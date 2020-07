Realitní magnát nemůže přihlásit své další Bugatti do provozu, neprošlo emisemi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Manny Khoshbin@YouTube

V Česku, kde byste STK a emisemi protáhli i slona na kolech, to zní jako vtip, ale není. I tam, kde často nemají problémy ojetiny za desítky tisíc, selhává hypersport za desítky milionů.

Možná jste zaznamenali, že americký miliardář íránského původu Manny Khoshbin během uplynulých týdnů nezahálel. Realitní magnát rozšířil svou sbírku o čtvrté Bugatti, konkrétně pak Veyron z roku 2006, které se oproti předchozím třem Bugatti poněkud liší. Je totiž ryze sériový, což svádělo k myšlence, že Khoshbin si jej koupil hlavně proto, aby měl čím jezdit. Tak tomu skutečně i může být, jakkoliv realizovány zjevně budou pouze krátké projížďky. Nově totiž milovník Bugatti přiznal, že delší jízda v nich mu kvůli hučení působí migrény.

Se čtvrtým Bugatti je ovšem spojen ještě jeden problém, poněkud zásadnější. Khoshbin totiž žije v Kalifornii, tedy ve státě, který velkou měrou tlačí na čistotu vzduchu. Proto musí veškerá auta vyrobená po roce 1976 pravidelně každý druhý rok na inspekci zvanou Smog Test. De facto přitom jde o obdobu českých emisí, jíž by měl zajistit prodávající. Khoshbin ale zřejmě vůz dovezl z jiného státu, načež veškerá jednání s úřady zůstala na něm. A jak se naneštěstí ukázalo, jednoduchá nebudou.

Khoshbinův vůz totiž poprvé kontrolou neprošel, načež byla miliardáři doporučena projížďka do Sacramenta, díky které by se systém zresetoval, a Bugatti by již test zvládnout mohlo. To se ovšem nestalo, Veyron tak bude muset na emise i potřetí, jinak jej miliardář nemůže registrovat na sebe. Ovšem nejprve jej čeká mnohem delší výlet, na který Khoshbin nejspíše již nasadí nové pneumatiky. Momentálně totiž vůz má obuté ty původní z roku 2006, na kterých najel už 23 tisíc kilometrů.

Chápeme, že pneumatiky na Bugatti nejsou levnou záležitostí, nicméně s vozem disponujícím 1 001 koňmi bychom na silnici asi nevyjeli, pokud by měl nasazené 14 let staré obutí. V tomto ohledu je ostatně celému světu varováním zbytečná smrt herce Paula Walkera, který byl spolujezdcem v Porsche Carrera GT. Tedy mnohem méně výkonném supersportu, jenž dojel jak na neopatrnost řidiče, tak právě na letité pneumatiky.

Co naopak již nechápeme, to je ono selhání Bugatti při emisích. Pokud si totiž člověk uvědomí, jaké vozy testy běžně prochází, a to na obou stranách Atlantiku, pak je více než překvapivé, že Veyron za několik desítek milionů korun má problémy. Kalifornie je ale zkrátka svá a něco jako uplácení při emisní kontrole se tam nenosí.

Uvidíme tedy za pár týdnů, zda se Khoshbin pochlubí zvládnutím testu. A pokud si počkáme až do Vánoc, pak se nejspíše dočkáme dalšího zajímavého videopříspěvku, který se bude soustředit na novinku ve sbírce, a sice na McLaren Speedtail. Ten bude stejně jako jedno z Bugatti upraven firmou Hermés, jenž se bude podílet hlavně na přečalounění interiéru. Jak často si jej ale miliardář bude užívat, je zatím ve hvězdách.

Manny Khoshbin zatím nemůže přihlásit své čtvrté Bugatti do provozu, jeho Veyron totiž neprošel emisní kontrolou. Foto: Manny Khoshbin@YouTube

Zdroj: Manny Khoshbin@YouTube

Petr Prokopec