Reklamy na auta ve Francii budou muset doporučovat kolo a další alternativy, pak je zakážou zcela

Reklamy na cigarety nebo hazard budou brzy připomínat propagační materiály týkající se automobilů v kdysi sladké Francii. Bude to ale jen první náznak pachuti regulace, propagace aut bude postupně zakázána zcela.

Nacházíme se v období roku, kdy je snad ještě tolerováno vydávat žertovné zprávy, můžeme vás ale ubezpečit, že toto není vtip. Francouzští zákonodárci včera skutečně přijali normu, která od března 2022 nařizuje zadavatelům reklamy i médiím doprovázet reklamy na automobily všeho druhu sdělením nabádajícím lidi k používání chůze, kola, veřejné dopravy nebo sdílených aut.

Když se před pár léty začaly ozývat hlasy mluvící o tom, že všemožné omezování aut je ve výsledku projevem snah o omezení lidské svobody, považovali jsme to za přitažené za vlasy. Že to k tomu může vést, to ano, ale že by to bylo od začátku cílem? To se nám nezdálo. Francie už se ale o nic jiného nesnaží, neboť bez srozumitelného vysvětlení nutí lidi používat třeba bicykl, který v žádném případě nemůže být považován za smysluplnou alternativu automobilu, je to prostě úplně jiný druh dopravního prostředku.

Ať už je ale motivace jakákoli, výsledek je jeden. Od března nebude možné pod hrozbou pokuty až 50 tisíc euro (asi 1,24 milionu Kč) za každý jednotlivý případ porušení dostat do éteru jakýmkoli kanálem včetně televize, rádia, v tisku, v kinech, prostě kdekoli reklamu na automobil, která nebude obsahovat sdělení jako: „Pro krátké cesty zvolte chůzi,” „Zamyslete se nad sdílením aut,” nebo: „Pro dojíždění zvolte veřejnou dopravu.”

Reklamy na auta tak budou připomínat ty na cigarety, alkohol či hazard, kde lze ještě chápat, že se například mohou dostat k mladším lidem a tímto způsobem je (často poněkud pokrytecky, ale to dnes nechme být) omezen jejich záběr či potenciální škodlivost. Ale čemu probůh škodí auto? Dávat praktickou věc, která zásadní způsobem zefektivňuje fungování celé společnosti, dovoluje nám snáze skloubit pracovní život s rodinným či je jasně nejbezpečnějším prostředkem pozemní individuální dopravy, na jednu hromadu s kouřením? Je automobil najednou špatný? A je třeba před ním varovat? Nevíme, zda se takovému uvažování smát, nebo nad ním plakat.

Francouzi to ale myslí smrtelně vážně a zajdou ještě mnohem dál. Konečným cílem je úplný zákaz propagace aut, přičemž další podstatný krok k němu směřující přijde v roce 2028, kdy nebude možné propagovat automobily s emisemi CO2 vyššími než 123 gramů CO2 na kilometr, což značí spotřebu asi 5,3 litru benzinu a 4,6 litru nafty na 100 km. Reklamy tak budou moci zviditelňovat leda naprosto obyčejná auta, propagaci jakéhokoli silnějšího vozu už ve Francii neuvidíte, další utahování šroubů má následovat postupně.

Co k tomu dodat? Máme pocit, že ještě před pár léty bychom takovou zprávu mohli vydat jako silvestrovský žertík a leckdo by hned v prvním odstavci tušil, že vtipkujeme. Možná by si to někteří mysleli i dnes. Ale je to fakt. Hloupý, absurdní, smutný, ale fakt. Jako by Francie zvlášť v této době neměla žádné větší starosti...

Ilustrační foto: Citroën

