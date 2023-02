Range Rovery se někde kradou tak moc, že je pojišťovny odmítají pojistit za jakoukoli cenu před hodinou | Petr Miler

Říká se, že pojistit se dá všechno, neboť vždy existuje cena reflektující míru rizika, která přijde přiměřená pojišťovně i jejímu klientovi. Jak vidno, i z tohoto pravidla existují výjimky.

Už léta se mluví o tom, že majitelé Range Roverů nemohou mít klidné spaní, neboť na nejrůznějších místech světa se tato auta kradou mnohem častěji než jakákoli jiná. V případě odkazované statistiky platilo, že 2,5 procentům vlastníků - tedy každému čtyřicátému majiteli Range Roveru - byl jejich vůz ukraden. Stejná čísla přichází prakticky z celého světa, úplně nejdál ale situace zašla v britské metropoli, v Londýně.

V celé Británii je zájem zlodějů o Range Rovery enormní. Tento vůz byl loni odcizen v 5 200 případech, což z něj dělá druhé nejvíce kradené auto absolutně (!) a bezpečně první relativně. Jaguar Land Rover, tedy automobilka stojící za jeho výrobou, o problému ví, zatím se ale nezdá, že by dosáhla zlepšení situace. „Jsme si vědomi dopadu, který má tato kriminalita na dostupnost možností pojištění pro některé naše klienty. Proaktivně spolupracujeme s příslušnými zainteresovanými stranami, včetně poskytovatelů pojištění, abychom prokázali, jak zlepšujeme zabezpečení vozidel a poskytujeme opatření proti tomuto typu činnosti. Doporučujeme klientům, aby využili všechna dostupná opatření k ochraně svého vozidla, včetně aktivace naší aplikace Remote a její sady bezpečnostních funkcí včetně Guardian Mode, která monitoruje vozidlo a poskytuje upozornění, pokud bylo auto odemčeno,” řekl k věci mluvčí firmy pro Autocar.

Tento stav pochopitelně znamená, že pojištění je velmi drahé, neboť jeho cenu ve výsledku neurčuje nic jiného než průnik ceny vozu a pravděpodobnosti jeho odcizení. Někteří majitelé Range Roverů by to možná ještě snesli, přinejmenším v Londýně ale situace zašla už tak daleko, že pojišťovny odmítají tyto vozy pojistit zcela, a to bez ohledu na nainstalované zabezpečení, sledovací systémy a další prostředky, které mohou krádežím zabránit. A když už se někdo najde, žádá za pojištění naprosto nesmyslné sumy. Autocar informuje, že za pojištění Range Roverů některé pojišťovny žádaly v přepočtu i 296 tisíc, 538 tisíc a v extrémním případě dokonce 1,022 milionu Kč za rok. To jsou sumy ze světa Bugatti, ne stále relativně běžných SUV.

Podle Thatcham Research, výzkumného centra, které pojišťovny v Británii využívají pro získávání a sdílení údajů, řekne klientům z Londýna prosté „ne” hned devět z deseti pojišťoven. Ukrást nový Range Rover na ulici totiž pro lapky není zas takový problém, zneužitím systému bezklíčového vstupu a startu to jde velmi snadno. A o zbytek se postará zájem o ukradené vozy i náhradní díly na ně v podsvětí.

Pokud tedy přemýšlíte o nákupu nového Range Roveru, raději se předem zeptejte, na kolik vás vyjde jeho pojištění v místě, kde žijete. Mohlo by se jinak stát, že skončíte jako majitelé citovaní Autocarem - někteří zjistí, že své auto nepojistí vůbec, další musí váhat, zda za něj budou schopni či ochotni platit další klidně statisíce za rok.

Range Rover je extrémně častým terčem britských a zejména pak londýnských zlodějů aut. Většina pojišťoven je tak zcela odmítá pojistit, zbylé žádají absurdní sumy. Foto: Land Rover

