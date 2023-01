Rejdařská firma s okamžitou platností zakázala transport veškerých elektromobilů, důvod si domyslíte snadno před 9 hodinami | Petr Prokopec

A je velmi pikantní, že jde o norskou společnost, která by už vzhledem k míře preferování elektrických aut ze strany Norska měla být k takovým vozům vstřícná. Není, nemůže být.

O požárech elektrických aut se média zmiňují poměrně často. Za tím nicméně nestojí skutečnost, že by k nim docházelo co chvíli, v tomto ohledu ostatně statistiky hovoří spíše proti ostatním druhům pohonu. V případě hybridních aut totiž na sto tisíc vozů připadá 3 474,5 požárů, zatímco u těch benzinových jde o 1 529,9 incidentů. Elektromobily bychom pak mohli považovat za relativně bezpečné, neboť na ně připadá jen 25,1 ohnivých pekel. Problémem nicméně je, že je to dáno v prvé řadě jejich menším průměrným stářím. A když už k požáru dojde, bývají mnohem více zničující, přičemž úsilí, které je nutné vyvinout při hašení, je nesrovnatelně větší.

Jak uvádí samotní hasiči, při požáru elektromobilu se uvolňuje více než 100 chemikálií, z nichž některé jako oxid uhelnatý jsou vysoce toxické. Hasiči se pak sice s nimi zvládají vyrovnat díky ochranným oblekům, nicméně běžní lidé nic takového nenosí. Kromě toho je třeba mnohonásobně více vody, a aby toho nebylo málo, hrozí riziko opětovného samovznícení. Kupříkladu Dánové tak již vyvinuli speciální kontejner usazený na náklaďáku, do kterého mohou elektromobil uložit. Mnohdy jej v něm však musí ponechat i několik týdnů.

Právě tyto skutečnosti jsou důvodem, proč bateriová auta představují vysoké riziko. Opravdu se tedy nelze divit, že elektromobilům začíná být stále více zakazován vjezd do veřejných garáží. Pokud by totiž v takovém místě došlo na vznícení baterií, hasiči se k ohnisku nemusí dostat. V případě bytových komplexů či třeba hotelů pak hrozí smrt velkému množství lidí, což si jejich vlastníci nehodlají vzít na svědomí.

Alternativního pohonu se nicméně neobávají pouze oni. Jak totiž uvádí německý Manager Magazin, rejdařská společnost Havila Voyages provozující výletní lodě zakázala vjezd elektrických, hybridních a vodíkových aut na palubu. Důvodem má být osud nákladní lodi Felicity Ace, která převážela takřka čtyři tisíce vozů z produkce koncernu Volkswagen. Část z nich přitom měla elektrický pohon, jenž měl stát za vznícením jednoho z nich. Kvůli tomu ovšem dnes Felicity Ace odpočívá tři tisíce metrů pod hladinou Atlantiku.

V případě této lodi bylo na palubě pouze 22 členů posádky, kteří se stihli evakuovat a následně byli zachráněni portugalským námořnictvem. Výletní lodě společnosti Havila Voyages nicméně zvládají pobrat násobně více cestujících. Pokud by tedy na nich vypukl požár, jsou ztráty na životech prakticky skoro jistotou. Danému rozhodnutí se tedy skutečně nelze divit, a to i přes nízkou pravděpodobnost požárů elektromobilů.

Co již pozoruhodné je, to je fakt, že Havila Voyages je norskou společností. Tento stát lze přitom považovat za ráj elektromobilů, jenž na loňských prodejích měly kvůli všem tlakům na jejich rozšíření 79procentní podíl. Jejich majitelé pak sice mohou počítat s řadou nejen daňových výhod, to jim ale v rámci touhy po transportu z Bergenu do Kirkenes rozhodně nepomůže. A může být jen otázkou času, kdy se přidají další společnosti.

Takto skončila loď Felicity Ace po požáru, na jehož počátku měl být elektromobil na palubě. Firma Havila Voyages nechce se svými loděmi skončit stejně, a tak elektrická, hybridní a vodíková vozidla na palubu jejích lodí s okamžitou platností nemohou. Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain

