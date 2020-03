Red Bull chtěl nakazit Maxe Verstappena novým koronavirem před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jeden z nejlepších pilotů Formule 1 posledních let měl být záměrně nakažen novým koronavirem, a to dokonce vlastním týmem. Odhalil to sám hlavní poradce týmu Helmut Marko.

Pojede se letos vůbec nějaký závod Formule 1? To je otázka, na kterou nyní neexistuje jednoznačná odpověď, neboť za současné situace prakticky není možné cokoli rozumně plánovat. Zatímco tedy momentálně se s první velkou cenou počítá v půli června v Kanadě, za pár dní již může být vše jinak a poprvé se pojede třeba až v červenci či třeba také vůbec.

Příčinou je samozřejmě řádící epidemie koronaviru, se kterou měly týmy původně v plánu různými způsoby bojovat. Vskutku pozoruhodný záměr zvažoval Red Bull, jehož plány popsal pro rakouskou ÖRF hlavní poradce týmu, doktor Helmut Marko. Ten chtěl původně uspořádat takzvaný Corona Camp, jehož by se zúčastnil jak Max Verstappen, tak i Alex Albon, Pierre Gasly a Daniil Kvyat ze sesterského Alpha Tauri (dříve Toro Rosso). Stejně tak by s nimi vyrazili i jezdci z juniorských programů, přičemž cílem by bylo záměrné nakažení všech koronavirem. Díky tomu si měl každý vytvořit imunitu a byl připraven usednout do kokpitu, kdykoliv a kdekoliv by k tomu mělo dojít.

„Všichni jsou to silní mladí muži v dobrém stavu. Byli by tak připraveni na znovuzahájení sezóny,“ uvedl Marko s tím, že jeho nápad nakonec nebyl přijat zrovna valně. I proto, že zatím nebylo prokázáno, že by první nakažení znamenalo nemožnost dostat nemoc znovu. Kromě toho se infekce občas projevit špatně i u jedinců v dobrém zdravotním stavu. Verstappen a Albon, stejně jako jejich kolegové, proto nakonec na svérázný způsob očkování proti koronaviru mohou zapomenout.

Dle Marka se tak jezdci nyní věnují alespoň zvýšené fyzické přípravě a virtuálním závodům. „Podle mne má Max více závodů než v reálné sezóně. Neustále je na simulátoru a někdy absolvuje i několik akcí za den,“ dodává Marko. Jaký pak byl názor Verstappena na úmyslné nakažení, zatím není jasné. Vzhledem k jeho povaze bychom se ale vůbec nedivili, kdyby mu to bylo jedno. Nizozemský jezdec je už totiž celý žhavý usednout do kokpitu a začít bojovat o svůj první titul.

Red Bull chtěl záměrně nakazit své jezdce koronavirem, aby si vytvořili imunitu a byli připraveni na opětovný start sezóny. Nakonec tento návrh neprošel

Zdroj: ÖRF - Sport am Sonntag

Petr Prokopec