážete si představit, že byste si pořídil šest nejlepších Porsche s motory bez přeplňování a pak je jen převáželi na kamionu, aniž byste s nimi kdy pořádně jeli? Přesně to udělal jejich rakouský majitel, teď celou „sadu” prodává.

Vášeň pro auta nabírá různých podob. My jsme posedlí hlavně ježděním s nimi bez ohledu na to, za se jedná o nejlevnější Renault nebo nejdražší Ferrari, a tak si nedovedeme představit, že bychom nějaký automobil vlastnili a nepoužívali ho. Ne každý to tak ale má.

Nechceme nikoho soudit, a tak nebudeme ohrnovat nos nad tím, že si někdo koupí vůz jako předmět „statického obdivu”. Některá auta jsou krásná svým designem, jiná svou technickou propracovaností a nakonec se nedivíme, pokud někdo chce takový stroj mít v obýváku a těšit se jen z toho, že se na něj dívá. Co ale s celou sbírkou výjimečných Porsche udělal jeden Rakušan, zvedá obočí, nic podobného ani po dekádách „lítání” kolem aut nepamatujeme.

Blíže neidentifikovaný muž si totiž pořídil hned šest nejlepších Porsche bez turba v silničních i závodních provedeních. Jsou to překrásné stroje v jakémkoli smyslu těchto slov - pět z nich si říká GT3 a ten šestý je vlastně také GT3, jen nenosí toto označení. Jmenovitě jde o modely:

• Porsche 991.1 GT3 RS

• Porsche 991.1 GT3 R

• Porsche 911.1 R

• Porsche 991.2 GT3

• Porsche 991.2 GT3 Touring a

• Porsche 991.2 GT3 Cup

Vidíme tu dva okruhové a čtyři silniční sporťáky vzniklé v posledních několika málo letech. Nejde tedy o historickou kolekci, tyto vozy si někdo musel koupit prostě proto, aby je měl. Mít takové stroje, budeme každý den dlouze přemýšlet, do jakého z nich usednout. A pokud si nyní říkáte, že do dvou z nich by to nešlo, pokud vám za domem nestojí soukromý okruh, nevíte vše.

Majitel si totiž k těmto autům pořídil něco na jejich převážení prakticky kamkoli po Evropě. A ani to není obyčejné. Zapomeňte na něco jako BMW X5 3.0d s podvalníkem, to je tuctovka, dotyčný sáhl po tahači Man TGX s velkým přívěsem značky Rolfo, který odtáhne všech šest aut najednou. Takže můžete ráno sednout do Manu, zamířit třeba na Nordschleife, tam se dobře zamyslet a vybrat si auto, se kterým vyrazíte na trať. A po hodině ho vyměnit, to je paráda, že? No, mohla by být, taková situace ale v případě těchto vozů nikdy nenastala.

Onen Rakušan si všechny zmíněné vozy koupil, kamion k nim přibral, zjevně dal čas od času celou soupravu dohromady a někam s ní vyrazil, se samotnými auty ale nikdy pořádně nejel. Do jednoho mají najeto jen pár desítek kilometrů zdolaných před dodáním a při pozdějších manipulacích. Tak si to jen představte - koupíte si takový arzenál, pořídíte si k nim kamion, máte zjevně dost peněz na to, abyste s vozy prováděli kdykoli cokoli a nakonec s nimi tak maximálně někam vyjedete „v plné sestavě” jen proto, abyste s nimi leda „flexili”, jak by asi řekli později narození? Tě je vážně svérázné.

Nejpozoruhodnější ale nakonec je, že se majitel rozhodl celý tento balíček nabídnout k prodeji, aniž by si ho užil víc než popsaným způsobem. Vše jen dohromady nabízí firma specializovaná na prodej výjimečných Porsche, která též nepamatuje, že by se kdy zabývala něčím podobným. Cenu „paketu” neznáme, půjde ale jistě o desítky milionů korun - odhadujeme tak 30 až 40 milionů Kč nejméně. Pokud vám tedy někdo dal pod stromeček hodně tlustou obálku a váš puls se pohybuje okolo čísla 911, máte možnost rozjet nový rok ve velkém stylu.

Budete se divit, ale toto všechno je teď na prodej v jednom balení, přičemž všechny 911 na fotkách mají najeté jen desítky servisních kilometrů, majitel s nimi jezdil jen takto. Foto: RPM Independent Porsche Specialists, publikováno se souhlasem

